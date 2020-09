Oberwittstadt. (F) Nach der Sommerpause haben die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Schweikert (Oberkessach) die Bauarbeiten am dritten Abschnitt der derzeit größten Baumaßnahme in der Stadt Ravenstein im Stadtteil Oberwittstadt wieder aufgenommen. Nach der Fertigstellung von Kanal und Wasserleitung wird jetzt noch das Planum im dritten Bauabschnitt in der Lessingstraße hergestellt und die erste Lage Frostschutzschicht eingebaut. Anschließend ist noch in der Herderstraße ein kleines Teilstück der Wasserleitung zu verlegen sowie der nach fehlende Abschnitt der Wasserversorgung im Bereich Kirche bis zum Heilighaus.

Nach dem Abschluss dieser Bauarbeiten erfolgt die Verlegung der Strom- und Telefonleitungen in der Lessingstraße, deren Arbeiten voraussichtlich rund drei Wochen andauern werden. Mit Ende der Baumaßnahme, der Aufbringung der Schwarzdecke im dritten Bauabschnitt, ist – vorsichtig kalkuliert – im Monat Oktober zu rechnen.

Nachdem der dritte Bauabschnitt dann fertiggestellt ist, folgen die Bauarbeiten im vierten Bauabschnitt, im oberen Teil der Lessingstraße, ab der Einmündung Goethestraße. Die Lessingstraße konnte nicht in einem Bauabschnitt ausgebaut werden, da die Zufahrt zum Baugebiet "Kürle" entweder von oben oder von unten her möglich sein musste.

Im Zuge des letzten Ausbauabschnitts wird dann auch der Kirchenvorplatz ausgebaut.

In der vergangenen Woche wurde mit einem Vor-Ort-Termin der weitere Fortgang der im Frühjahr 2019 begonnenen Baumaßnahme mit Bürgermeister Ralf Killian sowie Vertretern des planenden Ingenieur-Büros Sack und Partner (Adelsheim) und der bauausführenden Firma Schweikert besprochen.

Mit der Fertigstellung des Großprojekts rechnet man nunmehr im nächsten Jahr. Die Baukosten des gesamten Projekts belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.