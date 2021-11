Ravenstein. (F) Die Trinkwasserversorgung der Stadt Ravenstein soll auf Beschluss des Gemeinderats in den nächsten beiden Jahren zukunftsweisend ausgebaut werden. Der erste Grundstein für dieses bedeutende Projekt wurde jetzt gelegt, denn das Land Baden-Württemberg fördert mit rund 1,03 Millionen Euro den Anschluss an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW). Umweltministerin Thekla Walker war persönlich nach Merchingen gekommen, um im Beisein zahlreicher Ehrengäste an der Pumpstation "Brunnen" Richtung Oberkessach den Förderbescheid an Bürgermeister Ralf Killian zu überreichen.

Zu dieser "für die Stadt besonderen Feierlichkeit" begrüßte Killian neben der Ministerin Landrat Dr. Achim Brötel, den stellvertretenden Bürgermeister der Nachbargemeinde Schöntal Herbert Göcker, vom Zweckverband Nordostwürttemberg Dr. Joachim Damm und Hannes Maier, vom Fachbereich Umwelt des Landratsamts Michael Grammling, als Vertreter des Regierungspräsidium Karlsruhe Dr. Berthold Kappus sowie von der Stadtverwaltung Sandra Schöll und Timo Behm.

Killian erinnerte daran, dass vor rund 15 Jahren die Wasserversorgung vor Ort zentralisiert und der Wasserbezug auf die eigenen "Rübbrunnen" in Merchingen und die Tiefbrunnen in Ballenberg ausgerichtet wurde. Wegen festgestellter mikrobiologischer Belastungen wurde die Stadt aufgefordert, eine Aufbereitung des Trinkwassers vorzunehmen. In einer Konzeptstudie wurden die verschiedenen Möglichkeiten betrachtet: entweder die komplette Aufbereitung des Trinkwassers in Eigenregie oder der Teilanschluss an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg. Das Ziel war dabei die Verbesserung der Trinkwasserqualität und die Versorgungssicherheit durch ein zweites Standbein. Nebenbei werden mit der Inbetriebnahme der Anlage die Einwohner der Stadt auch mit kalkärmerem Trinkwasser versorgt.

Im Namen der Stadt bedankte sich Killian sowohl beim Zweckverband für die planerische und betriebliche sowie bei der Gemeinde Schöntal für die nachbarschaftliche Unterstützung. Wie er weiter sagte, betrete der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg nun Neuland, denn mit Ravenstein wurde die erste Kommune aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe in den überwiegend schwäbischen Verband von fast 80 kommunalen Mitgliedern aufgenommen.

Anschließend stellte Dr. Joachim Damm sein Unternehmen vor. Der Zweckverband wurde vor rund 60 Jahren gegründet und habe zur Aufgabe, rund 600.000 Bürger über die Wasserwerke mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. In den letzten Jahren habe man mit Städten und Gemeinden Konzeptionen und Strukturen entwickelt, um die Sicherheit der Wasserversorgung zu erhöhen.

Im Zuge des neuen Projekts in Ravenstein soll eine 2,3 Kilometer lange Doppelleitung zum bestehenden Hochbehälter "Hemstelheide" in der Gemeinde Schöntal gebaut werden, erklärte Damm. Von dort wird das Wasser zum bestehenden Wasserwerk in Niedernhall durchgeleitet, dort aufbereitet und wieder nach Ravenstein zurückgeführt, um die Stadt dann mit hochwertigem Trinkwasser mit einem Härtegrad von nur noch 13 Prozent zu versorgen.

"Sauberes Trinkwasser ist unsere Lebensgrundlage, die uns in Baden-Württemberg selbstverständlich und verlässlich zur Verfügung steht. Aber durch den Klimawandel gerät die Trinkwasserversorgung immer mehr unter Druck", sagte Umweltministerin Thekla Walker. Sommermonate mit langer Trockenheit wie 2018 führten zu einem erhöhten Wasserbedarf, wobei weniger Wasser vorhanden sei. "Mit dem Anschluss an die Wasserversorgung Nordostwürttemberg verschafft sich nun die Stadt Ravenstein ein zweites Standbein für den Fall, dass die bisherige Eigenversorgung einmal ausfallen sollte", so Walker.

Zudem könne mit dem Anschluss die Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Niedernhall mitgenutzt werden, um zukünftig Verkeimung im Trinkwasser zu vermeiden. Die Bürger in Ravenstein könnten so auch in Zukunft verlässlich mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden, ergänzte die Ministerin und überreichte an Bürgermeister Ralf Killian den Förderbescheid des Landes in Höhe von 1,03 Millionen Euro zur Realisierung des Großprojekts.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich, dass der Anschluss der Stadt Ravenstein an den Zweckverband nun einen ganz entscheidenden Schritt näher rückt, wozu man nur gratulieren könne. Damit finde eine langjährige Diskussion, die seit 2016 im Gemeinderat geführt wird, doch noch ein gutes Ende. Wichtig sei zudem, dass die Wasserversorgung in Ravenstein nachhaltig und zukunftsfest sichergestellt ist.

Sein Dank galt dem Gemeinderat und der Verwaltung, die sich intensiv Gedanken über ihre eigene Zukunft gemacht hätten. Denn viele Menschen würden heute ja leider überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, woher das Wasser eigentlich kommt und was für ein kostbares Gut es ist. Brötel dankte auch der Umweltministerin für die hervorragende Förderung. Zudem gab er ihr die politische Botschaft mit auf den Weg nach Stuttgart, dass die Wasserversorgung ein unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist und auch weiterhin unbedingt in öffentlicher Hand bleiben muss, denn Wasser sei das Gold des 21. Jahrhunderts. Deshalb könne er nur mit Nachdruck an die Politik appellieren, den "in unschöner Regelmäßigkeit aus der Europäischen Union zu uns herüberschwappenden" Privatisierungsversuchen energisch entgegenzutreten.

Zum Schluss bedankte sich Bürgermeister Killian beim Umweltministerium für die Bereitstellung der Fördermittel. Ein Dankeschön galt auch den Sachbearbeitern des Regierungspräsidiums und des Landratsamts, die der Stadt in vielen Bereichen unterstützend zur Seite standen. An Ministerin Thekla Walker überreichte er noch ein Prospekt über den Skulpturenradweg und lud alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ins Rathaus ein, wo sich die Ministerin noch ins goldene Buch der Stadt eintrug.