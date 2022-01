Osterburken. (joc) Sie heißt offiziell Linie 844, aber die Bürgerinnen und Bürger nennen sie der einfacheren Beschreibung wegen salopp "RIO-Pendler-Bus". Seit dem 13. Dezember ist die Linie, die vom Osterburkener Bahnhof in den Regionalen Industriepark (RIO) führt, erst in Betrieb und wird von der Bevölkerung in dieser Anfangsphase schon recht gut angenommen, auch wenn naturgemäß ein bisschen Zeit ins Land ziehen muss, bis ein neues Angebot größeren Zuspruch verzeichnen kann.

Der neue Bus ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee, schließt er doch verkehrstechnisch eine Lücke, denn mit der Linie 844 kann man jetzt im Ein-Stunden-Takt (in Stoßzeiten sogar alle 30 Minuten) von der Osterburkener Ortsmitte ins Industriegebiet gelangen. Auch im RIO warten keine langen Laufwege auf den Fahrgast, gibt es hier doch gleich vier neue Haltestellen. Und dann ist da ja auch noch der Umweltgedanke. Das neue Angebot bietet die Option, der Umwelt zuliebe, auf das Auto zu verzichten und trotzdem das Ziel schnell zu erreichen. Einziger Wermutstropfen: Die neue Buslinie läuft derzeit erst einmal im einjährigen Probebetrieb. Erst bei entsprechender Resonanz wird daraus ein Dauerbetrieb.

Hoch in den RIO und zurück fährt der Pendel-Bus auf seiner 18-minütigen Schleife. Foto: Joachim Casel

Bürger, denen der Umweltgedanke wichtig ist, Lehrlinge, die noch keinen Führerschein haben, ein Ehepaar, das nur ein Auto besitzt, die ältere Dame, die am Berg wohnt und ein paar Einkäufe in der Stadt zu erledigen hat ... – die Gruppe der möglichen Nutzer der neuen Buslinie ist vielfältig und zeigt exemplarisch das große Potenzial auf, das diese neue Linie zweifelsohne hat.

Die Gesamtkosten für die neue RIO-Buslinie betragen pro Jahr überschaubare rund 80.000 Euro. Die Finanzierung des neuen Angebots teilen sich der Neckar-Odenwald-Kreis, der Verband und die Stadt Osterburken. Der Landkreis trägt 75 Prozent, die verbleibenden Restkosten von etwa 20.000 Euro werden je zur Hälfte von der Stadt Osterburken und dem Zweckverband RIO übernommen. Alle drei Institutionen appellieren an Pendler und ansässige Firmen, das jetzt noch attraktivere, umweltfreundliche Angebot rege zu nutzen, das Teil eines Verkehrskonzepts ist.

Zum Hintergrund: Seit Dezember 2019 pendelt die Frankenbahn zwischen Osterburken und Lauda im stündlichen Takt. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 kam nun ein weiterer, wichtiger Baustein hinzu: Ein eigens eingerichteter Busverkehr fährt als Firmenzubringer stündlich auf der Linie 844 vom Bahnhof in Osterburken über das Wohngebiet Kirchberg/Kalkofen zum Regionalen Industriepark. Mit dem Zubringerbus soll es insbesondere Berufspendlern ermöglicht werden, zunächst mit der Schiene Osterburken und anschließend die Betriebe und Gewerbegebiete bequem per Bus zu erreichen.

Die aufgrund der topografischen Verhältnisse schwierige "letzte Meile" wird damit unkompliziert überbrückt. Montags bis freitags verkehren tagsüber 15 Fahrten. Vom Bahnhof in Osterburken geht der Linienverlauf über die Haltestellen Rathaus, Abzweig Boschstraße, Kirchberg/Kalkofen und die vier teilweise neuen Halte RIO Süd, Ost, Nord und West und wieder zurück zum Bahnhof. Der neue Bus ist eine echte Mobilitätsalternative, der aber natürlich nicht nur den Pendlern, sondern auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern offensteht und somit (fast schon) einen Stadtbusverkehr für Osterburken darstellt.

Die Rhein-Neckar-Zeitung blickte auf den Start der neuen Buslinie in Osterburken und sprach mit einigen Beteiligten:

> Landratsamt: "Erste Abfragen unseres Fachdiensts haben ergeben, dass es schon einige regelmäßige Nutzer der Linie gibt. Nach gut zwei Wochen Echtbetrieb mit vielen Feiertagen sind solche Zahlen allerdings noch wenig aussagekräftig. Oft dauert es bis zu zwei Jahre, ehe sich ein Automatismus bei neuen Verkehren einstellt. Zu berücksichtigen sind zudem coronabedingte Veränderungen in der Arbeitswelt wie Homeoffice-Regelungen, die sicher in den ersten Monaten die Nachfrage nach dem neuen Busangebot beeinflussen. Das Landratsamt steht weiterhin kontinuierlich mit den Firmen in Osterburken in Kontakt und wird auch öffentlichkeitswirksam für die Nutzung der Linie werben."

> Beim RIO-Stammtisch mit allen Gewerbetreibenden und Vertretern des Landratsamts wurde deutlich, dass die im Industriegebiet beheimateten Firmen eine gut getaktete Buslinie hoch in den RIO befürworten würden.

Ein Beispiel: Bei der Dietz-Fruchtsäfte GmbH im RIO begrüßt man die Einrichtung der neuen Buslinie, betont Betriebsleiter Stefan Wagner. Einige der insgesamt 60 Mitarbeiter des Unternehmens würden das Angebot bereits nutzen. Die Haltestelle liege optimal direkt am Eingang von Dietz-Fruchtsäfte. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit sei die Buslinie ein guter Beitrag, bekräftigt Wagner.

> Busfahrer Thomas: Beim Annähern an die Fahrertüre lächelt Busfahrer Thomas aus Sindolsheim freundlich, doch in diesem Fall ist es kein Fahrgast, sondern der Redakteur der RNZ, der sich nach den ersten Wochen der neuen Buslinie erkundigt. Thomas zeigt sich mit dem Start zufrieden: "Es ist bislang noch überhaupt nicht vorgekommen, dass der Bus ganz leer war, und es gibt sogar schon einige regelmäßige Nutzer. Das ist insgesamt ein vielversprechender Start."

> Bürgermeister Jürgen Galm freute sich in seiner Funktion als Stadtoberhaupt und als Vorsitzender des RIO-Zweckverbands, dass man das neue Angebot gemeinsam schaffen konnte, denn es bringe Leben in den ÖPNV hierzulande. Galm warnte aber zugleich davor, die Rechnung aufzumachen, ob es sich rentiert. "Allein durch Fahrkartenerlöse ist ein solch beispielhaftes Projekt nicht zu stemmen." Galm verwies in diesem Zusammenhang auf die deutlich zu erkennenden Vorteile, die diese neue Linie bringe. "Der Umweltaspekt ist hier natürlich ein wichtiger Gedanke. Wir wollen den Leuten zeigen, ihr könnt auf euer Auto verzichten und trotzdem schnell an euren Arbeitsplatz in den RIO kommen." Zudem sei das Angebot nicht nur für Pendler geeignet. Auch die Einwohner, die auf der Galgensteige oder auf dem Kirchberg wohnen würden, könnten den Bus ideal nutzen.

Galm setzt darauf, dass aus dem Probebetrieb ein Dauerbetrieb wird. "Ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot nutzen und sich das Ganze verfestigt."

Mit dem Auftakt zeigt sich das Stadtoberhaupt schon mal recht zufrieden: "Ich habe schon ein paar Mal in den Bus reinschauen können, es saßen jedes Mal Menschen drin. Das ist auf jeden Fall ein guter Start!"

Info: Der Fahrplan für den neuen Zubringerbus ist in allen gängigen Fahrplanauskunftsmedien zu entnehmen (zum Beispiel: www.vrn.de und www.bahn.de sowie in der Bahn-App "DB Navigator").