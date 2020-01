Bei Fastnachtsumzügen kommen die Zuschauer nah an die Umzugswagen heran. Wagenbegleiter sorgen dabei für Sicherheit. Unser Foto zeigt den Rosenmontagszug 2019 in Buchen. Foto: Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Bald werden sich wieder bunte Fastnachtsumzüge durch die Gemeinden schlängeln. Während die Zuschauer jede Menge Spaß haben, sorgen die Aktiven, die die großen Umzugswagen fahren und begleiten, hoch konzentriert für Sicherheit. Niemand darf in die Nähe der Räder der Traktoren kommen. Nun hat das Landratsamt über Neuerungen rund um das Thema Sicherheit informiert: Was den Fastnachtern die Umzüge erleichtert, ist, dass die Anzahl der Wagenbegleiter reduziert werden kann.

Weiter wurde an die Aktiven die Bitte gerichtet, auf "Gutsel-Würfe" zu verzichten, da viele Menschen den Wagen beim Aufheben gefährlich nahe kommen, und die Süßigkeiten stattdessen von Fußgruppen verteilen zu lassen. Das Thema "Gutsel-Würfe" sorgte auf der RNZ-Facebook-Seite für Diskussionen: Über hundert Kommentare wurden geschrieben, viele Nutzer begegneten der Bitte mit Unverständnis. "Ich bin mit der Tradition aufgewachsen, und auch meine Kinder freuen sich aufs Gutsel-Aufheben", meint eine Nutzerin. Wir haben uns mit Stefan Schulz, dem Präsidenten des Narrenrings Main-Neckar, über einige Diskussionsbeiträge unterhalten.

Durch "Gutsel-Würfe" sollen schon Menschen verletzt worden sein. Wie gefährlich ist der Brauch?

Von Gefahr möchte ich hier nicht sprechen, bin aber selbst schon von einem fastnachtlichen Wurfgeschoss im Gesicht getroffen worden, und das ist schon äußerst unangenehm. Die eigentliche Gefahr besteht beim Bonbon- oder Kamelle-Sammeln, wenn die Süßigkeiten auf dem Boden liegen. Hier vergessen manche Leute die reale Welt um sich herum. Meist sind dies nicht die Kinder, sondern die Begleitpersonen, die die Kinder nötigen, alles, was auf dem Boden liegt, auch aufzuheben.

Manche Fastnachter beklagen, dass ohne "Gutsel-Werfen" eine Tradition wegbrechen würde und Kinder weniger Spaß hätten. Wie sehen Sie das?

Die eigentliche Tradition ist nicht das Kamelleschmeißen, sondern das Überreichen von Geschenken von Prinz Karneval. Dies habe ich selbst als Wagenengel praktiziert und sicherlich mehr Kinder glücklich gemacht, als wenn ich es blind in die Menge geschmissen hätte. Es will auch keiner etwas verbieten, es wurde lediglich erörtert, wie man sich auch etwas Sicherungspersonal sparen kann oder dieses effektiv nutzen kann. Ich persönlich bin zudem kein Freund von Masse, sondern eher von Qualität. Ich finde, auch in der Fastnacht sollte man über einen schonenden Umgang mit Ressourcen nachdenken.

Stefan Schulz. Foto: privat

Wäre es nachhaltiger, den Zuschauern die Süßigkeiten in die Hand zu geben, statt sie in die Menge zu werfen?

Nachhaltiger ist immer das Überreichen. Ich selbst laufe nach großen Umzügen oft nochmals die Strecke ab, um mit Rettungskräften, Feuerwehren und der Straßenreinigung ins Gespräch zu kommen. Als ich jung war, wären solche Massen an Bonbons nicht übrig geblieben, aber auch hier tickt der Mensch heute anders. "Für so e billiges Bonbon bück’ ich mich nicht", heißt es da oft.

Wie sehr sind in diesem Zusammenhang die Begleiter der Umzugswagen gefordert? Erleben sie oft, dass Kinder in die Nähe der Räder laufen?

Umzugsengel ist ein harter Job. Mich haben Freunde früher oft gefragt, warum ich denn nicht lachen würde. Es sei doch Fastnacht. Bei vielen Umzügen ist man bis zum Schluss mit voller Konzentration gefordert, damit nichts passiert. Kinder sind zumeist vernünftig, oft sind es die Begleitpersonen, die die Kinder nach vorne schieben, damit sie die Bonbons aufheben. Das ist die größte Gefahr.

Auf der RNZ-Facebook-Seite wird diskutiert, ob es überhaupt so viele große Wägen mit lauter Musik geben muss.

Da bin ich hin und her gerissen. Es gibt für alles ein Für und Wider. Wir können aber gerade in den Narrenringvereinen feststellen, dass der Trend zu der kleineren Traktorgröße wiederkommt. Generell erwarten aber viele Zuschauer auch große Wagen wie im Fernsehen. Zur lauten Musik haben wir gerade im letzten Jahr einen Selbstversuch in Höpfingen mit vielen Fastnachtsvereinen unternommen. Hier hat man festgestellt, dass man mit 85 Dezibel sehr gut auskommt, und eine Musikkapelle hinter dem Wagen auch noch gehört wird. Es gibt viele Wagenbaugruppen, die außerhalb des Narrenrings organisiert sind, die diese Dezibel-Grenzen nicht berücksichtigen. Hier muss der Veranstalter eines Umzugs im Eigeninteresse handeln, sonst wird er bald keine Fastnachtskapellen mehr in seinem Umzugsbild haben.

Wie kommt die Empfehlung, keine Gutsel mehr zu werfen, eigentlich bei den Fastnachtsvereinen an?

Viele Vereine verteilen schon über die Fußgruppen. Andere lassen sich vielleicht auch etwas Neues einfallen, da lassen wir uns überraschen. Eine Rückmeldung gab es aber von vielen: Auf zu leichtes Wurfmaterial wollen viele verzichten, da dieses oft wieder unter die Wagen geweht wird. Noch eine Anmerkung von mir: Der Narrenring hat mit dem Landratsamt und den Behörden ein wegweisendes Papier erstellt, nach dem sich andere Vereine die Finger lecken würden. Es sei an dieser Stelle auch mal gesagt, dass es das Ehrenamt in Deutschland nicht leicht hat, aber mit dem Papier wurde eine Erleichterung geschaffen. Deshalb bitte ich die Vereine, die Umzüge auch mit dem geforderten Obolus zu unterstützen. So ein Umzug bringt sehr viel finanzielle Vorleistung mit sich. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Fastnacht!