Für Gesamtkosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro wurde die ehemalige Grundschule Oberwittstadt zum neuen viergruppigen Zentralkindergarten der Stadt Ravenstein umgebaut. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein/Oberwittstadt. (F) Der Umbau der ehemaligen Grundschule Oberwittstadt zum neuen viergruppigen Zentralkindergarten der Stadt Ravenstein ist nach einer Rekordumbauzeit von rund 18 Monaten fast termingerecht zum Jahresende fertiggestellt worden. Am Montag, 7. Januar 2019, wird der Kindergartenbetrieb in den neuen Räumen aufgenommen, der Umzug ist bereits in diesen Tagen erfolgt.

Nur freudige Gesichter gab es jetzt bei der Abnahme durch Architektin Alexandra Wolfram sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung, Anton Friedlein und Bernhard Kappler. Foto: Helmut Frodl

Eine erste Bauabnahme am Gebäude erfolgte kurz vor Weihnachten durch die planende Architektin Alexandra Wolfram (Buchen) sowie Vertreter der Stadt mit dem stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung, Ratsschreiber Anton Friedlein sowie dem Leiter des Bauhofs Bernhard Kappler. Bei ihrem gemeinsamen Rundgang wurden die ausgeführten Arbeiten begutachtet. Kleinere festgestellte Mängel wurden aufgenommen, damit diese zeitnah behoben werden können.

Hierbei wurde bereits von den Beteiligten auf die gute Qualität der verwendeten Materialien und der Einrichtungsgegenstände hingewiesen. Die am Bau beteiligten Firmen habe eine sehr gute handwerkliche Arbeit geleistet. Die Zufahrt zum Kindergarten sei soweit fertiggestellt, wie auch die Parkplätze. Die Restarbeiten des Außenspielplatzes sollen dann bis zum Frühjahr abgeschlossen werden.

Die jetzt umgebaute Grundschule von Oberwittstadt wurde im Jahre 1956 erbaut. Zwei Sanierungsmaßnahmen erfolgten in den Jahren 1970 und 2000. Zum Ende des Schuljahres 2014/2015 wurde die Einrichtung geschlossen. Seitdem besuchen alle Grundschüler die Grundschule in Merchingen. Danach konnte intensiv an den Umbauplänen zum Zentralkindergarten gearbeitet werden.

In der Gemeinderatssitzung am 27. Juli 2016 im Gemeinschaftshaus von Oberwittstadt wurden die Weichen für den Umbau gestellt. Alexandra Wolfram vom gleichnamigen Architekturbüro aus Buchen stellte damals die Pläne vor. Die Planungsgrundlagen sahen einen viergruppigen Kindergarten für 100 Kinder, sowie eine Kleinkindgruppe für zehn Kinder unter drei Jahren vor. Zudem besteht für alle Kinder der Einrichtung die Möglichkeit, ein warmes Essen einzunehmen. In dieser Sitzung wurden bereits verschiedene Ingenieurleistungen vergeben.

Mitte des vergangenen Jahres war es dann soweit. Mit den ersten Bauarbeiten für dieses Großprojekt wurde im Sommer 2017 durch die Baufirma Mackmull begonnen, die den vorgesehenen Anbau für die Kleinkindgruppe errichtete. In fast allen Sitzungen des Gemeinderates wurden dann in der Folge Gewerke für den An- und Umbau vergeben, um das sehr ehrgeizig gesetzte Ziel des Fertigstellungstermins Herbst 2018 einhalten zu können.

Vom Gemeinderat wurde auch immer wieder ins Gespräch gebracht, dass zwischen der Ausschreibung, Submission und Ausführung der Arbeiten relativ wenig Zeit vorhanden sei, was aber auch dem geplanten Fertigstellungstermin Herbst 2018 geschuldet war. Jetzt ist fast eine "Punktlandung" gelungen, denn zum Jahresende konnten die Bauarbeiten des Innenausbaus fertiggestellt werden.

Der neu erstellte Anbau für die Kleinkindgruppe enthält im Untergeschoss einen Mehrzweck- sowie einen Personalraum. Im ersten Obergeschoss wurden Material- und Sanitärräume, ein Besprechungsraum, ein Spielraum mit modernen Spielgeräten und ein Ruheraum eingerichtet. Zudem wurde eine Terrasse und ein Spielbereich mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern angebaut.

Das Gebäude dort ist über einen behindertengerechten Zugang vom Parkplatz aus zu erreichen. Ein Spielflur verbindet den neuen Anbau mit dem Altbau. Neben den ehemaligen Schulräumen stehen jetzt vier Gruppenräume, jeweils zwei im Erd- und zwei im Obergeschoss, für den Kindergartenbetrieb zur Verfügung. Zudem befindet sich im Untergeschoss ein großzügiger Eingangsbereich mit Foyer. Die Garderoben für die Kinder sind in den Fluren eingebaut.

Der ansprechende Gruppenraum für die Kleinkindgruppe im neuen Anbau. Foto: Helmut Frodl

Im Obergeschoss befindet sich neben den beiden Gruppenräumen und dem Sanitärbereich ein Büro. Beide Stockwerke sind mit einem Treppenhaus verbunden. Zudem wird an der Außenwand des oberen Stockwerks noch eine Rettungsrutsche angebaut werden, die aber noch nicht geliefert ist.

Im Untergeschoss des Altbaus befinden sich neben den Technikräumen, ein Speiseraum mit Küche, ein weiterer Ruheraum und sanitäre Anlagen. Der Gesamteindruck des neuen Gebäudes ist hervorragend.

Beim zweitägigen Umzug vor Weihnachten, an dem sowohl die Erzieher, die Eltern und die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs tatkräftig mitgeholfen haben, zeigten sich alle Mitwirkenden von der Qualität des Gebäudes mit seiner modernen Ausstattung beeindruckt. In den hellen und modern gestalteten Räumen werden sich die Kinder sicherlich sehr wohl fühlen können, wurde betont.

Die Gesamtkosten für dieses Großprojekt der Stadt, zu welchem auch Zuschüsse in größerem Umfang gewährt wurden, belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Die Einweihung ist mit einem großen Programm im April vorgesehen.