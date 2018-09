Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Mit der Kraft von mehr als 70 PS schleudert das Gebläse das Gemisch imposante 70, 80 Meter tief in den Wald. Was den Laien beeindruckt, ist für Lukas Schmidt aus Neumarkt in der Oberpfalz Alltag: In zweiter Generation ist sein Unternehmen auf die Waldkalkung spezialisiert. Seit Juli ist Schmidt im Landkreis unterwegs, um den übersäuerten Waldboden mit der Ausbringung von Kalk bei der Regeneration zu unterstützen. Bei einem Vor-Ort-Termin im Wald bei Dornberg erläuterten Forstbetriebsleiter Jörg Puchta, Revierleiter Florian Pogorzelski und Lukas Schmidt die Maßnahme.

Die von der Forstlichen Versuchsanstalt genommenen Bodenproben hätten ergeben, dass der Waldboden in der Region teilweise extrem sauer ist, berichtet Förster Pogorzelski. "Das sind die Folgen der Industrialisierung", weiß Jörg Puchta. So seien in der Region ph-Werte von 3,2 gemessen worden - unter 6,5 gilt ein Boden als sauer. Als Gegenmaßnahme habe sich die Waldkalkung bewährt, bekräftigt der Fortsbetriebsleiter.

Einsatzbesprechung: Revierleiter Florian Pogorzelski, "Ausbringer" Lukas Schmidt, Praktikant Bastian Geier und Forstbetriebsleiter Jörg Puchta im Gespräch. Foto: Rüdiger Busch

Seit rund zehn Jahren setzen die Forstexperten dabei auf Gemische aus Dolomit, Holzasche und Wasser. Während das weiße Pulver vielerorts - vor allem in schlecht zugänglichen Gebieten - mit einem Hubschrauber ausgebracht wird, verblasen es im Landkreis speziell ausgerüstete Fahrzeuge vom Boden aus. Diese Variante bringe viele Vorteile mit sich, erklärt Lukas Schmidt und verweist auf die deutlich bessere Ökobilanz, auf die geringeren Kosten und die höhere Genauigkeit bei der Ausbringung.

Durch die Ausbringung mit Hilfe eines umgebauten Unimogs und der von der Firma Schmidt selbst entwickelten Verblasetechnik können - anders als bei der Waldkalkung aus der Luft - Ausschlussflächen ausgespart werden. Dabei handelt es sich um Wege, Holzplätze oder Bienenstände, aber auch schützenswerte Biotope wie Tümpel, Fließgewässer oder Bannwälder.

Hintergrund > Hilfe für versauerte Böden: Die Waldböden bilden ein komplexes System aus mineralischen und organischen Substanzen sowie Bodenorganismen. Sie stehen in einer engen Wechselbeziehung mit dem Klima und dem Grundwasser. Die zunehmende Industrialisierung im 20. Jahrhundert hat den Zustand der Waldböden nachhaltig beeinflusst - Stichwort "saurer Regen". Nährstoffe wurden ausgewaschen, und es entstand ein für viele Bodenlebewesen zu saures Milieu. Als Folge sind viele Waldböden in ihrer Funktion als Trinkwasserfilter, Pflanzenstandort und Lebensraum nur noch eingeschränkt funktionsfähig. > Enorme Belastung: Zwar hat sich in Sachen Umweltschutz und Luftreinhaltung seit den 80er Jahren viel getan, doch die Schäden aus der Vergangenheit können die Waldböden nur zu geringen Teilen selbstständig regenerieren, was den Wald als Ökosystem und seine Funktion belastet. Aus diesem Grund werden seit 1983 in Baden-Württemberg Bodenschutzkalkungen in allen Waldbesitzarten durchgeführt. Mit dem Kalkungskonzept von ForstBW soll ein natürlicher Bodenzustand als Grundlage für einen Wald mit hoher Biodiversität und guten Voraussetzungen für den Klimawandel erreicht werden. > Positive Wirkung: Der Basensättigungsgrad ist der entscheidende Kennwert der Bodenversauerung. Er sollte nicht unter 15 Prozent liegen, da es sonst zur Einschränkung der Nährstoffaufnahme, zu Wurzelschäden und zu einem signifikanten Anstieg des giftigen Aluminiums kommen kann, das ins Grundwassers gelangen kann, wenn die Filterfunktion der Waldböden zerstört ist. Die Kalkung sorgt für eine verbesserte Nährstoffaufnahme, eine Steigerung der mikrobiellen Aktivität der Humusauflage und die Bindung des Aluminiums im Boden. > Im laufenden Jahr werden im Landkreis insgesamt 268 Hektar gekalkt. Je nach Zustand des Bodens wird Dolomitkalk bzw. eine Mischung aus Dolomitkalk und Holzasche verwendet. Die heuer zu kalkenden Waldgebiete reichen vom Dallauer Forst zwischen Muckental und Elztal und dem Lohrbacher Forst zwischen Fahrenbach, Lohrbach und Reichenbuch bis nach Buchen zwischen Bödigheim und Oberneudorf sowie in den Raum Hardheim-Walldürn. > Förderung für Waldbesitzende: Die Kosten für das Material und die Ausbringung fördern der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, das Land Baden-Württemberg und der Bund. Für die beteiligten Kommunen verbleibt ein Eigenanteil von zehn Prozent der Nettokosten plus Umsatzsteuer.

[-] Weniger anzeigen

Flächen, auf denen zum Beispiel der geschützte Märzenbecher oder Orchideen wachsen, werden auch nicht gekalkt, damit sich die Bodenverhältnisse nicht ändern, was Auswirkungen auf die sensiblen Pflanzen haben könnte. Apropos Auswirkungen: "Die Kalkung ist weder für den Menschen noch für Tiere gefährlich", erläutert Jörg Puchta. Durch die Beigabe von bis zu zehn Prozent Wasser ist zudem die Staubentwicklung bei der Ausbringung viel geringer als früher.

Angeliefert wird das Material mit Sattelzügen. Je nach verwendetem Gemisch werden pro Hektar Wald zwischen 3,2 und 4,4 Tonnen ausgebracht. Dafür nutzt Lukas Schmidt die Rückegassen im Wald. Aufgrund der großen Reichweite seiner Fahrzeuge muss er in der Regel nur jede zweite Rückegasse befahren.

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta freut sich über die effiziente Arbeit des Waldkalkungsexperten, der damit zur dauerhaften Regeneration wichtiger Bodenfunktionen beitrage. Lob gibt es aber auch für die Revierleiter, die deutliche Mehrarbeit zu leisten hätten wie etwa die Vorbereitung der Rückegassen und das tägliche Nehmen von Materialproben.

Die noch ausstehenden Flächen im Raum Hardheim-Höpfingen-Walldürn werden voraussichtlich 2020 gekalkt. Doch schon einige Jahre später wird Lukas Schmidt wohl wieder durch die Wälder zwischen Erftal und Marsbachtal fahren und tonnenweise Kalk zum Wohle der Umwelt verblasen: "Alle zehn Jahre sollte die Kalkung wiederholt werden", erklärt Schmidt abschließend.