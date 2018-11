Über Jahrhunderte hinweg wurde in Roigheim die Wasserkraft zum Antrieb verschiedener Mühlen genutzt. Davon kündet noch ein Seckach-Wehr am Ortseingang. Ab 1834 gab es eine Gipsmühle, aus der sich eine Gipsfabrik entwickelte. Sie wurde zunächst mit Wasserkraft und später mit aus Wasserkraft gewonnenem elektrischem Strom betrieben. Foto: B. Gassenbauer

Roigheim. (bg/joc) Vor fast zehn Jahren, im Dezember 2008, ist in Roigheim der zuvor durch ein Eisengitter versperrte Zugang zum Gipsbergwerk mit vielen Tonnen Beton verschlossen worden, nachdem der Abbau bereits in den 1970er Jahren eingestellt worden war. Seit geraumer Zeit kursieren nun in der Gemeinde Gerüchte, wonach die Geschichte des Gipsbergbaus fortgesetzt werden soll. Tatsächlich hat die Firma Rigips, die vor Ort alte Schürfrechte besitzt, Erkundungsbohrungen vornehmen lassen, wie das Unternehmen auf Anfrage der RNZ bestätigte. Weder bestätigt noch dementiert wurden indes, dass bereits Grundstücksverhandlungen laufen.

Dass sich Rigips ein halbes Jahrhundert nach Schließung des Roigheimer Bergwerks an die dortigen Lagerstätten erinnert, kommt nicht von ungefähr: In Deutschland wird, wie in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet wurde, verstärkt nach Gips-Lager gesucht. "Gips wird knapp und teuer", schrieb kürzlich das Magazin "Der Spiegel".

An dieser Entwicklung trägt Berichten zufolge die Energiewende Mitschuld. Weil zuletzt mehr als die Hälfte des Jahresbedarfs an Gips in Deutschland - über zehn Millionen Tonnen - aus Kohlekraftwerken gedeckt wurde, wo bei der Abgasreinigung sogenannter REA-Gips (Kalziumsulfat) entsteht, die Kohlekraftwerke aber Schritt für Schritt vom Netz gehen, kommt von dort immer weniger Nachschub. Zugleich bleibt der Bedarf hoch, zumal die Baubranche boomt.

Experten zufolge gibt es Gips in Deutschlands Untergrund zwar im Überfluss. Die Abbaukosten sind allerdings höchst unterschiedlich, weshalb die Verarbeiter offenbar verstärkt ausloten, wo der Rohstoff möglichst günstig zu Tage gefördert werden kann.

So hat sich die zum französischen Konzern Compagnie de Saint-Gobain gehörende Rigips GmbH (Düsseldorf) - der Unternehmensname ist in der Umgangssprache zum Synonym für Gipskartonplatten geworden - jetzt offenbar daran erinnert, aus früherer Zeit über Abbaurechte in Roigheim zu besitzen.

Roigheim war, wie auf der Homepage der Gemeinde stolz vermerkt wird, im Mittelalter ein bekanntes Schwefelbad, das 1476 erstmals urkundlich genannt wurde. Das bei Pumpversuchen im Jahre 2010 geförderte "Calzium-Sulfat-Hydrogenkarbonat-Mineralwasser" besitzt alle Voraussetzung für die Wiederaufnahme eines Badebetriebes. Doch nicht nur mit Wasser hat sich Roigheim einen Namen gemacht, sondern auch mit dem bis in die 1930er Jahre hier abgebauten Sandstein, der bis St. Petersburg geliefert wurde.

Und daneben hat der Rohstoff Gips für geraume Zeit für zahlreiche Arbeitsplätze und ein florierendes Wirtschaftsleben gesorgt.

Wie sich in der Orts-Chronik nachlesen lässt, hat man im Jahr 1833 in Roigheim Gipslager entdeckt und bald mit dem Abbau begonnen. Der erste Stollen wurde 1880 waagrecht in den "Schafbuckel" getrieben. Mit dem Bau der Eisenbahn 1869 konnte der Rohstoff besser vermarktet werden, ab 1906 wurden auch Gipsdielen produziert.

Nachdem das Bergwerk 1944 vom Kriegsministerium beschlagnahmt worden war und Hunderte Kriegsgefangene neue Zugänge zu den unterirdischen Hallen graben mussten, wo U-Boot-Auftriebsaggregate produziert werden sollten, wurde der Gipsabbau nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Aufgrund des Baubooms in den Nachkriegsjahren war die Nachfrage nach Gips groß, immerhin bis zu 100 Tonnen pro Tag wurden in Roigheim gefördert. Anfang der 1970er Jahre wurde das Gipswerk von den Baustoffwerken Rigips aufgekauft. Diese planten zwar sogar ein neues Werk, stellten aber bald den Betrieb ein.

Außer dem Eingangsportal zu dem unter der Möckmühler und der Adelsheimer Straße hindurchführende Zugangstunnel zum Bergwerk ist nichts geblieben vom Gipswerk, zu dessen Bild Brennöfen, Mahl- und Absackgebäude, Kesselhaus, Kohlenhalde, Schlackenplatz, Büros, Werkstätten und Arbeiterunterkünfte gehörten. Die weit verzweigten Bergwerksschächte sind geflutet. Nachdem der Zugang fast 40 Jahre lang durch ein Eisengitter versperrt war, wurde er im Dezember 2008 mit vielen Kubikmetern Beton verfüllt. Seither ist hier eine Backsteinmauer das letzte steinerne Zeugnis der 175-jährigen Bergwerksgeschichte.

Ob diese Geschichte wieder auflebt, bleibt bis auf Weiteres offenen. Zwar wurde vor einiger Zeit via Sozialer Netzwerke das Gerücht verbreitet, dass "auf Gemarkung Roigheim in absehbarer Zeit der Bau eines Gipswerks geplant" sei - und hinzugefügt, dass wegen befürchteter Umweltbelastungen jetzt der Zeitpunkt wäre, "dagegen zu protestieren."

Tatsächlich hat die Firma Rigips, bei der nach Einstellung des Betriebs die Abbaurechte an Roigheimer Gips-Lagerstätten geblieben waren, Erkundungsbohrungen in Auftrag gegeben. Wie die Rigips-Hauptverwaltung auf Anfrage der RNZ mitteilte, dienen diese Erkundungen dazu, "die Qualität und das Volumen der verfügbaren Lagerstätten besser abschätzen zu können."

Ansonsten gab man sich in Düsseldorf bedeckt: "Inwiefern ein Abbau in Zukunft möglich und wirtschaftlich ist, können wir noch nicht bewerten." Auf die Frage, ob Rigips mit Grundstücksbesitzern bereits Verhandlungen über den Erwerb von Flächen führt, wie in Roigheim seit Wochen gemunkelt wird, gingen die Unternehmenssprecher nicht ein.

Indes bestätigte Bürgermeister Grimm, dass Grundstücksverhandlungen laufen. Das sei kein Geheimnis, aber nähere Informationen lägen der Gemeinde nicht vor. Auch wisse man von Probebohrungen. Solche habe es aber auch schon in der Vergangenheit gegeben.

Rigips habe mit dem Erwerb des Roigheimer Werks auch zwei Lagerstätten übernommen hat, nämlich zwischen Möckmühl und Roigheim am Hang sowie in Roigheim unterhalb des Gewanns "Geschwores Holz" (Naturschutzgebiet Essigberg/Hörnle). In dem aus den 1970er Jahren stammenden Flächennutzungsplan seien Flächen der Bergbauberechtigung und für ein Gipswerk festgehalten (wie auch Fläche zum Bau einer Kurklinik). Sollte man wieder Gips abbauen wollen, müsste, so der Bürgermeister, der Flächennutzungsplan überarbeitet werden. Anders als den Facebook-Nutzer, der Protest empfohlen hatte, kann die Wiederbelebung der Bergbautradition den Bürgermeister nicht schrecken, denn: "Für Roigheim würden sich dadurch sicherlich Vorteile ergeben."