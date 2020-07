Beim Stadtradeln wurden in Adelsheim von 391 Teilnehmern 103.265 Kilometer zurückgelegt. Unsere Aufnahme zeigt die besten Teams sowie die Sieger mit den meisten pro Kopf gefahrenen Kilometern. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim-Sennfeld. (zij) Die Stadt Adelsheim belegt bundesweit den ersten Platz beim "Stadtradeln". Dies in der Kategorie "Städte unter 10.000 Einwohner". Entsprechend stolz war man denn auch bei der Siegerehrung, die am Wochenende im Sennfelder Schloss stattfand.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt hieß die Radler willkommen und dankte den Schlossherren Christoph Meyer und Carina Hagel, die ihr Schloss für die Siegerehrung zur Verfügung gestellt hatten.

"Stadtradeln" ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Kilometer auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, beim Einkaufen oder in der Freizeit zurückgelegt werden. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

In diesem Jahr beteiligten sich 1273 Kommunen mit insgesamt 170.939 Teilnehmern am bundesweiten Wettbewerb mit dem Ziel, möglichst viele Teilnehmer davon zu überzeugen, selbst mal aufs Rad zu steigen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, bedarf es einer Radinfrastruktur, auf der man schnell und sicher ans Ziel kommt. Um auf die Bedürfnisse der Radfahren-den aufmerksam zu machen, richtet sich das "Stadtradeln" an die Kommunalpolitik und Entscheidungsträger, wenn es um die Radinfrastruktur und damit praktischen Klimaschutz vor Ort geht.

In Deutschland entstehen etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen laut Umweltbundesamt im Verkehr. Im Jahr 2010 verursachten Pkws und Krafträder 79 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen im Personenverkehr (Statistisches Bundesamt 2013), und etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 ließen sich alleine in Deutschland vermeiden, wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, so das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2002.

Bereits im Januar wurde die Idee der Teilnahme am "Stadtradeln" in Adelsheim geboren. Initiator war Eberhard Belz, der sich spontan bereit erklärte, die Hälfte der Teilnahmegebühr am Wettbewerb zu übernehmen. Bürgermeister Wolfram Bernhardt signalisierte denn auch gleich, dass die Stadt die andere Hälfte übernehme. Nelli Bauer von der Stadtverwaltung übernahm die Koordination der rundum gelungenen Veranstaltung.

"Es waren sehr intensive Zeiten", so Eberhard Belz, der in der Vorbereitungsphase nicht wusste, ob aufgrund der Coronakrise das "Stadtradeln" überhaupt zustande kommen wird. Zunächst waren die Anmeldungen spärlich, jedoch entwickelte sich auf einmal eine Dynamik und schließlich beteiligten sich 391 Radler an dem Wettbewerb und fuhren beachtliche 103.265 Kilometer. Das entspricht etwa 5000 bis 6000 Stunden im Sattel und eine CO2-Einsparung von 15 Tonnen. Zu den Teilnehmern zählten Schulen, das Jugendhaus, Familien, Firmen, Freundeskreise, Einzelfahrer und viele andere Teams. Das Organisationsteam zeigte sich überwältigt von der großen Resonanz.

Symbolisch beschrieb Belz ein Bäumchen des Klimaschutzes, das man mit der Aktion gepflanzt habe. Der eine Ast stehe für den Erholungswert und die Freizeitgestaltung, weitere Äste trügen die Blüten des Alltagsradelns zur Schule, zum Einkaufen und die Steigerung der Lebensqualität. Tatsächlich seien 58 Prozent der Alltagswege kürzer als fünf Kilometer, wobei ein Großteil dieser Fahrten ohne Mobilitätseinschränkung und Komfortverlust mit dem Fahrrad möglich sei. Das hätten die Teilnehmer deutlich erkannt. Die Radler sähen in ihren Zweirädern ein zeitgemäßes, modernes Fortbewegungsmittel, das von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt werden könne. Das hätten in Adelsheim knapp 400 Teilnehmer bewiesen, und man hoffe auf die Fortführung der Aktion im kommenden Jahr, so Belz abschließend.

Dann schritt Nelli Bauer von der Stadtverwaltung zur Siegerehrung. Sie dankte den zahlreichen Firmen und Einzelspendern, die durch ihre Geld- und Sachspenden die Aktion unterstützt haben. Insgesamt kamen 2300 Euro an Spenden zusammen. Einen besonderen Dank richtete sie an die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die teils von ihren Eltern und Verwandten beim Radeln unterstützt wurden (Ergebnisse siehe Kasten).

In seinem Schlusswort dankte Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt noch einmal allen Radbegeisterten für die rundum gelungene Aktion. Um auch künftig das Radeln in und um Adelsheim und seinen Ortsteilen attraktiv zu gestalten, möchte das Stadtoberhaupt "den Schwung mitnehmen" und lädt zu einem Radforum ein, bei dem Ideen gesammelt werden und ein reger Austausch stattfinden soll.

Dieses Radforum findet statt am Dienstag, 21. Juli, um 19 Uhr im Schloss Sennfeld. Willkommen sind hierzu alle, die sich fürs Radfahren interessieren und sich an der Diskussion und Ideenfindung für eine bessere Radinfrastruktur beteiligten möchten.