Rosenberg. (F) Eine "sportliche Tagesordnung" hatte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim zu bewältigen. Bürgermeister Ralph Matousek führte gewohnt souverän durch die zwölf Punkte umfassende Sitzung. Da in der Baulandgemeinde derzeit kräftig gebaut wird, gab Matousek einen Überblick über die derzeitigen und bereits fertiggestellten Baumaßnahmen.

Im Dörrhöferweg seien die Bauarbeiten bereits beendet. Die Baustelle der Wasserleitung Hirschlanderweg rechts neben der Bahnlinie soll bis zur Sommerpause fertiggestellt werden. Danach sollen die Arbeiten in der Hermann-Hagenmeyer-Straße fortgesetzt werden. Man gehe davon aus, dass auch dort bis Ende Oktober die Arbeiten beendet werden können.

Sorgen bereite indes die Baustelle des neuen Regenüberlaufbeckens in Hirschlanden. Die geplante Durchpressung des Bahndammes musste abgebrochen werden, da man auf Fels gestoßen sei. Eine Fachfirma werde die Arbeiten im September fortsetzen. Man habe nun beschlossen, bis dahin die Arbeiten am barrierefreien Umbau der Bahnunterführung fortzusetzen, damit kein Stillstand entsteht. Der Bürgermeister hofft, dass auch diese Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sind.

Beim neuen Dorfladen hätten inzwischen die Arbeiten für den Innenausbau begonnen. Die Handwerker seien zeitlich eng getaktet, sodass man jetzt einige Tage in Verzug sei. Es werde aber, wie der Bürgermeister sagte, zügig weitergehen, einen Fertigstellungstermin könne man allerdings derzeit noch nicht nennen.

Außerdem ging es noch um den Radweg "Ensigheim". Seit mehr als zwei Jahren befasste sich der Rosenberger Gemeinderat mit dem geplanten Ausbau des Radweges in Richtung Osterburken. Der erste vorgelegte Kostenvoranschlag belief sich auf rund 400.000 Euro, was nach Meinung des Rates nicht finanzierbar gewesen ist. Zusammen mit dem planenden Ingenieurbüro Sack und Partner (Adelsheim) wurden danach verschiedene Alternativen des Ausbaus besprochen, die zu Kosteneinsparungen führen sollten.

In der Dezember-Sitzung 2019 informierte Matousek das Gremium erneut über den Sachstand und betonte, dass die nun vorliegende günstigste Ausbauvariante bei rund 150.000 Euro liege. Im Haushalt für das Jahr 2020 waren 100.000 Euro zur Finanzierung vorgesehen.

Die nunmehr einfachere und günstigere Ausführung mit einem neuen Schotteraufbau und einer Asphalttragschicht würde nach Meinung des Gemeinderates, der sich damals für diese einfachere Variante aussprach, vollauf genügen. Allerdings merkte Bürgermeister Matousek damals an, dass weder das Ingenieurbüro noch die bauausführende Firma eine Gewährleistungsgarantie übernähmen.

Nach der Ausschreibung befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung im März erneut mit diesem Thema. Mit zu den ausgeschriebenen Arbeiten gehörten auch die Aufbringung einer neuen Asphaltdecke mit einer Länge von 900 Metern auf der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Oberwittstadt sowie der Ausbau eines 250 Meter langen Teilstückes eines Feldweges bei Sindolsheim.

Das wirtschaftlichste Angebot legte die Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen mit einer Angebotssumme von rund 150.200 Euro vor, die den Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten erhielt.

Bis es zur Ausführung kam, dauerte es allerdings einige Monate. Erst Anfang Juli wurde die Durchfahrt des Ensigheimer Weges gesperrt, und die Firma Konrad-Bau begann mit den Vorarbeiten. Der bestehende Unterbau wurde nur ergänzt und egalisiert, teilweise wurden die zu steilen Böschungen talseitig etwas aufgeschüttet. An den Grundstücken wurden Leerrohre in die Querung des Radweges eingebaut, um eine spätere Verlegung von Glasfaserkabeln zu ermöglichen.

In der vergangenen Woche wurde die Tragschicht mit einer Stärke von zehn Zentimetern eingebaut, die Bankette erneuert und notwendige Ausgleichungen an den Zufahrten vorgenommen. Seit dem vergangenen Freitag ist der neue Radweg "Ensigheim" zur Benutzung wieder freigegeben.

Die Auftragssumme an die Firma Konrad-Bau für den Radweg betrug 77.000 Euro. Zuschüsse für den Radwegbau wurden aus dem Programm GVFG sowie durch den Neckar-Odenwald-Kreis bewilligt.

Zusätzlich zum Radwegausbau wurde noch ein 250 Meter langes Teilstück eines Feldwegs bei Sindolsheim neu asphaltiert. Diese Baukosten betrugen rund 20.000 Euro.

Mit in die erfolgten Bauarbeiten wurde auch ein Teil der Gemeindeverbindungsstraße von Rosenberg in Richtung Oberwittstadt einbezogen und durch die bauausführende Firma Konrad-Bau auf einer Länge von 900 Meter auf Rosenberger Seite erneuert. Diese Kosten beliefen sich dort auf rund 58.000 Euro.

Im Zuge der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Gemeinde Rosenberg wurde auch ein Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße der Stadt Ravenstein auf Gemarkung Oberwittstadt, wo ebenfalls erhebliche Straßenschäden vorhanden waren, mit einer neuen Asphaltdecke saniert. Die Baukosten beliefen sich dort auf rund 36.000 Euro. Die Straßensperrungen sind dort zwischenzeitlich auch wieder aufgehoben, da die Bauarbeiten Ende vergangener Woche beendet wurden.