Osterburken. (bg) Von den Dienst- und Betriebsgebäuden bis zu den Anlagen der Abwasserbeseitigung, von den Straßen und Wegen bis zum Ackerlandgrundstück, von Geräten ab einem bestimmten Wert bis zum Buswartehäuschen – all diese und andere Vermögenswerte sowie Eigenkapital und Verbindlichkeiten der Gemeinde enthält die im Zuge der Umstellung von der kameralen Buchführung auf das System der Doppik notwendig gewordene Eröffnungsbilanz, die dem Osterburkener Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag vorgestellt wurde. Die Bilanzsumme beträgt rund 72,6 Millionen Euro.

Zur Vorgeschichte: Mit Beschluss vom 14. April 2014 hat der Osterburkener Gemeinderat, wie Bürgermeister Galm und Kämmerer Mechler in der Sitzung am Dienstag noch einmal aufzeigten, beschlossen, zum 1. Januar 2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Osterburken einzuführen, nachdem der Gesetzgeber dazu eine Frist bis spätestens zum Jahr 2020 gesetzt hatte.

Im traditionellen System der Kameralistik werden im Haushaltsplan alle für das jeweilige Jahr geplanten Einnahmen und Ausgaben und damit nur reine Zahlungsmittelflüsse aufgelistet, nicht aber wichtige Wertveränderungen. Die Doppik (doppelte Buchführung wie in der Privatwirtschaft) beinhaltet neben dem Finanzhaushalt (Aus- und Einzahlungen) auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag). Mit der Doppik könne, wie im Hinblick auf die Einführung herausgestellt wurde, somit der allgemeine Wertzuwachs und der Ressourcenverbrauch erfasst werden. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen und somit auch Generationengerechtigkeit zu gewährleisten.

Mit der Umstellung der kommunalen Haushaltsführung notwendig wurde die Bewertung der Vermögensgegenstände der Stadt, um eine Eröffnungsbilanz erstellen zu lassen. Mit der Erfassung und Bewertung des Anlage- und Infrastrukturvermögens hat der Gemeinderat im Februar 2016 das Büro Rödl & Partner aus Nürnberg beauftragt. Die Ergebnisse der umfassenden Erhebung und die Eröffnungsbilanz wurden nun der Ratssitzung am Dienstag unter Vorsitz von Bürgermeister Galm in der Baulandhalle von Kämmerer Mechler vorgestellt.

Zuvor hatte das Gremium nach entsprechenden Erläuterungen die Anwendung der vereinfachten Bewertungs- und Inventurrichtlinien durch das Büro Rödl gebilligt.

Erfasst wurde im Zuge der Inventarisierung eine Vielzahl von Vermögenswerten. Die Palette reicht vom städtischen Gebäudevermögen und deren Nutzungsdauer und der Bewertung von Grund und Boden bis hin zur Straßen-Infrastruktur, zu der Straßenkörper und Plätze ebenso gehören wie beispielsweise die Straßenbeleuchtung oder Schutzplanken und Stützmauern. Auch Maschinen und technische Anlagen wurden in der Inventur erfasst. Das Vermögen im Wasser- und Abwasserbereich wurde separat bilanziert.

Die am Dienstag vorgestellte Eröffnungsbilanz weist auf der Aktivseite und der Passivseite einen Gesamtbetrag von jeweils exakt 72.628.018 Euro aus. Auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 wird das Sachvermögen mit 60.700.216 Euro und das Finanzvermögen mit 11.912.976 Euro bewertet.

Zum Sachvermögen gehören unter anderem die unbebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte mit knapp 15,3 Millionen Euro, die bebauten Grundstücke mit fast 19,5 Millionen, das Infrastrukturvermögen mit 23,5 Millionen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge mit 1.257.756 Euro und der Posten "Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau" mit 752.104 Euro.

Im Finanzvermögen von rund 11,9 Millionen Euro sind auf der Aktivseite unter anderem enthalten: Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden usw. mit 1.996.588 Euro, öffentlich-rechtliche Forderungen mit 360.733 Euro, die Rubrik "Privatrechtliche Forderungen" mit 79.488 Euro und die liquiden Mittel mit 9.475.126 Euro.

Auf der Passivseite (Gesamtbetrag: 72,6 Millionen) wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Eigen- und Basiskapital von 45.662.812 Euro ausgewiesen. Die Sonderposten machen 23,2 Millionen Euro aus (davon 13 Millionen für Investitionszuweisungen und 9,6 Millionen für Investitionsbeiträge). Die Verbindlichkeiten schlagen mit rund 2,7 Millionen Euro zu Buche. Passive Rechnungsabgrenzungsposten machen 815.847 Euro aus

Die förmliche Feststellung der Bilanz zum 1. Januar 2019 mit den angegebenen Werten gemäß Gemeindeordnung erfolgte im Osterburkener Gemeinderat einstimmig.