Die Westfrankenbahn setzt am Tag des Fränkischen Narrentreffens alle Züge Richtung Walldürn, die nicht vom Schienenersatzverkehr (SEV) betroffen sind, in Doppeltraktion ein. Der erste Zug startet in Miltenberg um 11.27 Uhr und erreicht Walldürn um 12.01 Uhr. Aus Richtung Seckach startet der SEV um 11.17 Uhr und kommt in Walldürn um 11.53 Uhr an. Für den Nachhauseweg stehen in Richtung Miltenberg um 14, 16, 18 und 20 Uhr sowie in Richtung Seckach um 14.08, 16.08 und 18.08 Uhr ebenfalls Züge mit doppelter Kapazität zur Verfügung. In Richtung Seckach fährt um 20.03 Uhr nochmals der Schienenersatzverkehr (Bus). Die Stadtverwaltung appelliert an alle Gäste, auf das Auto zu verzichten und von dem Angebot regen Gebrauch machen. Für alle, die dennoch mit dem Auto anreisen, gibt es am Tag des Narrentreffens ein Parkleitsystem in Walldürn.

