Rosenberg. (F) Mit einer zwölf Punkte umfassenden Tagesordnung befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rosenberger Rathauses. Im Mittelpunkt stand dabei der Forstwirtschaftsplan 2020 und der Bebauungsplan „Mühlgärten“ in Sindolsheim mit den zu schaffenden Ausgleichsmaßnahmen. Außerdem wurde der Auftrag für die Beschaffung eines Zeiterfassungssystems für das Rathaus beschlossen sowie die Vergabe zur Rohrnetzberechnung für das Wasserleitungsnetzes der Gemeinde mit Ortsteilen.

Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte wieder zahlreiche interessierte Zuhörer sowie Forstrevierleiter Christoph Hilgers.

Anschließend befasste man sich mit dem Bebauungsplan „Mühlgärten“ Sindolsheim, der erneut auf der Tagesordnung stand. Denn hier ist nunmehr der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bezüglich der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Planungsgebietes notwendig.

Die dort ansässige Firma beabsichtigt nämlich, ihren Betrieb zu erweitern. Für die Umsetzung ist es erforderlich, dass zwischen dem Landkreis und der Gemeinde darüber ein Vertrag abgeschlossen wird, und zwar noch vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans.

Wie Matousek in seinen Erläuterungen weiter sagte, seien mit dem Bebauungsplan Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden, die einer Kompensation bedürfen. Deren Umfang sei im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ermittelt worden. Ein Teil könne innerhalb des Geltungsbereiches erfolgen.

Außerhalb seien allerdings Maßnahmen für die Eingriffe in die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden und Grundwasser erforderlich, um das festgestellte Defizit von 92.295 Ökopunkten auszugleichen. So sei hier die Herstellung einer Fischtreppe oberhalb der Talmühle in Rosenberg geplant, dessen Baukosten der Bürgermeister mit rund 87.000 Euro bezifferte. Diese Maßnahme werde dem Bebauungsplan „Mühlgärten“ in Sindolsheim mit Ökopunkten zugeordnet.

Einstimmig beschloss das Gremium den Abschluss des Vertragsentwurfs mit dem Landratsamt und den Abschluss des Ingenieurvertrages mit dem Ingenieurbüro Sack und Partner zu einem Honorar von 22.727 Euro, da die Gemeinde im ersten Halbjahr 2020 die Planung fertigstellen möchte. Die bauliche Umsetzung ist für 2020/2021 vorgesehen.