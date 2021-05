Reisenbach. (tab) Zugvögel sind gemeinhin als Frühjahrsboten bekannt. Sobald die ersten Vögel aus dem Süden zurückkehren, ist die Hoffnung groß, dass auch in Deutschland die Temperaturen steigen. Matthias Rechner erkennt das an den Schwalben, die sich jedes Jahr in den Stallungen seines landwirtschaftlichen Betriebes einnisten.

In den letzten Jahren nimmt die Zahl der Schwalben auf dem Hof Rechner stetig zu. Nach der Lektüre der Leserbriefe, die jüngst in der RNZ abgedruckt wurden und in denen auch angesprochen wurde, dass Schwalben selten geworden seien, hat er sich somit bei der Buchener Redaktion gemeldet und auf seinen Hof eingeladen.

Ungefähr dreißig Schwalbenpaare sind zurzeit fleißig mit dem Nestbau in den Kuhställen zugange. "Seit drei Jahren nimmt die Zahl an Schwalben bei uns rasant zu", erklärt Landwirt Matthias Rechner. Ende März habe er das erste Paar entdeckt. "Da freut man sich, denn dann wird es Frühling", meint er.

Schwalben gehören zur Ordnung der Sperlingsvögel. Wenn die Fluginsekten, von denen sie sich ernähren, im Winter knapper werden, ziehen sie in wärmere Gebiete. Am besten erkennt man Schwalben an ihrem gegabelten Schwalbenschwanz. Ihr Körper ist schlank und stromlinienförmig. Ihre Nester bauen die Vögel typischerweise an geschützten Stellen. Besonders in der Landwirtschaft errichten sie ihre Nester an Gebäuden. Die Bestände der Schwalben nahmen jedoch in den letzten Jahren stark ab, was neben Klimawandel und Insektensterben auch am Nistplatzmangel liegt. An vielen Gebäuden haben sie keine Möglichkeit mehr, Nester zu bauen, oder es fehlt an Baumaterial.

Auf dem Hof der Familie Rechner ist das nicht der Fall. "Wir haben hier ideale Bedingungen für die Schwalben, weil unsere Ställe offen sind", erklärt Matthias Rechner. Je luftiger die Stallungen, desto besser können die Schwalben beispielsweise für den Nestbau ein- und ausfliegen. "Die Tiere, der durchgetretene Boden und das Stroh bieten gute Materialien für den Nestbau", weiß Matthias Rechner. Aus diesem Grund siedeln sich Schwalben am liebsten in der Nähe von Nutztieren an.

Matthias Rechner vermutet, dass die Schwalben bei ihnen auf dem Hof deshalb zugenommen haben, weil die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt abnimmt. So konzentrieren sich die Schwalben eben stärker auf einzelne Höfe. "Die Schwalben fühlen sich bei uns sichtlich wohl und sind bei uns herzlich willkommen", meint Rechner. Auch sie würden von den Schwalben profitieren, da diese Ungeziefer auf natürliche Weise bekämpften.