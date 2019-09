Osterburken. (rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es auf der Kreisstraße zwischen Schlierstadt und Zimmern am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr. Laut Polizei war ein 38-jähriger Opel-Fahrer von Schlierstadt in Richtung Zimmern unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 63-jährige Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß laut Bericht nicht mehr verhindern und wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Strecke wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Die Feuerwehr Osterburken war laut Polizeibericht mit mehr 30 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso ein Notarzt, Rettungsdienste sowie die Polizei Buchen. Da der Unfallhergang zunächst unklar war, wurden der Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim sowie ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der Untersuchungen gegen 21.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.