Der Ortschaftsrat Schlierstadt beschäftigte sich in seiner Dezember-Sitzung intensiv mit dem Antrag des Flugplatzbetreibers Southside Base GmbH auf eine unbefristete Verlängerung und eine Ausweitung des Flugbetriebs. In der Stellungnahme des Ortschaftsrats wird u. a. ein neues weitergehendes Lärmgutachten gefordert, die exakte Festlegung einer Mittagsruhe und die zahlenmäßige Obergrenze an Starts pro Jahr. Außerdem soll immer nur ein Flugzeug gleichzeitig am Himmel sein. Foto: Joachim Casel

Schlierstadt. (pm) Zur letzten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates in diesem Jahr konnte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger am Dienstag einige Zuhörer in der Mehrzweckhalle in Schlierstadt begrüßen. Beherrschendes Thema war neben dem Jahresrückblick des Ortsvorstehers der Antrag des Betreibers, der Firma Southside Base GmbH, auf Erweiterung des Flugbetriebs auf dem Flughafen Schlierstadt-Seligenberg, der vornehmlich von Fallschirmspringern aus weiten Teilen Süddeutschlands genutzt wird. Zu diesem Antrag wünschte die Ortschaftsverwaltung Schlierstadt vor der Behandlung im Osterburkener Gemeinderat ausdrücklich die Stellungnahme des Ortschaftsrats Schlierstadt.

Schlierstadts Ortsvorsteher Jürgen Breitinger erläuterte die aktuelle Situation: Er teilte mit, dass die luftfahrtrechtliche Genehmigung zum Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg Ende des Jahres 2021 ausläuft. Die Offenlage der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme durch interessierte Personen war in der Zeit vom 8. November bis 8. Dezember 2021 gegeben. Die Unterlagen konnten direkt im Rathaus oder über das Internet auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart eingesehen werden. Ortsvorsteher Breitinger teilte weiter mit, dass auch ein Lärmgutachten Bestandteil des Antragsverfahrens sei.

Nach diesem Gutachten würden in allen Bereichen die errechneten dB-Werte eingehalten. Auch die Anzahl der Starts und Landungen lägen im Rahmen dessen, was erlaubt sei. Dennoch, so der Ortsvorsteher, fühlten sich viele Bewohner in den umliegenden Gemeinden vom Fluglärm, der von dem Fallschirmsportzentrum ausgehe, am Wochenende gestört und forderten daher die Einstellung des Flugbetriebs. Dieser Forderung wolle sich der Ortschaftsrat Schlierstadt aber keinesfalls anschließen.

In der anschließenden Diskussion im Ortschaftsrat kam zum Ausdruck, dass man Einschränkungen festlegen müsse:

So äußerte sich Ortschaftsrat Tobias Münch dahingehend, dass man den Flugbetrieb nicht gänzlich einstellen könne. Einschränkungen müssten jedoch sein, eine Dauergenehmigung komme, seiner Ansicht nach, aber nicht in Frage. Seiner Meinung nach müsse die aktuell fließende Mittagspause zwischen 12 und 14.30 Uhr in eine fix festgelegte Mittagspause von mindestens einer Stunde umgewandelt werden. Verurteilt wurde von ihm die Sachbeschädigung, die kürzlich am Flugplatz verursacht worden ist. Dieser Meinung schloss sich das gesamte Gremium an. Der Wunsch des Antragstellers auf eine dauerhafte Erteilung einer Genehmigung fand nicht die Zustimmung des Ortschaftsrats Schlierstadt. Hier möchte man an einer Frist von fünf Jahren sowie an der Anzahl von 1500 Starts und Landungen festhalten.

Ortschaftsrat Michael Schwebler sprach sich für den Erhalt des Flugplatzes aus, stellte jedoch die Forderungen, nur eine befristete Genehmigung zu erteilen und ein Lärmgutachten mit Messungen des tatsächlichen Lärmpegels zu erstellen. Des Weiteren äußerte er den Wunsch, dass die Gespräche im Rahmen eines runden Tisches wieder aufgenommen werden.

Unterstützt wurde er in dieser Aussage auch von Ortschaftsrat Philipp Sack. An sich habe man erwartet, dass dieses Thema mehr Interesse in der Bevölkerung finde, wurde noch angemerkt.

Ortsvorsteher Breitinger gab dann auch den wenigen Zuhörern, die der Sitzung beiwohnten, die Möglichkeit, sich zu äußern. Bei diesen Äußerungen konnte insgesamt ein ähnliches Meinungsbild festgestellt werden.

Ortschaftsrat Albin Jelinek erhob die Forderung, dass immer nur ein Flugzeug am Himmel sein soll. Priorität für das Gremium hätten die Lärm- und Immissionswerte. Um die Belastung der Bevölkerung richtig einschätzen zu können, bestehe seitens des Ortschaftsrats die Forderung, ein Lärmgutachten zu verlangen, das auf Messungen an genau festgelegten Standorten basiere.

In der Stellungnahme zum Antrag der Southside Base GmbH wollte man festhalten: "Es wird darum gebeten, Lösungen zu finden, mit denen auch die Bürger der umliegenden Gemeinden gut leben können. Die im Lärmgutachten rechnerisch ermittelten Lärmgrenzwerte sollen um ein Gutachten, das auf Lärmmessungen an den neuralgischen Punkten basiert, ergänzt werden. Generell sollte man über eine Einschränkung am Sonntag nachdenken. So kann man sich vorstellen, dass die bisherige fließende Mittagsruhe am Sonntag in eine zeitlich festgelegte Mittagspause (z.B. 12.30 bis 14.30 Uhr) geändert wird. Eine Änderung der Flugrichtung für Starts in Richtung Schlierstadt wird grundsätzlich abgelehnt. Die bisherigen Festlegungen in Bezug auf Flugrouten sowie die Anzahl von 1500 Starts und Landungen in einem Jahr sollen als Obergrenze beibehalten werden. Grundsätzlich wird verlangt, dass sich nur ein Flugzeug am Himmel befindet." Dem Beschluss zum Antrag der Southside Base GmbH stimmte der Ortschaftsrat bei einer Nein-Stimme zu.

Auf Grund der vielen noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 und der beiden großen Baumaßnahmen, dem geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt und der weiteren Erschließung des Baugebiets "Weingärten-Stürzwasen", war man im Ortschaftsrat einvernehmlich der Meinung, dass man für 2022 keine neuen Haushaltsmittel anmelden möchte. Die bisher angemeldeten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 sollen im neuen Haushaltsjahr 2022 erneut aufgenommen werden, wurde betont. Damit verbinde man gleichzeitig die Forderung nach einer konsequenten Umsetzung der Maßnahmen. Dazu zählten unter anderem die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die Erweiterung des Baugebiets "Weingärten-Stürzwasen", der Abriss von Gebäuden in der Kirchstraße sowie diverse Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten und in der Sporthalle.

Nach der Beantwortung einiger Fragen der Ortschaftsräte und der Zuhörer leitete Ortsvorsteher Breitinger zum Jahresrückblick mit Bildern über.