Buchen. (mb) Glutrot erstrahlten am Montag und Dienstag zwischen 22 und 1 Uhr die Stadthalle, der Wartturm, einzelne Häuser und ein Firmengelände in Buchen. Damit machten Künstler und Buchener Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam.

Als die an der Aktion beteiligten Veranstaltungstechniker um 22 Uhr die Schalter umlegten, hüllte intensives Rotlicht die stadtbildprägende Stadthalle und den Wartturm ein.

Immer wieder steuerten Menschen mit Smartphone und Fotoapparaten die Gebäude an, um das beeindruckende Schauspiel festzuhalten.

Die Veranstaltungsfirma "Blackout Eventmanagement" tauchte in dieser Nacht ihr Firmengelände in Hainstadt in rotes Licht, die Firma Häfner die Stadthalle und "MH Consulting" den Wartturm. Außerdem beteiligten sich an dieser Aktion einzelne Künstler mit Rotlichtscheinwerfern an ihren Häusern, darunter auch Jan Pascal vom Flamenco-Gitarrenduo "Café del Mundo".

Auch der Wartturm verkündete Alarmstufe Rot: In der Branche droht Arbeitslosigkeit.

Für die Beleuchtung des Wartturms hatten die beiden Geschäftspartner Michael Münch und Tobias Heimle kurzfristig am Samstagnachmittag die Genehmigung von Bürgermeister Roland Burger eingeholt. Am Montagabend stellte die Stadtverwaltung die Zeitschaltuhr für die reguläre Anstrahlung des historischen Gebäudes einfach ab. "Wir und die gesamte Veranstaltungsbranche machen seit der Stilllegung weiter Teile des wirtschaftlichen Lebens Mitte März keinen Umsatz mehr", erläuterte Michael Münch die Aktion, an der sich nach einer Pressemitteilung deutschlandweit über 8000 Unternehmen und Künstler beteiligten.

Die Veranstaltungsbranche sei mit einem Direktumsatz von rund 130 Milliarden Euro die sechstgrößte in Deutschland. Rechne man die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zulieferermärkten hinzu, so beschäftigten in diesem Berufszweig mehr als 300.000 Unternehmen in über 150 Disziplinen mehr als drei Millionen Menschen. Diesen drohe die Arbeitslosigkeit, denn größere Veranstaltungen sind noch bis Ende Oktober verboten.

Auch wenn dann die Verordnungen gelockert werden sollten, würde es Zeit brauchen, bis das Geschäft wieder anlaufe. "Eine ganze Branche fürchtet um ihre Existenz", sagte Münch.