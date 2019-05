Rosenberg. (joc/ahn) 13 Sitze galt es bei der Gemeinderatswahl in Rosenberg zu vergeben, am Ende wurden über einen Ausgleichssitz 14 künftige Mitglieder gewählt. Die Hälfte davon sind altbewährte Kräfte, doch es gibt auch neuen Schwung durch sieben Newcomer. Zwei von ihnen kommen von der Unabhängigen Liste, die nun vier Sitze stellen wird, während die Bürgerliste mit zehn Sitzen vertreten sein wird. Die Wahlbeteiligung lag mit 68,9 Prozent im Mittelfeld des Buchener Altkreises.

Die zehn Sitze für die Bürgerliste entsprechen 71,3 Prozent der Wählerstimmen, oder absolut ausgedrückt: 8719 Stimmen. Davon erhielt als absolute Spitzenreiterin der Bürgerliste Katrin Weimer aus Rosenberg 1024 Stimmen und wird somit dem Gremium weitere fünf Jahre erhalten bleiben.

Nicht ganz an die 1000-Stimmen-Marke schafften es Jochen Kautzmann aus Sindolsheim mit 986 Stimmen und - mit zwei Stimmen weniger - Maria Weber aus Rosenberg. Beide sind bereits im noch aktuellen Gemeinderat vertreten. Ihren Sitz verteidigt hat auch Susanne Grimm aus Bronnacker mit 971 Stimmen - genauso wie Jürgen Arnold aus Hirschlanden mit 761 Stimmen.

Neue Ratsmitglieder bei der Bürgerliste sind Helmut Schiff (950 Stimmen), Lisa Beckmann (742 Stimmen), Ulrich Herrmann (883 Stimmen), Martin Herrmann (710 Stimmen) und Caroline Maile aus Sindolsheim (708 Stimmen).

Als Prominentester, der für die Bürgerliste nicht mehr zu Wahl angetreten ist, ist hier Gerd Gräupl zu nennen, der dem Gemeinderat seit 1984 ununterbrochen angehörte.

Der bei der Wahl am Sonntag in der Gunst der Wähler am höchsten stand, kommt indes aus der Unabhängigen Liste: Lukas Haas aus Rosenberg erreichte 1381 Stimmen, was umso beeindruckender ist, wenn man sich vor Augen hält, dass die Unabhängige Liste mit insgesamt 3506 Stimmen - im Vergleich zur Bürgerliste - nur 28,7 Prozent der Wähler für sich gewinnen konnte.

Die zweitmeisten Stimmen bei der Unabhängigen Liste bekam mit 861 der langjährige Gemeinderat Jörg Graser aus Sindolsheim, der wie Lukas Haas seinen Sitz im Gemeinderat verteidigen konnte.

Neu im Gremium dabei ist Nadin Wild aus Rosenberg, die 744 Stimmen erreichte. Ebenso ein Newcomer ist Heiko Hoßfeld aus Sindolsheim, der mit 290 Stimmen über einen Ausgleichssitz in den Gemeinderat einzieht.