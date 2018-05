Rosenberg. (her) Nach dem Landessieg bei "Unser Dorf hat Zukunft" und dem Gewinn der Silbermedaille beim Bundesentscheid avanciert Hirschlanden allmählich zum "Fernsehdorf": Am Samstag drehte ein Team des ZDF aus Mainz in dem kleinen Baulanddorf für das Sonntagsformat "TV fürs Leben". Dies war die siebte Fernsehaufzeichnung in Hirschlanden innerhalb der vergangenen Jahre. Regisseur Frank Simoneit befragte Ortsvorsteher Martin Herrmann, Gemeinderat Jürgen Arnold und Ortschaftsrat Lothar Beck nach dem Erfolgsgeheimnis von Hirschlanden. Im Mittelpunkt des Films steht die Dorfgaststätte mit Brauerei und Museum.

Nach Aussage von Simoneit hat das Projekt "bundesweit für positive Schlagzeilen gesorgt", auch das ZDF finde dies "sehr spannend". In dem Beitrag über Hirschbräu wurden auch die Gäste der Dorfgaststätte interviewt. Ausgestrahlt wird die Sendung am Sonntag, 24. Juni, um 9 Uhr im ZDF. Sie befasst sich mit besonderen Erfolgen von Dörfern im Kampf gegen die Landflucht.