Hausmeister Friedbert Röckel hält die Schrauben in der Hand und zeigt auf die Stelle, wo das Opferkästchen von der Holzplatte gerissen wurde. Er und Mesner Eugen Pfaff investieren alljährlich unzählige Arbeitsstunden in den Aufbau der Krippe und der wunderschönen Krippenlandschaft. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die Beute dürfte höchstens ein paar Euro betragen. Doch der Schaden, den der oder die unbekannten Täter angerichtet haben, ist um ein Vielfaches höher: Am zweiten Weihnachtstag wurde das Opferkästchen an der Krippe in der Buchener Stadtkirche St. Oswald gestohlen. Das aufgebrochene Kässchen wurde inzwischen zwar gefunden und wird jetzt kriminaltechnisch nach Spuren untersucht. Bis Hausmeister Friedbert Röckel die aufwendige Technik aber instandgesetzt hat und die an das Opferkästchen angeschlossene Spieluhr wieder die beliebten Weihnachtsmelodien erklingen lässt, dürfte wohl noch einige Zeit vergehen.

Nach der Messe am Sonntag war alles noch in Ordnung: Gegen 12.30 Uhr hatte Mesner Eugen Pfaff das Kässchen geleert. Sandra Röckel wollte dann gegen 14.30 Uhr mit ihren Nichten das Opferkästchen "füttern", doch da fehlte es bereits. Mesner Eugen Pfaff bemerkte den Diebstahl dann etwa eine halbe Stunde später, als er mit seinen Enkelkindern zur Krippe kam. Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizei.

Eine erste Suche rund um die Kirche verlief am Sonntag ergebnislos. Am Montagmorgen fand Hausmeister Friedbert Röckel das Kästchen dann aber am Hintereingang des Wimpinahauses – aufgebrochen und geleert. Am Boden lagen auch die Schrauben, mit denen es an der hölzernen Unterkonstruktion der Krippe befestigt war. Denn einfach im Vorbeigehen konnten der oder die Täter das Kästchen nämlich nicht mitnehmen: Es wurde mit roher Gewalt von der Holzplatte gerissen, wodurch auch das am Kästchen befestigte Stromkabel beschädigt wurde. Auch die eingebaute Technik – der Schalter, der nach dem Münzeinwurf die Spieluhr auslöst – wurde wohl beschädigt.

"Das ist einfach nur ärgerlich", sagte Friedbert Röckel am Montagvormittag im Gespräch mit der RNZ. Dabei meint der Hausmeister nur in zweiter Linie die zusätzliche Arbeit, die nun auf ihn zukommt. Was ihn am meisten ärgert: Mit dem Diebstahl wurde vielen Menschen in der Region eine weihnachtliche Freude geraubt. Denn die Krippe ist nicht nur an Heiligabend wichtig, sondern die ganze Weihnachtszeit über. Und die dauert in der Katholischen Kirche bekanntlich bis Mariä Lichtmess.

"Vor allem zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Dreikönigstag kommen immer viele Besucher, um sich die Krippe anzuschauen", weiß Friedbert Röckel. Bei vielen Familien gehören Krippenfahrten zu den verschiedenen Kirchen zwischen den Jahren einfach dazu. Die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Krippe in St. Oswald kann natürlich auch ohne Opferkästchen bewundert werden – allerdings ohne die weihnachtlichen Klänge der Spieluhr.

"Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen", berichtet Röckel. In diesem Jahr ist es beispielsweise der Stern von Bethlehem, der ganz besonders in Szene gesetzt wird. Drei ganze Arbeitstage haben er und Eugen Pfaff in den Aufbau der Krippe investiert. Die Liebe zum Detail ist überall sichtbar – im "Buchen-Modell" mit markanten Gebäuden, in der wunderschön gestalteten Landschaft mit Wiesen und Bachlauf und natürlich auch in der eigentlichen Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind.

Wer sieht, wie viel Herzblut die beiden Männer alljährlich in den Aufbau investieren und wie vielen Menschen – ob Groß oder Klein – sie damit eine Freude machen, der kann nicht verstehen, dass andere dafür keinen Respekt aufbringen und sogar das Krippenopfer stehlen, das eigentlich notleidenden Kindern in ärmeren Länder zugute kommen sollte. Doch wo Schatten ist, gibt es auch ganz viel Licht: Die Buchener Kolpingsfamilie um Vorsitzende Sandra Röckel hat, als sie vom Diebstahl erfuhr, sofort zugesichert die Kosten für eine eventuell notwendige Neuanschaffung oder die Reparatur zu übernehmen.

Info: Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281.9040, zu melden.