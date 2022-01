Rosenberg. (F) Der Rosenberger Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Dienstag auch mit dem Projekt "Tierpädagogik verbindet Groß und Klein" des Kindergartens "Unterm Regenbogen" in Hirschlanden. Der Ortschaftsrat hatte in seiner Sitzung im Dezember für die Realisierung bereits grünes Licht gegeben.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek sagte, müsse die Gemeinde nun seine Zustimmung für dieses Vorhaben geben, da sie Grundstückseigentümerin ist. Die flächendeckende und bedarfsgerechte Erfüllung des Rechtsanspruchs der Kindergartenbetreuung werde für die Gemeinde immer komplizierter und wohl auch teurer, was man auch am neuen Haushaltsplan 2022 sehen könne.

Seit 2015 hat der Kindergarten in Hirschlanden als einzige Einrichtung in Baden-Württemberg die Tierpädagogik integriert. Nun habe man sich für ein vom Bund ausgeschriebenes Förderprogramm beworben. Die Hoffnung auf eine Förderungsbewilligung sei anfangs nicht groß gewesen, letztendlich sei man aber für dieses Projekt ausgewählt worden. Die Förderung betrage 215.000 Euro und decke damit 100 Prozent der Kosten. Das Projekt sei "eine riesige Chance für den Kindergarten Hirschlanden", freute sich Matousek.

Dekan Rüdiger Krauth stellte dann dem Gemeinderat dieses Pilotprojekt vor. Die Antragstellung bezeichnete er als "spannend", denn man habe sich auf ein Projekt beworben, bei dem man nicht wusste, ob es mit der Förderung auch klappt.

Allerdings habe das Land Baden-Württemberg eine große Fördersumme im Rahmen des "Gute-Kita-Gesetzes" zur Verfügung gestellt, um innovative, außergewöhnliche und beispielhafte Projekte – wie eben in Hirschlanden mit der Tierpädagogik – zu fördern. Umso mehr habe man sich gefreut, dass die Bewerbung Berücksichtigung fand.

Denn das Ziel sei, das bestehende tierpädagogische Konzept und somit die Arbeit mit den Ziegen weiterzuentwickeln, was nun möglich sei. Geplant sei, das bestehende provisorische Tiergehege für die tiergeschützte Arbeit mit den Kindern neu auszubauen und zudem neue Anreize für Kinder und Tiere zu schaffen. Zudem soll ein Begegnungspavillon für Jung und Alt gebaut werden. Die notwendigen Arbeiten müssen bis zum Jahresende abgeschlossen sein und sollen alsbald beginnen.

Die genehmigten Fördermittel werden aber nicht nur für die baulichen Maßnahmen verwendet, sondern auch für die Projektbegleitung und Fortbildungsmaßnahmen sowie für die Anschaffung verschiedener Materialien. Dabei gilt: "Wir werden nicht mehr Geld ausgeben, als wir bekommen", wie Dekan Krauth sagte. Für die erste Maßnahme habe man inzwischen bereits erste Gelder bekommen.

Ortsvorsteher Martin Herrmann bedankte sich sowohl bei Leiterin Jennifer Kaufmann sowie Dekan Rüdiger Krauth für ihr Engagement bei der nicht leichten Antragsstellung. Man könne froh sein, dass die Einrichtung über das neue Projekt aufgewertet werde.

Der Gemeinderat stimmte dem vorgestellten Projekt einstimmig zu.