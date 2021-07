Die Waldbegehung des Osterburkener Gemeinderats führte in das Distrikt „Metzgersbusch“ auf Gemarkung Schlierstadt, wo in einem absterbenden Buchenmischwald zwei bis drei Windkraftanlagen neu entstehen sollen. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die Windkraft war das dominierende Thema der diesjährigen Waldbegehung des Osterburkener Gemeinderats. Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte hierzu besonders die Fachleute des Stadtwaldes, Forstdirektor Jörg Puchta und Markus Volk von der Forstbetriebsleitung Adelsheim sowie Revierleiter Dietmar Heid.

Im Distrikt "Metzgersbusch" auf Gemarkung Schlierstadt wurden die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Standorte für die von einem Investor geplanten Windkraftanlagen begutachtet. Der von der Trockenheit absterbende 120-jährige Buchenmischwald müsste den geplanten zwei oder drei Anlagen dauerhaft auf einer Fläche von ungefähr 1,5 Hektar weichen. Die modernen Windkraftanlagen seien heutzutage circa 170 Meter hoch und hätten eine höhere Flächeneffizienz bei der Energieerzeugung als die Freiflächen-Fotovoltaikanlagen.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger (Schlierstadt) wies auf den veralteten Planungsstand hin, bei dem noch Windräder mit einer deutlich geringeren Nabenhöhe vorgesehen waren. Bürgermeister Galm führte aus, dass durch den Klimawandel alle sinnvollen regenerativen Möglichkeiten zur Energiegewinnung in Betracht gezogen werden sollten. Die rechnerische Versorgung von etwa 4000 Haushalten oder Autos mit ökologisch erzeugtem Strom im Stadtwald sei ein wichtiger Beitrag hierzu.

Von forstlicher Seite wurde die dauerhafte Beseitigung des Waldes einerseits als Verlust bewertet: "Mir blutet das Herz sobald Wald verschwindet", sagte Forstdirektor Jörg Puchta. In der Gesamtschau wurden die Windräder jedoch als durchaus gutes Mittel zur Deckung des zunehmenden Bedarfs an grünen Strom gesehen. Auch der Flächenverbrauch von 1,5 Hektar sei im Verhältnis zur Stadtwaldfläche von fast 1100 Hektar in einer vertretbaren Relation. "Ebenso wichtig ist es, dass nicht die großen Energiekonzerne alleine profitieren." Es solle eine Beteiligung am Gewinn für alle Bürger möglich sein. Wertschöpfung vor Ort würde möglich, und das Geld käme den Menschen, die hier leben, zugute, so Revierleiter Dietmar Heid.

Zum Abschluss des Themas wurde noch ausgeführt, dass die Stadt im Umfeld des RIO über windhöffigere Standorte verfüge, diese aber durch die momentane Nutzung als Tiefflugkorridor durch die Hubschrauber der Bundeswehr ausgeschlossen seien. Sollten sich hier jedoch gesetzliche Änderungen ergeben, wären dies aus mehreren Gründen die besseren Standorte.

Die Frage nach dem Stand der Förderung im Bereich Waldnaturschutz führte zum nächsten Themenpunkt. Hier bestehe noch keine konkrete Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen, sagte Heid. Die finanziell attraktive Unterschutzstellung von Lebensraumbäumen sei aber ein Schritt in die richtige Richtung. Neben Fragen zu Trockenschäden und der außergewöhnlichen Situation an den Holzmärkten wurden auch die durchgeführten Mulcharbeiten an den Waldwegen angesprochen.

Die Frage: "Warum wird nur eine Seite des Wegrands bearbeitet?", beantwortete Dietmar Heid: "Das unvermeidliche Freihalten der Wege führt zu einer massiven Beeinträchtigung der lichtliebenden Pflanzen und Lebewesen entlang der Wege. Deshalb wird die zweite Seite des Weges erst nach dem Abblühen Ende August gemulcht, so dass sich auf den Ende Juni gemulchten Bereichen die Vegetation erholen kann. So kann die Beeinträchtigung zwar nicht gänzlich verhindert, aber deutlich abgemildert werden."

Ebenfalls aus dem Reich der Insekten kamen Fragen zum Eichenprozessionsspinner. Im Wald der Stadt sei momentan nur in wirklich kleinen Bereichen im Eber oder an der Straße nach Bofsheim ein aktives Vorkommen zu beobachten. Die aktuellen Gespinstnester, in denen sich die Raupen tagsüber in etwa vier Meter Höhe am Stamm versammelten, seien unbedenklich. Zu Hautreizungen führten allerdings die Nester aus dem letzten Jahr, welche durch den Regen von den Stämmen abgefallen sind und nun direkt auf den Waldwegen liegen würden. "Abstand halten" sei hier die Devise.

Als "wahrlich traumhaft" wurde von den Förstern die Regenmenge der letzten Wochen bezeichnet. Hierdurch sei der Borkenkäferbefall nahezu zum Erliegen gekommen, und der Wald könne richtig durchatmen und sich erholen.

Bürgermeister Galm beschloss die diesjährige Waldbegehung damit, den Forstleuten, die für den städtischen Wald verantwortlich sind, für ihr großartiges Engagement, besonders auch in den zurückliegenden Katastrophenjahren, im Namen der Stadt Osterburken zu danken und freute sich auf eine gute Zukunft für den städtischen Wald.