Sindolsheim. (F) Nach langen Überlegungen und Planungen sowie einem Jahr Bauzeit war es am vergangenen Sonntag so weit: Mit einem Tag der offenen Tür öffnete die neue Kirchen-Käserei Sindolsheim e.G. ihre Türen für die Öffentlichkeit. Mit einem solchen Andrang hatte der Vorstand dabei nicht gerechnet, denn bei vorfrühlingshaftem Wetter waren weit mehr als 1000 interessierte Besucher in die neue Käserei gekommen, wo ein abwechslungsreiches Tagesprogramm auf sie wartete.

Nach dem Gottesdienst in der Laurentiuskirche waren die Räume der ehemaligen Scheune, die zur Käserei umgebaut wurde, schnell gefüllt. Molkerei-Fachfrau und Geschäftsführerin Ursula Krauth öffnete um die Mittagszeit die Tür zum Produktionsraum, denn vor dem Gebäude hatten sich schon eine lange Warteschlange gebildet, so groß war der Andrang der Besucher, die die modern eingerichteten Produktionsräume besichtigen wollten.

Dies wird in dieser Form künftig nicht mehr möglich sein, denn während des Käsereibetriebes sind die Hygienevorschriften zu beachten. Deshalb muss man vor dem Betreten des Produktionsraumes durch eine Hygieneschleuse und dann durch ein Fußbad gehen.

Durch den Spülraum gelangten die Besucher dann in den eigentlichen Produktionsraum, wo Ursula Krauth informativ die Herstellung der verschiedenen Käsesorten erläuterte.

Die Besichtigung führte dann noch in den Reife- und Lagerraum, wo der Käse aufbewahrt wird, bevor er in den Verkauf kommt. Das Käserei-Team und die freiwilligen Helfer hatten sowohl beim Käseverkauf als auch bei der Ausgabe des Mittagessens alle Hände voll zu tun. Auch das neu eingerichtete Käserei-Café war stets bis auf den letzten Platz besetzt.

Vorstand Dekan Rüdiger Krauth zeigte sich von der großen Resonanz der Besucher an diesem Tag begeistert, die teilweise sogar aus Stuttgart nach Sindolsheim gekommen waren, um sich das neu geschaffene Vorzeigeprojekt des Baulandes anzusehen.

Das große Interesse bezeichnete der Dekan als sehr gut für die neue Kirchen-Käserei, zumal die neue Einrichtung dadurch zu mehr Bekanntheit komme.

Den gesamten Tag gab es Führungen in der Käserei. Das Programm endete am späten Nachmittag.