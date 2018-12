Nicht nur auf der Frankenbahn-Strecke zwischen Osterburken und Lauda, für die der Kreis erhebliche Mittel zur Attraktivitätssteigerung einsetzt, sind Angebotsverbesserungen notwendig, betonte Thomas Ludwig (FWV) in der Kreistagssitzung am Montag. Es gelte, sich auch für Verbesserungen auf der in jüngster Zeit von "Pleiten, Pech und Pannen" begleiteten "Madonnenlandbahn" zwischen Seckach und Miltenberg (Foto: Bahnhof Buchen) stark zu machen. Nur eine gute Schieneninfrastruktur und bedarfsgerechte Angebote könnten Autofahrer zum Umsteigen auf die Bahn bewegen. Foto: Burkard Gassenbauer