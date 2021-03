Neckargemünd. (dpa-lsw) Nach dem jüngsten Wolfsnachweis im Odenwald gelten für die Region besondere Anforderungen für den Schutz der Schafs- und Ziegenherden, aber auch für Gehege. Der Naturraum sei als neues Fördergebiet Wolfsprävention ausgewiesen worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Im Gegenzug zu den Ausgaben für Zäune werden in einem Fördergebiet nahezu sämtliche Kosten für den zusätzlichen Herdenschutz vom Land erstattet.

Der Odenwald ist nach dem Schwarzwald die zweite Region mit mindestens einem lokal ansässigen oder auch sesshaften Wolf. Als sesshaft gilt ein Tier, wenn ein eindeutig zuzuweisender Nachweis auch nach sechs Monaten noch gefunden wird. Eine erste Spur dieser Art im Odenwald stammt von Mitte September des vergangenen Jahres, auch eine im Schnee entdeckte jüngere Urinprobe stammt von dem Wolfsrüden mit der Labor-Kennung GW1832m. Am Dienstag hatten Experten zudem eindeutig einen Wolf anhand eines Bilds aus einer Fotofalle aus dem Gemeindegebiet Walldürn identifiziert.

Das neue Fördergebiet umfasst etwa 94 Städte und Gemeinden zwischen Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) und Boxberg (Main-Tauber-Kreis), Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Neckarsulm (Landkreis Heilbronn). Die Region hat eine Fläche von 2630 Quadratkilometern.

Bislang waren im Südwesten zwei Wölfe als Stammgäste bekannt, sie leben dauerhaft im Schwarzwald. Im Odenwald ist es der erste dauerhaft ansässige Wolf seit 155 Jahren.

Schäfern macht die zunehmende Zahl der Wölfe trotz der Entschädigung Sorgen. "Es gibt jedes Jahr 30 Prozent mehr Wölfe. Da wissen wir, wohin die Reise geht", sagt Alfons Gimber, der Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände. Er stellt die Existenz der Tiere zwar nicht in Frage. "Aber braucht wirklich jedes Bundesland sein eigenes Wolfsrudel? Der Wolf muss irgendwann auch mal gemanagt werden", fordert er. Außerdem müssten Wölfe, die Schafe rissen, konsequent "entnommen", also geschossen werden.

Update: Mittwoch, 24. März 2021, 15.33 Uhr

Der Odenwald als neue Heimat - Wolf fühlt sich seit Monaten zu Hause

Eberbach. (dpa/lsw) Der "letzte Wolf des Odenwalds" steht regungslos da. Er fletscht die spitzen Zähne, sein helles Fell glänzt hinter der Glasscheibe. Wirklich furchterregend sieht das allerdings nicht mehr aus, was da ausgestopft im Stadtmuseum von Eberbach (Neckar-Odenwald-Kreis) vor sich hin staubt. Vor mehr als 150 Jahren, da war das angeblich anders. Bevor der Schollbrunner Ratsschreiber Vincenz Diemer das bereits angeschossene Tier am 12. März 1866 vor die Flinte bekam, soll der Wolf noch Angst und Schrecken in der Gegend verbreitet haben.

Genau 155 Jahre später streunen wieder einzelne Wölfe durch den Odenwald. Und mindestens ein Exemplar könnte sich dort so wohlfühlen, dass er bereits bald von den Experten und Behörden als sesshaft angesehen wird. Dieses Mal allerdings gehen die Meinungen über den einstigen Stammgast auseinander: Statt Furcht und Schrecken treibt der Wolf den einen die Zornesfalten in die Stirn, bei anderen gehört er schlicht zum Inventar des Odenwalds.

"Es scheint ihm hier zu gefallen", sagt der Wildtierbeauftragte des Kreises, Tobias Kuhlmann. Der Wolfsrüde mit der wenig eingängigen Labor-Kennung GW1832m soll sich bereits mindestens seit Mitte September in der Region aufhalten, das zeigen genetische Untersuchungen. Kein Wunder, sagte Kuhlmann. "Der Odenwald ist eines der wenigen naturnahen Gebiete, hier findet der Wolf Ruhe und ausreichend Nahrung." Also Schafe? "Nein, so richtig viele Nutztier-Risse gab es hier zum Glück noch nicht. Der Odenwald ist auch nicht grad für seine Schafherden bekannt."

Für Kuhlmann ist es nur "eine Frage der Zeit, bis der Wolf in dieser Region wieder sesshaft ist". Das ist der Fall, wenn ein eindeutig zuzuweisender Nachweis auch nach sechs Monaten noch gefunden wird. Eine erste Spur dieser Art stammt von Mitte September des vergangenen Jahres, auch eine im Schnee entdeckte jüngere Urinprobe stammt ebenfalls von GW1832m. Kein Grund zur Sorge, meint der Wildtierbeauftragte. "Wölfe waren früher bei uns. Und ich habe kein Problem damit, dass dieser Wolf hier ist", sagt er. "Das sieht aber anders aus, wenn aus einem Wolf ein Rudel wird. Dann muss es neu bewertet werden."

Allerdings sind auch Rudel keine Seltenheit in Deutschland. Nach Schätzungen des Bundesamtes für Naturschutz leben bereits fast 130 Wolfsrudel und insgesamt mehr als 1000 Wölfe zwischen Nordsee und Alpenrand - und die Zahl steigt schnell. Ihre Reviere erstrecken sich vor allem in einem Band von Ostsachsen nordwestlich bis an die Küste. Vereinzelt wurden außerdem Wolfsterritorien in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen nachgewiesen.

"Es gibt jedes Jahr 30 Prozent mehr Wölfe. Da wissen wir, wohin die Reise geht", sorgt sich Alfons Gimber, der Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände. Der Schäfer aus Lobbach (Rhein-Neckar-Kreis) stellt die Existenz der Tier zwar nicht in Frage. "Aber braucht wirklich jedes Bundesland sein eigenes Wolfsrudel?", fragt er. "Der Wolf muss irgendwann auch mal gemanagt werden." Außerdem müssten Wölfe, die Schafe rissen, "entnommen", also geschossen werden. Dieser Punkt ist zwar umstritten. Der Abschuss besonders auffälliger Wölfe ist ordnungsrechtlich aber bereits möglich.

Im Südwesten sind aktuell zwei Wölfe (GW852m und GW1129m) bekannt, die dauerhaft im Schwarzwald leben. "Wir rechnen damit, dass es schon bald einen territorialen Wolf auch im Gebiet des Odenwaldes geben wird", sagt Felix Böcker vom Wildtierinstitut von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Es gebe dabei einen engen Austausch mit Hessen und Bayern. "Natürlich gelten für den Wolf keine politischen Grenzen", sagte Böcker. Daher werde es bei den genetischen Nachweisen weniger darum gehen, ob es einen entsprechenden Fund auf baden-württembergischer Gemarkung gebe, sondern um die ganze Region des Odenwaldes.

Stippvisite? Stammgast? Bei Wölfen macht das einen deutlichen Unterschied. Denn ein sesshaftes Tier würde bedeuten, dass in der Region ein weiteres Fördergebiet Wolfsprävention ausgewiesen wird. Dort würden dann besondere Anforderungen für den Herdenschutz gelten - er muss wolfsabweisend sein. "Im Gegenzug dazu werden den Nutztierhalterinnen und -haltern im Fördergebiet nahezu sämtliche Kosten für den zusätzlichen Herdenschutz vom Land erstattet", sagt ein Sprecher des Umweltministeriums.

Für Tierschützerinnen wie Felicitas Rechtenwald vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Baden-Württemberg wäre ein dritter Wolf "ein ganz natürlicher Lauf der Dinge". Der Wolf sei ein heimisches Wildtier, das als Teil der Kulturlandschaft durch Menschenhand ausgerottet worden sei. "Ich verstehe die Sorgen und Ängste der Schäfer, aber der Herdenschutz und der Ausgleich für Schäden durch Wolfsangriffe ist bislang ein guter Weg." Zumal der Wolf bei den Schäfern nur der letzte Tropfen sei, der das Fass zum Überlaufen bringe. "Es geht dort der Nachwuchs verloren, die Bezahlung ist schlecht, die Nachfrage nach Fleisch geht zurück. Man könnte mehr für die Schäfer tun, wenn man Lamm aus der Region kaufen würde und nicht aus dem Ausland", meint Rechtenwald.

Update: Donnerstag, 18. März 2021, 13.27 Uhr