Fünf Bücher zum Film "Jim Knopf" (unser Bild zeigt das Cover) sind am morgigen Freitag beim RNZ-Kinder-Abend im Rahmen des Buchener Kino-Open-Air zu gewinnen. Die Verlosung startet circa um 21 Uhr am Stand der RNZ in den Buchener Stadtwerken. Hauptpreis ist ein stabiler Tischkicker in peppigem roten Design. Teilnehmen kann an der Verlosung jeder Besucher. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) In diesem Jahr präsentiert die Rhein-Neckar-Zeitung nicht nur die beliebte Ladies-Night im Rahmen des Buchener Open-Air-Kinos (noch bis 19. August), sondern zusätzlich noch einen speziellen Filmabend für Kinder und Jugendliche. Im Innenhof der Buchener Stadtwerke wird dabei am morgigen Freitag der Dauerbrenner der Augsburger Puppenkiste "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" gezeigt.

Gegen 21 Uhr, also etwa eine halbe Stunde vor dem Start des Films, gibt es am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung im Hof der Stadtwerke eine Verlosung mit tollen Preisen. Hauptpreis ist dabei ein stabiler Tischkicker mit Längs- und Querstreben, dunkelgrünem Spielfeld und justierbaren Füßen in der Farbe rot. Außerdem gibt es fünf Bücher des Kinderbuch-Klassikers "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" in attraktivem Design und mit Hardcover zu gewinnen.

Hier ein paar Informationen zum Film:

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Abenteuer/Familie/Komödie, Deutschland 2018, FSK 0, 110 Minuten)

Besetzung: Solomon Gordon, Henning Baum und Shirley McLaine. - Regie: Dennis Gansel.

Zur Handlung: Jim Knopf kam per Zufall nach Lummerland. Keiner der Bewohner auf der Insel konnte sich erklären, woher das Baby, welches der Postbote eines Tages brachte, kam. Frau Waas nicht, Herr Ärmel nicht, der König nicht - und auch Lukas nicht, der als Lokomotivführer sonst auf alles eine Antwort weiß. Nur eines war klar: Jim Knopf soll auf Lummerland das schönste Leben haben, was man einem kleinen Jungen wünschen kann. Und genau so ist es gekommen. Doch als Lukas eines Tages die Nachricht erhält, dass seine geliebte Lok Emma einfach ausrangiert werden soll und er beschließt, Lummerland zu verlassen, entscheidet sich Jim, mit ihm zu gehen. Schon bald wartet auf die beiden Freunde hinter der Insel mit zwei Bergen ein ganz großes spannendes Abenteuer.

In der ersten Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende entführt der Film von Regisseur Dennis Gansel die Zuschauer in ein wunderschönes und faszinierendes Reich der Fantasie.

Einlass in den Innenhof der Buchener Stadtwerke ist ab 20 Uhr. Filmbeginn etwa um 21.30 Uhr. Für Bewirtung ist bestens gesorgt.