Aufgrund der heftigen Preissteigerungen für Diesel schlagen die Busunternehmen aber nun Alarm. Ohne Steuersenkungen und eine gleichzeitige Anhebung ihrer Vergütungen sehen sie ihre Zukunft in Gefahr. Foto: Rüdiger Busch

Tausende Schulkinder in der Region sind auf den Linienbusverkehr angewiesen. Foto: privat

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Beim Blick auf die Preisanzeigen der Tankstellen bekommt in diesen Tag schon der Normalbürger Beklemmungen. Wie muss es dann denen gehen, die berufsbedingt viel tanken müssen, etwa Busunternehmer, Spediteure oder Taxifahrer? Wir haben uns stellvertretend bei drei Busunternehmern aus der Region umgehört, die auch im Linienverkehr unterwegs sind: Hagen Koch vom Omnibusunternehmen Paul Knühl aus Großeicholzheim, André Mechler von Mechler-Reisen aus Mudau und Nadine Wohlfart von Sport & Fun Reisen aus Osterburken. Ihre Botschaft lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Die Situation ist dramatisch, weshalb sie von der Politik dringend Steuersenkungen auf Diesel fordern.

Hinzu kommt: Zwei Jahre Corona mit unzähligen abgesagten Reisen und Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr haben die Branche schwer getroffen. "Wir hatten gerade das Gefühl, die coronabedingte, brutal schwere Zeit langsam überstanden zu haben", bestätigt André Mechler. "Es kamen langsam wieder Anfragen und Aufträge rein, und man sah ein Licht am Ende des Tunnels." Ähnlich beschreibt es Hagen Koch: "Mit den zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben wir uns auf eine positive Entwicklung im Reise- und Gelegenheitsverkehr gefreut. In den letzten beiden Jahren lag dieser ja fast komplett brach."

Nadine Wohlfart holt noch etwas weiter aus: "Vor Corona umfasste mein Fuhrpark neben meinen fünf Linienbussen noch einen Reisebus, für den das Auftragsbuch für das Jahr 2020 gefüllt war. Mit Ausbruch der Pandemie im März 2020 brach die Reisebusbranche komplett ein, und es kam alles zum Erliegen. Nunmehr stand ein wunderschöner Reisebus ungenutzt auf dem Betriebsgelände. Anstatt Geld zu erwirtschaften, brachte er mir mehrere Tausend Euro Verlust pro Monat ein."

Aufgrund der anhaltenden Pandemie habe sie sich daher im Herbst 2021 dazu entschlossen, den Reisebus aus wirtschaftlichen Gründen zu verkaufen. "Damit konnte ich mich von einem großen Ballast befreien." Ihr beruflicher Schwerpunkt habe glücklicherweise seit 2019 nicht mehr auf der Reisebusbranche, sondern in der Bedienung des Linienverkehrs gelegen.

Doch nun kam mit den schwindelerregenden Preissteigerungen an der Tankstelle der nächste Schock für sie und ihre Kollegen: "Die Freude auf die kommende Reisesaison wurde durch den Krieg in der Ukraine und die sprunghaften Preisanstiege beim Diesel rasch eingebremst", sagt Hagen Koch. Noch drastischer beschreibt es Nadine Wohlfart: "Die eine Krise ist noch nicht verdaut, da trifft es uns erneut mit großer Härte. Die Negativspirale aus Hoffnungslosigkeit und Zukunftsängsten beginnt sich wieder zu drehen."

Was Dieselpreise jenseits der Zwei-Euro-Marke für einen Busunternehmer bedeuten, lässt sich einfach ausrechnen: "Pro Monat benötigen wir durchschnittlich rund 6000 bis 7000 Liter Diesel", sagt André Mechler. Die Mehrbelastung liege aktuell bei gut 3500 bis 4000 Euro – "Tendenz steigend". Nadine Wohlfart kalkuliert mit etwa 8750 Litern Treibstoff im Monat. Im Vergleich zum August (Bruttopreis/Liter: 1,40 Euro) bedeutet das für sie bei einem aktuellen Dieselpreis von 2,30 Euro etwa 7875 Euro Mehrkosten im Monat. Ähnlich rechnet Hagen Koch: "Unsere vier Linienbusse benötigen im Monat zusammen ca. 6500 Liter Diesel." Er geht aktuell von 80 Cent pro Liter Mehrkosten aus und kommt so auf eine monatliche Mehrbelastung von 5200 Euro.

Wie geht man damit um? "Die Preise unserer Katalogreisen wurden bereits im Herbst kalkuliert, und an Gruppenkunden wurden Angebote abgegeben: Jedoch wurde dabei stets mit deutlich niedrigeren Dieselkosten kalkuliert", erklärt Hagen Koch. Auf eine nachträgliche Anpassung der Preise an die gestiegenen Dieselkosten wolle er verzichten. "Im Linienverkehr ist die Situation noch dramatischer, allerdings wird da bereits an der Anpassung der Vergütungen gearbeitet. Diese Anpassung muss aber zügig kommen", fordert er.

Wenn es keine schnellen Entlastungen gibt, seien die aktuellen Preise existenzgefährdend für seine Branche, ist sich André Mechler sicher: "Die Mehrkosten lassen sich im Reiseverkehr nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben, und im Linienverkehr wird – wenn überhaupt – nur jährlich angepasst." Deshalb hoffen er und seine Kollegen auf schnelle Steuersenkungen für Diesel. Für den Linienverkehr hat er auch genaue Vorstellungen: "Als Subunternehmer müssen wir mit der BRN GmbH die Preise jährlich verhandeln. Aufgabenträger und somit Linienbesteller bei der BRN ist der Kreis. Von dem erhoffe ich mir ein starkes Zeichen, dass man auf die BRN zugeht und die Vergütungen deutlich erhöht, mit der klaren Zielvorgabe, dies an die Subunternehmen weiterzugeben." Die Unternehmen könnten nicht das ganze Jahr zu den verhandelten Preisen fahren: "Hier sehe ich den Landkreis in der Pflicht!"

Und wenn sich nichts tun sollte? Die möglichen Konsequenzen beschreibt Nadine Wohlfart: Ohne eine deutliche Anpassung der Erlöse an den aktuellen Spritpreis "muss davon ausgegangen werden, dass der ÖPNV in naher Zukunft zusammenbricht". Genauso sieht es Hagen Koch: "Eine Anpassung der Vergütungen im Linienverkehr ist unausweichlich: Sonst werden bald keine Linienbusse mehr rollen!"