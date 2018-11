Den Azubis bei der Aurora Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG macht ihre Ausbildung sichtlich Spaß. Die Mudauer Firma ist eines der 16 Unternehmen in der "Regionalen Initiative Berufsausbildung", die mehr Azubis in die Industrie holen wollen. Foto: Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Das allgemeine Problem ist, dass wir zu wenig Azubis in der Industrie haben", sagt Peter Gremminger, zuständig für die Ausbildung bei der P&G Manufacturing GmbH in Walldürn, im Gespräch mit der RNZ. Bei dem Unternehmen kamen Vertreter von insgesamt 16 Firmen aus der Region zu einem Treffen zusammen, um genau gegen dieses Problem und den Fachkräftemangel vorzugehen. Dazu haben sie sich zur "Regionalen Initiative Berufsausbildung" (RIB) zusammengeschlossen, in deren Rahmen sie sich ein bis zwei Mal im Jahr treffen, um sich auszutauschen und zu diskutieren. Nun werden sie am 13. Dezember als eine der drei besten Ausbildungsinitiativen Deutschlands ausgezeichnet. Wir haben uns das Vorzeigeprojekt näher angeschaut.

"Warum wollen immer weniger Schulabgänger eine Ausbildung beginnen?" - das hätten sich damals die Initiatoren des Projekts, Katharina Stetter von der Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG und Stephan Antritter von der Firma Scheuermann + Heilig GmbH, gefragt, wie Peter Gremminger berichtet. Das Problem liege unter anderem schon in der Grundschule begründet, meint er. "Dadurch, dass beim Wechsel auf eine weiterführende Schule die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist, gehen immer mehr Schüler auf das Gymnasium, was bei leistungsschwächeren in der siebten, achten Klasse zu Problemen führen kann." Viele Eltern säßen immer noch dem Irrtum auf, dass ein Hauptschulabschluss nichts mehr wert sei. Genauso unattraktiv schienen auch Ausbildungsberufe zu sein.

Dass dem allerdings nicht so sein muss, will die RIB kommunizieren. "Vor zwei Jahren haben wir uns dann gefragt: Was können wir tun, um Schülern attraktive Chancen in einem Ausbildungsberuf in Aussicht zu stellen?" Daraufhin ist eben die Initiative für die Berufsausbildung entstanden, "an der immer mehr Firmen partizipieren." Inzwischen engagieren sich 16 Firmen aus der Region.

Die RIB berichtet aus der Realität in den Unternehmen und stärkt die berufliche Ausbildung in der Region, indem sie mögliche Wege nach dem Schulabschluss aufzeigt und Alternativen zum Studium vorstellt. Dadurch sollen der Bedarf an Fachkräften für die Zukunft sichergestellt sowie die Unternehmensstandorte der Region gesichert werden.

Das Projekt wirbt mit vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten mit anschließend sehr guten Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz und auf eine Karriere nach oben mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, sogar ein Studium sei nach der abgeschlossenen Berufsausbildung auch ohne Abitur möglich. Daraus sollen ein Mehr an Wissen und persönlicher Reife sowie größere Verantwortung und auch ein höheres Gehalt resultieren. Außerdem sei schon während der Ausbildung eine gewisse finanzielle Sicherheit gegeben.

Da sie die Wurzel des Problems schon in der Grundschule sehen, sprechen die Mitglieder der RIB vor allem die Eltern an. So seien bei Elternabenden der vierten Klassen in Grundschulen zwei bis drei Vertreter einer Firma vor Ort, die dort die Initiative vorstellen. Zehn bis zwölf Veranstaltungen dieser Art habe man schon besucht, und zwar mit Erfolg, denn das Projekt komme bei den Eltern sehr gut an, berichtet Peter Gremminger. Kein Wunder, denn die Botschaft der RIB-Firmen lautet ja auch: "Wir nehmen die Kinder gerne als Auszubildende an, auch mit Hauptschulabschluss."

Doch nicht nur die Eltern, sondern auch die Jury des Wettbewerbs "Ausbildungs-Ass" findet das Projekt toll. Mit diesem Preis zeichnen seit 22 Jahren die Wirtschaftsjunioren Deutschland sowie die Junioren des Handwerks zusammen mit der Inter-Versicherung herausragendes Engagement bei der Vorbereitung junger Leute auf das Berufsleben aus. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen dabei Kreativität, Qualität und Quantität der Ausbildungsaktivitäten und -methoden. 2018 übernimmt der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier MdB, die Schirmherrschaft.

Die Jury hat nun aus bundesweit 143 Bewerbungen die elf besten ausgewählt. In der Kategorie "Ausbildungsinitiativen" wird auch die RIB ausgezeichnet. Welchen Platz sie letztlich unter den insgesamt drei nominierten Initiativen in der Rubrik belegt, entscheidet sich am 13. Dezember bei der Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.