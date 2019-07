Hardheim. Bei der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderats vor der Sommerpause stand eine mögliche Vakanz der Pfarrstelle in Hardheim im Fokus. Auf die erste Ausschreibung der eigentlich ab September vakanten Stelle hat sich niemand beworben, eine zweite Ausschreibung folgt. Sollte sich niemand melden, sei Pfarrer Rapp bereit, bis Ende des Jahres in Hardheim zu bleiben. Rapp wird deshalb am Sonntag, 19. Januar 2020, verabschiedet. Dekan Balbach und der Pfarrgemeinderat wollen nach der Sommerpause beraten, wie eine eventuelle Vakanz organisiert werden kann.

Außerdem blickte der Pfarrgemeinderat unter anderem auf den gut besuchten Ostergarten, die Wallfahrten nach Walldürn, Gottesdienste mit der Aufnahme neuer Ministranten, die Sendung Jugendlicher aus Höpfingen und Gerichtstetten in den Freiwilligendienst in Ghana, Südafrika und Peru sowie die Ausstellung von "Kunst und Kirche" zum Thema "Schöpfung mit allen Sinnen" zurück. Mit Blick auf das gemeinsame Feuerwehr- und Pfarrfest zogen die Räte ein rundum positives Fazit.

Simone Schmidt informierte über die Auflösung des Vereins "Freunde des Pfarrheims" und erklärte sich gleichzeitig bereit, mit einem Kreis von Freiwilligen einen Pfarrheimausschuss ins Leben zu rufen, der im engen Kontakt mit den Nutzern des Pfarrheims stehen solle.

Aus dem Stiftungsrat berichtete Horst Saling, dass die Renovierungsarbeiten an Glockenturm und Glocken in Höpfingen vergeben seien. Die leer stehenden Pfarrhäuser in Höpfingen und Erfeld sollen verkauft werden. Die Gelder aus dem aufgelösten Schwesternverein Höpfingen kämen der Sanierung der Stützmauer am Kindergarten und den Kindergärten in Höpfingen zugute.

Die Nachfolge von Natascha Bienert in der FSJ-Stelle übernimmt Evelina Hartmann. Gemeindereferentin Claudia Beger ergänzte, dass es bereits mehrere Interessenten für die Besetzung der Stelle im Jahr 2020/21 gebe. Im Anschluss informierte Pfarrer Rapp über die Veränderungen im Schönstattzentrum, wo die beiden Schwestern Marie Gudrun und Rosa Waldstetten verlassen und den Stab an Elena Karle weiterreichen. Uschi Butterweck erklärte, dass man bei der Klausurtagung des Seelsorgeteams die Fortschreibung der Pastoralkonstitution für den Pfarrgemeinderat vorbereitet habe.

Für die Ersthelferschulung für Haupt- und Ehrenamtliche am 26. und 27. Juli gibt es laut Saling nur noch wenige freie Plätze. Anmeldungen nimmt das Pfarramt entgegen. Adrian Ambiel, Natascha Bienert und Giulia Belliazzi gestalten am Samstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban einen "Bau-mit-Gottesdienst" mit und werden dabei verabschiedet. Ein Stehempfang vor der Kirche schließt sich an. Der Besuchertag des Zeltlagers der KJG in Obererlbach findet am 4. August statt.

In den Ferien, am 1. September, veranstaltet das Team "Zeit für Neues" unter dem Motto "Der Himmel steht dir offen" um 18 Uhr einen Gottesdienst an der Kappel. Der Hungermarsch, zu dem Pfarrer Barunghi aus Tansania anreist, findet am 22. September in Hardheim statt. Eine Informationsveranstaltung zur Aktion "Türen öffnen gegen Einsamkeit" richtet der Verein Dienst am Nächsten am 24. September um 19 Uhr im Pfarrheim aus.

Der Leiter der Diözesanstelle, Günter Stauß, bietet im November ein weiteres Modul im Rahmen der Schulung für Wortgottesdienstleiter in Hardheim an. Im kommenden Jahr steht die Wahl des Pfarrgemeinderats an.