Osterburken-Schlierstadt. (ahn) Der traditionelle "Gangolfsritt" zum Kirchenpatrozinium Heiliger Gangolf fiel aus, Einschränkungen wird es wohl auch noch bei der Fronleichnamsprozession geben. Doch rund um die Kirche St. Gangolf in Schlierstadt gibt es auch gute Neuigkeiten: Denn dort entstehen bald ein barrierefreier Zugang zur Kirche sowie eine Blühwiese – mit freundlicher Unterstützung des Leader-Förderprogramms, das 80 Prozent der Kosten übernimmt.

"Umweltfreundlich barrierefrei – Kirche St. Gangolf blühend in die Zukunft" heißt deshalb der Projekttitel, wie Tobias Münch, stellvertretender Ortsvorsteher in Schlierstadt, berichtet. Er hatte das Projekt ins Leben gerufen, denn: "Die Kirchenbesucher werden im Durchschnitt immer älter, dementsprechend wird es für viele auch immer schwerer, die 15 Treppenstufen zweimal beim Kirchgang zu überwinden. Für Besucher mit Rollator oder im Rollstuhl ist der barrierefreie Eingang eine gute Sache und ermöglicht hoffentlich vielen Besuchern den Kirchenbesuch noch bis ins hohe Alter", teilt er mit.

Bettina Wachter vom Gemeindeteam, Pfarrer Andreas Schneider und Initiator Tobias Münch freuen sich über die Leader-Förderung. Foto: Andreas Hanel

Ihm sei das Projekt zur Herzensangelegenheit geworden, weshalb er das Gemeindeteam vom Projekt überzeugen konnte. Anschließend habe man dann gemeinsam den Antrag bei der Leader-Geschäftsstelle Badisch-Franken gestellt. "Seit Langem besteht dieser Bedarf und Wunsch, der jetzt endlich realisiert werden kann", freuen sich die Mitglieder des Gemeindeteams, in dem auch Bettina Wachter ist, die ergänzt: "Jetzt wird das alles ein stimmiges Ganzes."

Zu dem "stimmigen Ganzen" gehört etwa der Kirchenvorplatz, den man über den Winter renoviert hat und der nun vor der Kirche einen Platz der Begegnung bietet und somit die Lebensqualität im 800-Einwohner-Dorf steigert. Außerdem hat man den Treppenaufgang hinauf zur Pfarrkirche sicherer gemacht, indem man die maroden Sandsteinstufen erneuert und ein Geländer angebracht hat. Darüber hinaus wurden vier Beleuchtungsstelen installiert.

Um all dies zu finanzieren, hat das Gemeindeteam eine Spendenaktion gestartet. "Wir haben einen Spendenflyer erstellt, den wir an die Bevölkerung verteilten", informiert Wachter. Viele Gemeindemitglieder hätten gespendet. "Dafür sind wir sehr dankbar."

Das Spendenziel liegt bei 40.000 Euro, das indes noch in weiter Ferne ist – gerade liegt man bei 5000 Euro, und die Coronakrise hat zur Folge, dass die Spendenbereitschaft alles andere als hoch ist, was "ja selbstverständlich ist bei den finanziellen Unsicherheiten in der Bevölkerung", wie Tobias Münch sagt.

"Vor allem aber ist es schade, dass wir diesen schönen Platz gerade jetzt im Frühjahr nicht besser zum gemeinsamen Austausch nach dem Gottesdienst nutzen können", sind sich alle Beteiligten einig. Eigentlich sollte der fertiggestellte Vorplatz spätestens im Sommer mit einem Gemeindefest eingeweiht werden. Dies wird nun aufs nächste Jahr verschoben. Bis dahin sollen dann – wie ursprünglich geplant – Bänke zum Verweilen aufgestellt und die drei Steinkreuze hinter der Kirche restauriert sein.

Wesentlich früher, und zwar bis zum Sommer dieses Jahres, soll dort der von Leader geförderte barrierefreie Zugang fertiggestellt sein. Dieser führt über den ehemaligen Friedhof zur Kirche. Er hat nicht nur für ältere Menschen einen Nutzen. "Ein weiterer Vorteil wird sein, dass dann der Friedhof wie auch die Kirche auf ebenem Weg direkt erreichbar sind, ohne schmutzige Schuhe zu bekommen", merkt Mesnerin Maria Gramlich an. Neben diesem Weg und westlich neben der Kirche soll außerdem eine Blühfläche geschaffen werden, zudem sollen Sitzgelegenheiten – mit Blick auf die drei Steinkreuze – zum Gedenken einladen.

Unterstützt wird das Gemeindeteam bei der Projektausführung von einer regionalen Baufirma. Doch vieles will man auch in Eigenleistung bewerkstelligen. "Wichtig und ausschlaggebend bei dem Projekt ist es, Jung und Alt zusammenzubringen", sagt Münch.

So freut man sich bei den Verantwortlichen über die zugesagte Unterstützung der Schlierstadter Vereine, die bei den Pflasterarbeiten beim Weg helfen werden. Auch der Kindergarten beteiligt sich: Die Kinder werden im Herbst gemeinsam mit dem Gemeindeteam und dem Team des "blühenden Naturparks Neckartal-Odenwald" bei der Aussaat der Blumenwiese mit anpacken. "Das passt natürlich super zum Jahresprojekt des Kindergartens ,Umwelt und Nachhaltigkeit‘", so Münch.

"Mit dem Projekt leisten wir einen Beitrag zur ökologischen Vielfalt und zur Bewusstseinsbildung der Kinder und werten damit das Gelände rund um die Kirche optisch auf", ist sich das Gemeindeteam einig.

Allerdings ist bis dahin noch ein gutes Stück Arbeit zu leisen, zumal die Zeit drängt. "Jetzt gilt es zu hoffen, dass Corona uns den Zeitplan einhalten lässt. Die Leader-Kleinprojekte müssen nämlich bis zum 30. September abgeschlossen sein", erklärt Münch, der hinzufügt: "Über die 80-prozentige Förderung von Leader sind wir sehr dankbar."

Auch Pfarrer Andreas Schneider hat lobende Worte: "Ohne Fördermittel oder Spenden ist es in der heutigen Zeit nicht möglich, solche Aufwertungen und Verbesserungen durchzuführen. Die Renovierungen um die Kirche und im Inneren haben zu einem erfreulichen Spendenaufkommen geführt. Ohne diese Unterstützung wären die Vorhaben in den letzten Jahren nicht realisierbar gewesen." Er blicke schon heute auf das nächste Jahr, wenn dann der Vorplatz und der barrierefreie Weg gemeinsam eingeweiht werden können. "Ich freue mich, wenn es auch um die Kirche blühen und von Insekten summen wird. Das ist eine tolle Sache, was man da in Schlierstadt bewegt."

Spenden gehen auf folgende Konten:

Volksbank Franken

IBAN: DE29 6746 1424 0024 7057 06

BIC: GENODE61BUC

Sparkasse Neckartal Odenwald:

IBAN: DE26 6745 0048 0004 0099 99

BIC: SOLADES1MOS

Spendenzweck: Vorplatzrenovierung St. Gangolf