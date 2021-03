Das Wohn- und Geschäftshaus Am Zehntkeller 1 wird in das Sanierungsgebiet „Altstadt Osterburken“ einbezogen. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Das Sanierungsgebiet "Altstadt Osterburken" wird um ein unmittelbar angrenzendes Flurstück am Marktplatz erweitert. Mit dem entsprechenden Satzungsbeschluss in der Sitzung am Montag hat der Gemeinderat das sanierungsbedürftige Wohn- und Geschäftshaus Am Zehntkeller 1 in die Zielsetzungen der städtebaulichen Erneuerung einbezogen.

Das leer stehende Gebäude sei zwar, wie Bürgermeister Galm und Bauamtsleiter Steinmacher vor der Beschlussfassung erläutert hatten, derzeit nicht bewohnbar, aber grundsätzlich modernisierungsfähig. Der Bedarf an baulichen bzw. Sanierungsmaßnahmen sei allerdings sehr umfassend. Ein Investor plane eine aufwendige Sanierung des Gebäudes. Im Erdgeschoss soll wieder eine Ladenfläche entstehen.

Das Sanierungsgebiet "Altstadt" wurde im Jahr 2008 vom Gemeinderat beschlossen; das Verfahren endet am 30. April 2023. Die Einbeziehung des Flurstücks Zehntkeller 1 ermöglicht die Inanspruchnahme von steuerlichen Sonderabschreibungen und trägt somit dazu bei, die für die Sanierungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen.