Vor 12 Jahren ist der SWR-Moderator Matthias Holtmann an Parkinson erkrankt. Nun leistet er durch Vorträge mit Musikeinlagen Aufklärungsarbeit. Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) Musiker, Autor, Autofan und Lebemann - das sind nur einige Aspekte von Matthias Holtmann, der vielen als langjähriger SWR-Moderator und Erfinder der SWR-Show "Pop und Poesie" bekannt sein dürfte. Vor zwölf Jahren wurde bei ihm die neurodegenerative Krankheit Parkinson diagnostiziert.

Doch seine Lebensfreude hat er dadurch nicht verloren - im Gegenteil: Der Moderator geht offensiv mit seinem Schicksal um. Ein Ziel für ihn ist, Aufklärungsarbeit zum Thema "Parkinson" zu leisten. Dafür kommt er am Mittwoch, 11. Juli, nach Buchen, wo er im Seitenbacher Forum in der Siemensstraße 8 mit seinem Arzt, Dr. Klaus Schreiber, einen unterhaltsamen Vortrag zum Thema halten wird. Veranstalter sind die AOK und Seitenbacher, SWR-Moderatorin Stefanie Anhalt wird durch den Abend führen.

"Ich habe es zunächst verdrängt", erzählt uns Matthias Holtmann bei einem Treffen über seine Krankheit. "Doch letztendlich kann man solch einen Befund nicht negieren." Statt sich allerdings in die Isolation aus Selbstmitleid und Resignation zu flüchten, stellte er sich seiner Krankheit: "Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich kann eigentlich noch alles machen. Lediglich Urlaub mache ich nur noch ganz selten."

Natürlich errege er mit den äußeren Umständen seiner Krankheit Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Man werde von den Menschen und besonders auch von Kindern schon angeschaut. Aber er relativiert sogleich: "Die Leute wissen ja nichts über die Krankheit."

Und genau das will er mit seinen Vorträgen ändern. Sein Ziel ist, die Menschen einerseits aufzuklären und andererseits anderen Erkrankten Mut zu geben. Zusammen mit seinem Arzt Dr. Schreiber will er auf der Bühne dem Thema "Parkinson" die positiven Aspekte abgewinnen, "und zwar nicht nur im Wissenschafts-Chinesisch, sondern wir streben Aufklärung durch Unterhaltung an."

Neben der humorvollen und kurzweiligen Art des Moderators tragen dazu auch musikalische Kostproben bei. Denn er wird selbst einige Lieder unter Begleitung seines Keyboarders Randy Lee Kai zum Besten geben.

Für Essen und Trinken wird die Firma Seitenbacher sorgen. Nach der Veranstaltung gibt es für die Gäste noch die Möglichkeit, um 20 Uhr zusammen das WM-Halbfinale zu verfolgen.

Info: Anmeldungen unter der 06261/802-173 oder per E-Mail an: Verena.Schweizer@bw.aok.de.