Konzertveranstalter Lothar Böhler (l.) und Bürgermeister Markus Günther wollen in der Wallfahrtsstadt ein Sommer-Schlager-Fest etablieren. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Oft belächelt, aber von vielen heiß geliebt: Der deutsche Schlager lebt! Das hat die Stadt Walldürn erkannt, die am 30. August ein großes Sommer-Schlager-Fest zelebriert, bei dem als Stargäste Lokalmatadorin Liane, "Die Feldberger", "Die Schlagerpiloten" und "Die Amigos" als erfolgreichstes Schlager-Duo der Gegenwart den Bereich um die Nibelungenhalle in ein Mekka der guten Laune verwandeln. Das und mehr verrieten Bürgermeister Markus Günther, Tanja Naas als Leiterin der Tourist-Info und Konzertveranstalter Lothar Böhler bei einem Pressegespräch am Montag.

"Es wird ein absolutes Gute-Laune-Event für die ganze Familie, was auch der Beginn um 15 Uhr unterstreicht. Da bleibt zum Beispiel Familien mit Kindern der Musikgenuss nicht verwehrt", ließ der Rathauschef wissen und zeigte sich erfreut darüber, im nächsten Sommer "lauter Highlights der aktuellen Schlagerszene in Walldürn begrüßen zu können". Und der Bürgermeister blickte bereits über den Tellerrand hinaus: "Sollte die Veranstaltung ein Erfolg werden und ihr Publikum im erhofften Maße begeistern, könnte man Walldürn auf Dauer als kleines Schlagerzentrum etablieren, zumal wir das Potenzial im Bereich des deutschen Schlagers sehen", hielt Günther fest.

Zwar könne man insbesondere durch die lange Planungsphase keinen Anspruch auf sommerliches Wetter erheben, sei diesbezüglich jedoch flexibel: "Das Konzert ist zwar als Open-Air im Park hinter der Nibelungenhalle konzipiert worden, kann bei Bedarf aber problemlos in die Nibelungenhalle ausweichen", stellte er klar.

Das Sommer-Schlager-Fest verstehe sich zum gewissen Grad auch als Fest der Walldürner Vereine: "Es ist geplant, das kulinarisch-gastronomische Angebot ohne Fremdbetreiber mit den Vereinen zu steuern", erklärte Tanja Naas und verwies auf einen noch für November angedachten Informationsabend.

Ähnlich optimistisch formulierte Lothar Böhler aus dem badischen Bühl seine Gedanken: "Der deutsche Schlager ist entgegen aller Vorurteile längst kein Genre für alte Leute mehr. Er hat unter anderem dank der großen Erfolge etwa von Helene Fischer und Andrea Berg auch zusehends junge Freunde gewonnen – und die erreichen wir mit einem solchen Format ebenso wie das ‚typische’ eher ältere Schlagerpublikum, die insbesondere durch ,Die Amigos’ angesprochen werden dürften", erklärte er.

Böhler bezeichnete die Stargäste als "durchweg sehr sympathische Künstler", wobei man pro Interpret von "etwa 90 bis 120 Minuten auf der Bühne" ausgehen dürfe. Der genaue Ablauf stehe dabei noch nicht en détail fest. "Die aktuellen Pläne sehen vor, dass ,Die Amigos’ als bekannteste Künstler des Abends als letzter Programmpunkt auftreten", so der Konzertveranstalter. Als besonderes "Zuckerstückchen" seien darüber hinaus spontane Duett-Auftritte einzelner Künstler grundsätzlich denkbar.

Getreu dieser Vorzeichen freut sich der Badener, der mit seinem Unternehmen "artmedia management & more" vorwiegend im süddeutschen Raum als Konzertveranstalter tätig ist, auf eine "hoffentlich längerfristige Zusammenarbeit mit Walldürn" und auf eine "gute Mischung aus Eventcharakter und Familienfeier", für die auch Bürgermeister Markus Günther schnell zu begeistern gewesen sei.

Info: Der Kartenvorverkauf für das "Sommer-Schlager-Fest" am 30. August läuft bereits. Karten sind unter anderem bei der Tourist-Info unter Tel. 06282/67105 erhältlich.