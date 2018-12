Region Buchen. Das waren die Höhepunkte des Jahres in der Region Buchen. Ein Überblick.

Die Chronik Januar > 2. Beim ersten tödlichen Verkehrsunfall des Jahres stirbt bei Walldürn ein Mann. 2018 verunglücken im Landkreis neun Personen tödlich. > 3. Mit Sturmtief "Burglind" begann ein Jahr der Wetterkapriolen. > 12. Der Abschluss des Breitbandausbaus wird mit einem großen Fest in Buchen gefeiert. Es gibt nun im Kreis (fast) flächendeckend schnelles Internet. > 13. In Götzingen brennt die Gaststätte "Schwanen" nieder. In der Brandruine wird ein Leichnam gefunden. Der Wirt gesteht, den Mann getötet zu haben. Im August wird er wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt. > 20. Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft: Die Typisierungsaktion, die in Hettingen für Luisa durchgeführt wird, bewegt viele. > 28. Thorsten Weber wird mit 63,9 Prozent der Stimmen zum Limbacher Bürgermeister gewählt. Februar > 2. Helga Freifrau von Adelsheim von Ernest stirbt im Alter von 100 Jahren. > 14. Der Schlachthof in Tauberbischofsheim wird nach Vorwürfen der Tierquälerei erstmals geschlossen. Im September schließt er für immer. > 18. Die Buchener Sonntagsmesse ist live im Deutschlandfunk zu hören. > 22. Der aus Buchen stammende Samir B. muss sich vor dem Essener Landgericht wegen Totschlags an seiner Verlobten verantworten. Er hat Esra C. im Sommer 2017 getötet. Im Mai 2018 fällt das Urteil: 14 Jahre Haft. März > 2. Die Donebacher Sendemasten haben ausgedient: Die beiden über 360 Meter hohen Stahltürme werden gesprengt. > 5. Der Limbacher Ortsteil Heidersbach wird Bioenergiedorf - das dritte im Landkreis. > 9. Die Sporthalle der Walldürner Frankenlandschule wird nach grundlegender Sanierung eingeweiht. > 11. Bürgermeister Thomas Ludwig wird in Seckach mit 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt. > 21. Der erste Rotor des aus vier Windkraftanlagen bestehenden Bürgerwindparks Gerichtstetten wird montiert. April > 7. Das Buchener Gesundheitszentrum in der Wilhelmstraße öffnet seine Pforten. > 20. bis 22. Die Dreiländermesse "Trend und Technik" lockt tausende Besucher nach Walldürn. > 19. Der Flugsportclub Odenwald geht mit seinen Bedenken gegen den geplanten Windpark "Kornberg" an die Öffentlichkeit. Seitdem bestimmt die Sorge um die Zukunft des Verkehrslandeplatzes Walldürn die Diskussion um den Windpark. Mai > 8. Walldürn: Das Jubiläum "60 Jahre Garnison" wird groß gefeiert. > 10. Die Bayern-Legenden sind zu Gast in Mudau und begeistern die Besucher. > 12. Die Einweihung des Gericht-stetter Dorfplatzes krönt die Ortssanierung. > 13. Dominik Albert (Hettigenbeuern) und Lukas Biermayer (Seckach) werden in Freiburg zu Priestern geweiht. > 18. Schüler des EBG Adelsheim werden Sieger bei der TV-Sendung "Tigerentenclub". > 30. Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Osterburken brennt lichterloh - es entsteht Millionenschaden. Juni > 5. Mit Kiloweise Drogen hat ein junger Mann in Hardheim gedealt - bis die Polizei ihn festnimmt. > 5. Die legendäre Zuschauertribüne der Eintracht Walldürn wird abgerissen. An gleicher Stelle soll ein neues Vereinsgebäude entstehen. > 12. Kanzlerin Merkel lobt Buchener Schülerfirma "Namaste". > 16. Der Industriepark RIO in Osterburken erhält eine zweite Anbindung. > 19. Erste Ansiedlung im Adelsheimer "Business-Park". > 22. Flugzeug-Pilot in Lohrbach bei Start verunglückt tödlich. > 24. Die Wallfahrt in Walldürn endet. 35.000 Pilger sind gekommen - zu Hochzeiten waren es mehr als 100.000. > 27. Sennfelder Agility-Club schafft den Aufstieg in die Bundesliga > 29. Minister Lucha bringt 10,5 Millionen für Klinikausbau Buchen. Juli > 1. Die neue Eberstadter Kläranlage wird ihrer Bestimmung übergeben. In die Anlage wurden rund 2 Millionen Euro investiert. > 4. Der Buchener Gemeinderat sagt "Ja" zur Sanierung des Burghardt-Gymnasiums für 17 Millionen Euro. > 6. Ortsvorsteher Heinrich Hennig aus Glashofen bekommt das Bundesverdienstkreuz überreicht. > 7. Beeindruckendes Benefizkonzert in Hainstadt für den beim Eberbacher Busunfall verletzten Jonas begeistert 1300 Besucher. > 19. Die Sanierung des Amtsgerichts Buchen ist abgeschlossen. > 10. Das von der Rhein-Neckar-Zeitung präsentierte Kino-Open-Air in Buchen startet und lockt bis 20. Juli 1000 Filmfans an. > 10. Eindrucksvolle Demo für bessere Bahn in Osterburken. > 30. Ein Supersommer für das Freibad: Der 50.000. Badegast kann in Buchen begrüßt werden. August > 3. Die Mudauer Verwaltung zieht ins Schulhaus, da das Rathaus renoviert wird. > 6. Baubeginn der Kirchenkäserei in Sindolsheim. > 9. Lange Kontroverse in Ravenstein endet: Die Flüchtlinge werden auf die Ortsteile verteilt. > 20. Erstes neues Kunstwerk am Bauländer Skulpturen-Radweg wird bei Rosenberg aufgestellt. September > 6. Die vier Millionen Euro teure Erweiterung des Krankenhauses Hardheim beginnt. > 14. Die Lücke im Grünkernradweg zwischen Merchingen und Unterkessach ist geschlossen. > 15. Der Rekordversuch mit dem längsten Wohnmobilkonvoi bei Hardheim scheitert. Die Abstände zwischen den 840 Fahrzeugen sind erneut zu groß. Oktober > 7. Ralph Matousek ist der neue Bürgermeister von Rosenberg. Knapp 80 Prozent der Wähler schenken ihm bei der Wahl ihr Vertrauen. > 22. Hardheim: Hubert Eirich, Seniorchef der Maschinenfabrik Gustav Eirich und Träger des Bundesverdienstkreuzes, stirbt im Alter von 83 Jahren. > 23. Würth Logistik plant im Adelsheimer "Business-Park" eine 100-Millionen-Euro-Investition. Auf knapp vier Hektar Fläche soll ein bis zu 39 Meter hohes Beschaffungszentrum entstehen. > 29. Lena Heß hat ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Altheimer Perga-Plastic GmbH als bundesweit Prüfungsbeste absolviert. Für ihre besonderen Leistungen wird sie von der IHK ausgezeichnet. November > 6. Es wird bekannt, dass in Oberneudorf bis März nächsten Jahres eine neue Rettungswache entstehen soll, die durch das DRK Buchen betrieben wird. > 23. / 24. Bei der ehemaligen Schlierstädter Kult-Disco "Caribic" gibt es zwei nostalgische Revival-Nächte mit 1000 Besuchern. Dabei wird eine Spendensumme für hilfsbedürftige Kinder von 15.500 Euro erzielt. > 26. Ein in Buchen wohnender 46-jähriger Litauer wird wegen Drogenhandels zu vier Jahren Haft verurteilt. Mit Komplizen schmuggelte er Marihuana durch Europa und lagerte die Drogen in einer Garage in Hainstadt zwischen. Dezember > 6. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gibt bekannt, dass das neue Panzerbataillon 363 der Bundeswehr in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim stationiert wird. > 5. Buchens "Grünes Band" gewinnt den Wettbewerb "Landschaft in Bewegung" des Verbands Region Rhein-Neckar. > 12. Die ersten neun Tonnen des freigemessenen Betonschutts aus dem Kernkraftwerk Obrigheim werden bei der Buchener Deponie "Sansenhecken" angeliefert. > 13. Die "Regionale Initiative Berufsausbildung" mit 16 Firmen aus der Region wird in Berlin beim Wettbewerb "Ausbildungs-Ass" als zweitbeste Ausbildungsinitiative geehrt. > 18. Das Materiallager der Bundeswehr auf dem Wurmberg in Hardheim wird außer Dienst gestellt.

Hardheim bleibt Garnisonsort: Etwa 500 Soldaten und Zivilisten kommen ab 2019

Am Nikolaustag verkündete Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster eine vorweihnachtliche Bescherung für die Region: Das neue Panzerbataillon 363 der Bundeswehr wird in der Carl-Schurz-Kaserne stationiert. Sieben Jahre, nachdem die Schließung der Liegenschaft verkündet wurde, heißt es damit endgültig "Kommando zurück". Etwa 500 Soldaten und zivile Mitarbeiter werden in Hardheim stationiert. Die Neuaufstellung beginnt Ende 2019.

Stars zum Anfassen

Bayern-Legenden in Mudau

Nur Gewinner gab es beim Benefizspiel der Altstars des FC Bayern München gegen eine Auswahl an Top-Kickern aus der Region. Ein Hauch von internationalem Spitzenfußball wehte durch das Odenwaldstadion beim TSV Mudau, der mit über 250 freiwilligen Helfern das Großereignis perfekt organisierte. Es kamen nicht nur Fußball-Weltmeister und Champions-League-Gewinner wie Miroslav Klose oder Giovane Elber, sondern auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß höchstpersönlich gab sich die Ehre und verkaufte den Fans Würstchen. 5000 begeisterte Zuschauer wohnten dem Spektakel bei, das die Bayern-Legenden letztlich mit 7:3 für sich entschieden. Doch die eigentlichen Gewinner waren die Lebenshilfe Buchen, die Johannes-Diakonie Mosbach sowie der ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis, für die insgesamt 60.000 Euro an Spenden zusammenkamen.

Das Jubiläumsbaby.

Höchste Geburtenrate in Baden-Württemberg

Der Landkreis hat die höchste Geburtenrate in Baden-Württemberg. Selbst bundesweit liegt der Neckar-Odenwald-Kreis im Spitzenfeld. Im November wurde am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken der kleine Felix Frank als 1000. Baby des Jahres 2018 geboren. Bis 30.Dezember 2018 gab es im Kreißsaal Buchen 513 Entbindungen, in Mosbach waren es 610.

Maden gediehen

Neues Müllsystem traf auf Hitze

In Buchen fühlten sich Fliegen in diesem Sommer besonders wohl: Glühende Hitze traf auf gut gefüllte Bioenergietonnen voller Essensreste - somit war der Tisch für die Fliegen reichhaltig gedeckt. Die Folgen waren unappetitlich: Die Tonnen stanken zum Himmel, und die Maden krochen den Bürgern entgegen, die über das neue System der "Restmüllarmen Abfallwirtschaft", das im Sommer in Buchen eingeführt wurde, die Nase rümpften. Das Problem wurde dann nicht durch Nachbesserungen seitens der AWN gelöst, sondern durch Petrus, der die Temperaturen sinken ließ. Bis Ende 2020 soll das neue Müllsystem im gesamten Landkreis eingeführt werden.

Gehofft, gebangt, verloren

Überwältigende Hilfe für Luisa

Über Monate hat das Schicksal der Hettinger Schülerin Luisa die Menschen in der Region bewegt. Die Familie der jungen Frau, die an einer lebensbedrohlichen Erkrankung des Immunsystems litt, startete gemeinsam mit dem FC Viktoria Hettingen und der DKMS eine Registrierungsaktion, da dringend ein Stammzellenspender gesucht wurde. Auf den Aufruf folgte eine beispielhafte Welle der Solidarität: 1812 Menschen ließen sich am 20. Januar in der Hettinger Sporthalle als potenzielle Stammzellenspender registrieren. Alles Hoffen, Bangen und Beten war am Ende aber umsonst: Am 15. Juli hat Luisa den Kampf gegen die heimtückische Erkrankung verloren.

Wirt wegen Mordes verurteilt

Leiche in Trümmern gefunden

Manchem Krimiautor wäre da glatt die Fantasie ausgegangen, aber manchmal ist die Realität viel grausamer, wie sich in Götzingen zeigte. Erst durch einen Brand im alten Gasthaus "Schwanen" kam im Januar ans Tageslicht, dass der Wirt ein dunkles Geheimnis mit sich trug. Ermittler fanden aufgrund eins Hinweises die verkohlten Überreste einer Leiche in den Trümmern, mit einer Kugel im Kopf. Schnell geriet der Wirt in Tatverdacht. Der räumte ein, fünf Jahre zuvor einen Bekannten, den er beim Diebstahl erwischt habe, mit zwei Schüssen getötet und die Leiche in der Scheune versteckt zu haben. Das Opfer galt all die Jahre als vermisst. Das Mosbacher Schwurgericht verurteilte im August den vollauf geständigen Wirt wegen Mordes aus Heimtücke zu einer 13-jährigen Haftstrafe.

Rekordsommer kommt mit Schattenseiten

Trockenheit, Sonne, Hitze

2018 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Messbeginn 1881. Das machte sich auch im Neckar-Odenwald-Kreis bemerkbar. Krankenhäuser meldeten Hitzeerschöpfte mit Kreislaufbeschwerden, die Waldbrandgefahr stieg, der Borkenkäfer ist auf dem Vormarsch, und Seen wie in Gottersdorf drohten umzukippen. Außerdem zogen Tankstellen ihre Preise an, weil die Versorgungssituation aufgrund niedriger Pegelstände angespannt war. Das wochenlange Kaiserwetter hatte aber nicht nur Schattenseiten: Die Freibäder verzeichneten Besucherrekorde.

KWO-Schutt wurde nach Buchen geliefert

KWO-Schutt wurde nach Buchen geliefert

Die ersten neun Tonnen des freigemessenen Betonschutts aus dem Kernkraftwerk Obrigheim (KWO), der auf der Buchener Deponie "Sansenhecken" deponiert werden muss, wurden am 12. Dezember angeliefert. Ein Laster transportierte 20 verplombte "Big-Bags" von Obrigheim nach Buchen. Insgesamt sollen 2500 Tonnen auf "Sansenhecken" deponiert werden. Der Prozess der Anlieferung wird sich über Jahre hinziehen. In Teilen der Bevölkerung stößt das Vorhaben auf Widerstand. Kritiker befürchten, dass sich der Schutt aus dem Kernkraftwerk schädlich auf Mensch und Natur auswirken könnte. Der Kraftwerksbetreiber EnBW stuft den Betonmüll, der auch von unabhängigen Gutachtern überprüft wurde, als unbedenklich ein.

Gute medizinische Versorgung.

Millionen für die medizinische Versorgung

Eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung ist von unschätzbarem Wert. Aus diesem Grund wird in die Kliniken im Kreis kräftig investiert: Am Hardheimer Krankenhaus hat im Herbst die vier Millionen Euro teure Erweiterung begonnen, mit der vor allem die Patientenunterbringung verbessert werden soll. Stolze 19 Millionen Euro nimmt der Landkreis 2019 am Standort Buchen für die Sanierung und Erweiterung der Neckar-Odenwald-Kliniken in die Hände. Das Land steuert 10,5 Millionen Euro bei, wie Sozialminister Manne Lucha im Juni verkündete.

Gegen einen Baum geprallt

Mehr Unfälle als im Vorjahr

Auf den Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises kam es 2018 leider zu mehr Unfällen als 2017. Insgesamt starben neun Menschen bei Verkehrsunfällen, im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn kamen 48 Personen ums Leben. Die Zahl der Unfälle mit Personenschäden stiegen im Vergleich zu 2017 um 18 Prozent, die Zahl der Toten um 50 Prozent, die Zahl der Schwerverletzten um 27 Prozent und die Zahl der Leichtverletzten um 14 Prozent. Nur die Verkehrsunfälle mit Sachschäden sind um 14 Prozent gefallen.

Thorsten Weber (3. v. l.), Thomas Ludwig (links) , Gerhard Baar (rechts)

Zwei Neue und ein Wiedergewählter

2018: Bürgermeisterwahlen in Limbach, Seckach und Rosenberg - Stipp und Baar hör(t)en auf

In Limbach fand am 28. Januar die erste von insgesamt drei Bürgermeisterwahlen in diesem Jahr im Altkreis Buchen statt. Und dabei kam, sah, und siegte Diplom-Verwaltungswirt Thorsten Weber mit 63,91 Prozent der Stimmen. Thorsten Weber, zuvor bei der Stadt Buchen als Stadtkämmerer und Beigeordneter tätig, wurde Nachfolger von Bruno Stipp, der 16 Jahre lang die Geschicke von Limbach mit Engagement leitete. Am 11. März sprachen die Seckacher bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Thomas Ludwig eindrucksvoll ihr Vertrauen aus. Einen Wechsel auf dem Chefposten im Rathaus gab es auch bei der dritten Wahl: In Rosenberg hört(e) Gerhard Baar nach 20 aktiven Jahren zum Jahresende auf. Am 7. Oktober wählten die Bürger den Jagsthausener Kämmerer Ralph Matousek zum Nachfolger.

Sendetürme bei Donebach

20 Sekunden dauerte es, dann waren die zwei über 360 Meter hohen Sendetürme bei Donebach, für die man keine Verwendung mehr hat, Geschichte. 50 Jahre lang standen sie dort als Wahrzeichen, das bis weit in den Odenwald hinein leuchtete.

Bauen boomt

Bauen boomt

Ob in den Neubaugebieten oder auf den Straßen der Region: Überall herrschte 2018 emsiges Treiben. Wer als Kommune die Zeichen der Zeit erkannt hat, schafft deshalb attraktives, bezahlbares Baugelände, damit Familien vor Ort bleiben und nicht abwandern. So hat Buchen auf der "Bremmwiese" 66 Grundstücke erschlossen, Walldürn will in einem neuen Flächennutzungsplan ein großes Baugebiet im "Wasen" ausweisen. Großprojekte im Straßenbau gab es dagegen mit der Rosenberger Ortsdurchfahrt und entlang der B27.