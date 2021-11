Buchen/Madrid. (vs) "Wir sind von eurer Show bei ,Das Supertalent’ sehr beeindruckt und würden euch gerne zur spanischen Castingshow ‚Got Talent Espana‘ nach Madrid einladen", diesen Wunsch richtete das Redaktionsteam des spanischen Fernsehens per E-Mail an Volker Schwender, den Leiter des Integrationsprojekts Hip-Hop im TSV.

Die Tänzerinnen und Tänzer von "Next Level" erklärten sich spontan bereit, in Madrid im "Teatro Nuevo Alcala" für das Fernsehen im internationalen Wettbewerb zu tanzen. Volker Schwender organisierte Flug und Hotel, und "Next Level" packte der Ehrgeiz, die Jury so zu faszinieren, dass die Gruppe sich möglichst von der Vorentscheidung ins Halbfinale und schließlich ins Finale tanzen kann. Sie trainierten fleißig und mit viel Freude, während Choreograf Kevin Sauer sich besondere Effekte einfallen ließ. In Madrid ging es morgens um 8.30 Uhr ins "Teatro Nuevo Alcala", wo der Gruppe ein anstrengender, aber interessanter Tag bevorstand, mit Innen- und Außenaufnahmen sowie Interviews. Am dritten Tag kam dann der alles entscheidende Auftritt vor Jury und Publikum.

Die Jury bestand aus drei Juroren. Schwender positionierte sich hinter der Bühne vor einem Bildschirm, auf dem er voller Spannung den Auftritt verfolgen konnte. Kurz: Die "Next Level"-Performance war perfekt, auch sichtbar an Gestik und Mimik der Jury, und schließlich drückten alle drei nach viel Lob den "grünen Buzzer". Das Publikum war begeistert. Kommt jetzt "Next Level" ins Halbfinale? Das erfuhr man nicht. Es soll ja spannend bleiben.

Warten wir’s ab, "wir dürfen nichts verraten und sind vertraglich zum Schweigen verpflichtet", so Schwender. Den ersten Auftritt kann man auf YouTube unter "Got Talent Espana" unter "Das Supertalent" (Spanien) und dann unter "Audiciones 09" sehen.