Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Ein Jahr mit vielen Herausforderungen hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises hinter sich. So mussten sich die Mitarbeiter mit der möglichen Anlieferung des freigemessenen Bauschutts aus dem Kernkraftwerk Obrigheim, dem Ausbau des Biomassezentrums und mit der Umstellung der Gesamtstadt Buchen und der Ortsteile Hardheims auf die restmüllarme Abfallwirtschaft auseinandersetzen.

Diese Themen sprachen auch die Vertreter der Kreistagsfraktionen von CDU (Karl Heinz Neser), Freie Wähler (Marco Eckl), SPD (Karlheinz Graner) und Grüne (Amelie Pfeiffer) in der Kreistagssitzung an. "Gerade der Sommer hat gezeigt, dass nicht alle Probleme gelöst sind", so Graner. Nach dem Unmut bezüglich der Einführung der restmüllarmen Abfallwirtschaft im Sommer in Buchen sei sein Eindruck, dass es jetzt besser funktioniere, meinte Neser.

Bis zur flächendeckenden Einführung im Landkreis 2020 müsse man noch Verbesserungen vornehmen, da sich vor allem durch die Bioenergietonne, die Wertstofftonne und den Störstoffsack die den Haushalten zur Verfügung stehenden Abfallvolumina deutlich vergrößert hätten, so Marco Eckl.

Pfeiffer betonte, dass der Preis der Entsorgung des Biomülls davon abhänge, wie gut die Qualität sei, das heißt, ob möglichst wenig Fehlwürfe enthalten seien, die teuer aussortiert werden müssten. An Schulen sollte die restmüllarme Abfallwirtschaft mit den bunten Tonnen eingeführt werden, damit die Schüler sich täglich mit der Mülltrennung auseinandersetzten.

Als Herausforderung bezeichnete Pfeiffer die Einführung der Bioenergietonne inmitten des Sommers. Bevor die restmüllarme Abfallwirtschaft auf Mosbach und Seckach erweitert werde, sollte über eine wöchentliche Leerung zumindest im Sommer diskutiert werden.

Einen mit 162.326 Euro geringeren Gewinn als im Vorjahr (313.000 Euro) erwirtschaftete die AWN 2017. In der Kreistagssitzung genehmigten die Mitglieder einstimmig den Jahresabschluss der AWN mit einer Bilanzsumme von 27.441.326 Euro (2016: 25.025.000 Euro) und Umsatzerlösen von 13.634.787 Euro (2016: 12.743.000 Euro).