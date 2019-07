Osterburken. (pol/rl) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in einer Werkstatthalle in der Hans-Ulrich-Breymann-Straße. Die Freiwilligen Feuerwehren Osterburken und Buchen rückten mit 93 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer vollständig löschen. Die Brandursache war vermutlich ein Kabelbrand.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.​ Bei dem Feuer entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.