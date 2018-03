Buchen. (tra) "Unsere Faschenacht wird immer noch mit Herz gemacht", lautet das diesjährige Motto der Buchemer Faschenacht. Und dementsprechend viel Herzblut wurde natürlich in den großen Buchener Rosenmontagszug gesteckt, bei dem wieder Tausende von Besuchern die Straßen säumten, um sich anzuschauen, was sich die 47 Gruppen, die sich zu Fuß oder mit Motivwägen durch die Stadt schlängelten, alles an närrischen Themen ausgedacht hatten.

Und weder die Zuschauer noch die Narren ließen sich von den Wetterkapriolen - von Sonnenschein über Schneegestöber war alles dabei - abschrecken, sondern sie feierten gut gelaunt zusammen Faschenacht.

Dabei waren natürlich die hüpfenden "Huddelbätze", die gemeinsam mit der Stadtkapelle den Zug anführten und mit ihren bunten Flickenkostümen sowie ihrer guten Laune für Stimmung sorgten.

Rosenmontagsumzug 2018 in Buchen - die Fotogalerie

























































































































Den Takt zum Schunkeln und Marschieren gaben neben der Stadtkapelle unter anderem auch die "Morreschnorranten", der Musikverein Heidersbach, die Trommlergruppe Heescht, die Buchener "Steinzeittrommler" sowie die Musikkapellen aus Heddebör, Schlierstadt und Eberstadt vor.

Auch Guggenmusik-Gruppen waren unterwegs: So sorgten die "Caipirinha Fätzer" aus Helmstadt-Bargen und Musiker der FG "Hossa Schefflenz" mit ihren Percussion-Darbietungen für Stimmung.

Auf dem Rosenmontagszug waren dieses Jahr auch mehrere gruselige Hexengruppen unterwegs, die sich immer wieder Zuschauer griffen, die sich aber gerne fangen ließen. Vor allem die Kleinsten hatten mit den Hexen viel Spaß und ließen sich von ihnen Süßigkeiten schenken. Dabei waren unter anderem natürlich die Buchener "Morrehexe", die "Zottelböck vom Forcheneck 1999" und die "Fürfelder Sumpfhexen".

Unter den 47 Gruppen waren selbstverständlich regionale Fußgruppen wie die "Klingeteufel" aus dem Jugenddorf Klinge mit ihren schwarz-roten Teufelskostümen, die "Götzianer Heddebör", die "Bedemer Hannmertli" und die "Klingemänner" aus Waldhausen oder die FG Hederschboch "Dick do". Für tolle Unterhaltung sorgte der TSV, der die Zuschauer unter dem Motto "100 Jahre Handball" Bälle in ein mobiles Tor werfen ließ.

Auch die Feuerwehr Buchen hatte einen sehr kreativen Wagen gebaut: Sie nahmen die Narren, die die Straßen säumten, mit auf die "Wies’n" - selbst eine "Hau den Lukas"-Station hatte die Feuerwehr im Gepäck. Beeindruckend war auch die riesige Lokomotive des Jugendtreffs Zimmern. Bei dem rund zweistündigen Zug hatten jedenfalls sowohl die vielen Zugteilnehmer als auch die Narren Spaß. Und sie feierten nach dem Rosenmontagsumzug noch einige Stunden in der Bleckerstadt weiter ...