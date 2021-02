Carmen Streib vom mobilen Impfteam des Kreisimpfzentrums Mosbach verabreichte der 82-Jährigen Inge Ippendorf gestern im AWO-Pflegeheim in Osterbuken den Biontech-Impfstoff gegen Covid-19. Foto: Jana Schnetz

Osterburken. (jasch) Eine der ersten, die gestern Vormittag den Impfstoff von Biontech vom Impfteam des Kreises im Wohn- und Pflegezentrum der AWO in Osterburken erhalten haben, ist Inge Ippendorf. Die 82-Jährige erhielt eine persönliche Unterweisung durch einen Arzt. Danach begleitete Pflegedienstleiterin Martina König die Seniorin ins Nebenzimmer, wo Krankenschwester Carmen Streib sie bereits erwartete. "Ein bisschen Angst habe ich schon", sagt Inge Ippendorf, aber wenige Minuten später ist die Impfung bereits vorbei.

Mit ihr impfte das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Mosbach an diesem Tag insgesamt 96 Personen gegen die Infektionskrankheit Covid-19. Seit dem 22. Januar ist das Impfteam unterwegs. Ungefähr zehn Heime habe man seitdem angefahren, berichtet Carmen Streib, die zum medizinischen Fachpersonal gehört. Zuvor fuhren die mobilen Impfteams des Impfzentrums Heidelberg die Pflegeheime im Landkreis an.

In einer Ampulle sind sechs Impfdosen enthalten. Streib muss die Impfdosen vor Ort in einem extra Nebenraum entsprechend vorbereiten, danach sind sie sechs Stunden haltbar. Die Anzahl an Impfenden muss genau aufgehen, denn wegen der raren Verfügbarkeit darf kein Impfstoff übrig bleiben. "Die Vorgabe haben wir mit 16 Ampullen für 96 Impfende erfüllt", erklärt Silke Müller-Urban, die die Heimleitung der beiden AWO-Pflegeheime in Osterburken und Walldürn inne hat.

Der zweite Impftermin in Osterburken folgt drei Wochen später am 3. und 4. März. "Dann sollte der Schutz eingesetzt und sich Antikörper gebildet haben", so Müller-Urban.

Das Impfen empfindet sie nach wie vor als stressig, obwohl im Maria Rast, dem zweiten Pflegezentrum der AWO, die Erstimpfung Anfang Februar bereits durchgeführt wurde. Alle Abläufe zu organisieren, sei für die Beteiligten eine Herausforderung.

Warum die AWO erst einige Wochen nach dem offiziellen Impfstart mit der ersten Impfung beginnen konnte, hatte bürokratische Hürden: Einrichtungen für betreutes Wohnen galten nach der Impfstrategie des Landes nicht als stationäres Pflegeheim. Sie wurden deshalb von den mobilen Impfteams nicht angefahren. Doch genau eine solche Einrichtung wird von der AWO in Osterburken geführt. Inzwischen kamen Landrat Dr. Achim Brötel und die Landesregierung in diesem "Grenzfall" überein, sodass in Osterburken auch fünf Senioren des betreuten Wohnens ihre Impfung erhielten.

Letztendlich wartete Müller-Urban nach diesem "Papierkrieg" im Maria Rast 14 Tage auf den Impftermin, in Osterburken drei Wochen. "Das war relativ schwierig", resümiert Müller-Urban, die ihren Impftermin nächste Woche wahrnimmt.

"Es wurde empfohlen, nicht alle Mitarbeiter sofort impfen zu lassen", erläutert sie. Aus diesem Grund lassen sich auch die Pflegeheim-Leiterinnen versetzt impfen. Sie hat auch Verständnis dafür, wenn sich Menschen nicht sofort impfen lassen möchten, da es sich um einen neuen Impfstoff handelt. Jeder Mensch müsse die Entscheidung für sich alleine treffen. Sie gibt zu: "Die meisten bei uns waren hin- und hergerissen." Sie selbst werde sich aufgrund ihres Berufs impfen lassen.

Im Osterburkener Pflegeheim waren 59 Heimbewohner, 37 Mitarbeiter, sowie die fünf Senioren des betreuten Wohnens impfbereit.

Seit 21. Dezember sind die Heime der AWO für Besucher geschlossen, aber Müller-Urban will nach der Impfung das Besuchsverbot aufheben. "Für die Angehörigen ist es ganz schlimm, wenn Besucher nicht mehr kommen können. Es ist für uns als Pflegeleitung aber ein schmaler Grat zwischen Schützen und Öffnen." Die Impfung ist jedenfalls ein großer Schritt in Richtung Normalität und damit auch in Richtung Öffnung der Pflegeheime.

Bis dahin baut Silke Müller-Urban auf ihre Kollegen: "Wir brauchen das komplette Team vom Geschäftsführer bis zur Reinigungskraft, sonst könnten wir das hier nicht durchziehen. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit."