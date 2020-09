Osterburken. (pm) Ausgerechnet an einem der heißesten Tage im August war RIO-Verbandsvorsitzender Jürgen Galm zusammen mit SWR-Reporter Marius Zimmermann äußerst sportlich unterwegs und zwar mit dem Fahrrad für die SWR-Sendung "Kaffee oder Tee". Für diesen Beitrag gab es bereits im Vorfeld einige Gespräche zur Planung über den Inhalt und den Ablauf. SWR-Redakteurin Dr. Elke Reinhard hatte einen kompletten Drehtag eingeplant. Unterstützt wurde sie von ihrem Filmteam. Und das war mit modernster Technik ausgestattet: Mit Kameradrohnen, Actionkameras, 360-Grad-Kameras und Tontechnik ging es unter Corona-Bestimmungen auf den Skulpturenradweg.

Aus zwei Richtungen kommend, trafen sich Bürgermeister Jürgen Galm und Marius Zimmermann an der Skulptur "Bank mit Koffer" zur Rundtour auf dem Skulpturenradweg. Nach dem gelungenen Start ging es über Schlierstadt nach Eberstadt zu "Licht lautlos", wobei die Lichtverhältnisse eine echte Herausforderung für die Kameraleute waren.

Nach einem spannenden Besuch im Eiermann-Magnani-Haus in Hettingen ging es sogleich weiter nach Bödigheim zu einem Abstecher unter die Erde an der Skulptur "Subterran". Diese ist eine der sieben neuen Skulpturen, die bei der Erweiterung des Radweges im vergangenen Jahr dazukamen. Danach führte der Weg hinauf zur Bödigheimer Flurkapelle mit dem wunderbaren Blick in die Weite und auf drei Kirchtürme aus den Nachbarorten.

Danach gab es eine Stärkung mit regionalen Produkten. Dazu legte man eine kurze Rast in Seckach mit Blick auf die "Eisbären" ein. Diese Gelegenheit nutzte der Reporter Marius Zimmermann, um mit Jürgen Galm ein Interview über die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Skulpturenradwegs für die RIO-Gemeinden und die gesamte Region zu führen.

Elke Reinhard gab kurze Regieanweisungen, während der Kameramann und sein Tontechniker die entsprechenden Vorbereitungen für das Licht und den Ton trafen.

Nach der kleinen Rast radelten die beiden Protagonisten auf der idyllischen Wegstrecke Richtung Zimmern weiter – vorbei an der "Welle" und "Flora und Fauna" bis hin zum "Wechselwild". Dieser Streckenabschnitt im Wald war eine willkommene Abkühlung bei fast 35 Grad Celsius.

In Bofsheim half Marius Zimmermann beim Ausgrabungsprozess des überdimensionalen Granitsteines von 16 Tonnen mit. So wie es ja vom Künstler der Skulptur "Ausgrabung" intendiert war.

"Nach Drehschluss ist jedoch noch lange nicht Feierabend", erklärt Elke Reinhard abschließend. Das Material kommt zum Schnitt, wird synchronisiert und muss letztendlich den Programmverantwortlichen gefallen. Schlussendlich gehen für fünf Minuten im Fernsehen zwei Tage Arbeit ins Land.

Info: Der SWR strahlt den Beitrag in der Sendung "Kaffee oder Tee" am Freitag, 11. September, von ca. 17.15 bis 17.30 Uhr aus.