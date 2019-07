Sind alle Papiere in Ordnung? Eine amerikanische Patrouille kontrolliert einen deutschen Sanitäter – eine von vielen spannenden Szenen, die sich am Wochenende spontan auftaten. Foto: Janek Mayer

Gottersdorf. (jam) Der junge Soldat, sein Gewehr lässig über die Schulter geschnallt und eine Milchkanne in der Hand, schlendert gemeinsam mit einem "German Fräulein" über den Kiesweg und flirtet, so gut es die Sprachbarriere zulässt. An anderer Stelle stoppt ein uniformierter GI einen Vertriebenen, fordert ihn jäh dazu auf, seine Ausweispapiere zu zeigen, und durchwühlt das spärliche Hab und Gut. Solche Szenen erlebten Besucher am Wochenende im Odenwälder Freilandmuseum zuhauf, als zahlreiche Darsteller Geschichte lebendig werden ließen. Bei der "Living History"-Veranstaltung "Die Stunde Null - Der erste Sommer in Frieden", die vor allem am Sonntag eine stattliche Besucherschar nach Gottersdorf geführt hatte, stellte der Studienkreis Militärgeschichte Königswinter die Ereignisse der amerikanischen Militärbesatzung im Odenwald im Jahr 1945 nach.

"Was wir hier bieten, ist eine frei laufende Darstellung mit nur einigen geskripteten Szenen", erklärt der Vorsitzende Volker Griesser im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "So können sich Museumsbesucher mit allen Sinnen auf die damalige Zeit einlassen, während um sie herum das Leben tobt." Und tatsächlich gibt es überall etwas zu sehen, zu hören und sogar zu riechen. Die amerikanischen Besatzer patrouillieren auf dem Gelände des Museums, im Bürgermeisteramt klappert die Schreibmaschine der Sekretärin Fryminster, und in der Küche eines einfachen Wohnhauses steigt dem Besucher der leckere Duft von frisch zubereiteten Bratwürsten und Kartoffeln in die Nase. "Wir greifen auf die gesamte Infrastruktur des Museums zurück, um geschichtliches Wissen zu vermitteln", sagt Griesser.

"Erster Sommer in Frieden" im Odenwälder Freilandmuseum

















































Die Re-Enactor bestücken dazu sämtliche Häuser des Freilandmuseums mit zeitgenössischen Utensilien und schlüpfen ebenso in historisch korrekte Kleidung oder Uniform wie in die von ihnen ausgewählte Rolle. Neben amerikanischen Soldaten, den ansässigen Familien sowie den vielen Vertriebenen bevölkern Mechaniker, Postbeamte und natürlich Bürgermeister und Pfarrer das Museum. "Jeder unserer Re-Enactor kann für den Besucher seine komplette Vita ausrollen", verspricht der Vorsitzende. Darüber hinaus haben sie alle die passenden Requisiten dabei, um zum Beispiel anschaulich zu vermitteln, wie wenig ihres Hab und Guts die Vertriebenen bei ihrer Flucht retten konnten.

In den wenigen geskripteten Szenen thematisiert der Studienkreis unter anderem die Ankunft ebenjener Vertriebener und Heimkehrer und ihre Verteilung auf die ortsansässigen Familien, erinnert aber auch an die Lebensmittelverteilung, die so einigen Deutschen die erste Orange oder Schokolade bescherte. "Die Lebensmittel", erklärt Griesser, "waren eine Spende des amerikanischen Volks, das sich mit der deutschen Heimat verbunden fühlte."

Solche Details sind es, die immer wieder Zeitzeugen dazu anregen, ihre eigenen Erlebnisse aus der Besatzungszeit zu schildern. "So erhalten wir gute Informationen aus erster Hand", sagt Volker Griesser, der sich jedes Mal freut, wenn seine Re-Enactor den Impuls dazu geben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Immer dann, wenn ein Großvater aus seinem eigenen Erinnerungsschatz plaudert und sein Enkel dadurch beginnt, sich für Geschichtliches zu interessieren, haben wir etwas geschafft", sagt der Vorsitzende des Studienkreises.

Wer es am Wochenende verpasst hat, in die jüngere Geschichte der Region einzutauchen, erhält dazu im nächsten Jahr erneut Gelegenheit: Dann präsentiert der Studienkreis Militärgeschichte im Odenwälder Freilandmuseum eine wirklichkeitsnahe Vorführung zur Geschichte der Auswanderung in die "Neue Welt". Wer noch einmal den "Ersten Sommer in Frieden" miterleben will, muss dagegen noch ein Jahr länger warten. "Mit dieser ,Living History’ sind wir erst 2021 wieder zu Gast", gibt Volker Griesser bekannt.