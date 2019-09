Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Rund 60 Millionen Euro stellt das Land Kommunen und Landkreisen für die Sanierung von Brücken zur Verfügung. Davon profitieren drei Vorhaben des Landkreises in Buchen, Ravenstein und Walldürn sowie drei kommunale Sanierungsprojekte in Adelsheim und in Elztal. Im Zuge des seit 2017 laufenden Sanierungsprogramms wurden bereits die Elzbrücke (K3970) in Rittersbach und die Erfabrücke (K3910) bei Hardheim erfolgreich saniert. Bei der Rinschbachbrücke (K3954) in Hemsbach steht der Baubeginn in Kürze an.

Nachfolgend ein Blick auf die geplanten Maßnahmen des Landkreises:

> Morrebrücke bei Stürzenhardt: Vorgesehen ist hier für 247.000 Euro (Landeszuschuss: 90.000 Euro) die Generalsanierung, Erneuerung der Kappen und Abdichtung. Die Brücke wurde 1989 erbaut und liegt an der Kreisstraße 3916 zwischen der K3915 Buchen-Hettigenbeuern und Stürzenhardt. Der Fahrbahnbelag ist im Bereich der Brücke wellig und weist deutliche Risse auf. Die Fahrbahnübergänge und die Gehwegkappen sind undicht. Eindringendes Fahrbahnwasser hat die Abdichtung bereits abgelöst. Eine Zersetzung der Betonstruktur im Gesims ist ebenfalls feststellbar. Das eindringende Wasser hat bereits zur Bildung von Stalaktiten geführt. Es ist vorgesehen, dass im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen wird.

Vom Land gefördert wird auch die Instandsetzung der ehemaligen Bahn-Überführung an der K 3910 bei Walldürn. Foto: Rüdiger Busch

> Ehemalige Bahn-Überführung bei Walldürn: Das 1973 errichtete Bauwerk liegt auf der Kreisstraße 3910 zwischen dem Anschluss der B27 (Walldürner Kreuz) und dem Ortseingang von Walldürn. Die Brücke wurde als Überführung der Bahnstrecke Walldürn-Hardheim erbau. Die Gleise sind mittlerweile abgebaut, und das Gleisbett wurde zu einem Geh- und Radweg umgebaut. Die Brücke ist stark befahren, mit einem hohen Anteil von Schwerverkehr, da sie das Industriegebiet VIP mit der B27 und der B47 verbindet. Das Bauwerk ist stark sanierungsbedürftig: Der Fahrbahnbelag weist Risse auf, und es gibt diverse Feuchteschäden aufgrund defekter Dichtung. Vorgesehen ist, den gesamten Asphaltbelag abzufräsen und zu erneuern. Auch die Abdichtung im Kappen- und Fahrbahnbereich wird abgetragen und erneuert. Außerdem sind umfangreiche Betonsanierungen erforderlich. Die Kosten liegen bei 555.000 Euro (Landeszuschuss: 229.000 Euro). Der Baubeginn ist fürs Frühjahr geplant.

Die Erlenbachbrücke bei Erlenbach soll für 337.000 Euro saniert werden. Foto: Landratsamt

> Erlenbachbrücke bei Erlenbach: Aus dem Jahr 1983 stammt die Brücke an der K3959, die Erlenbach und den Anschluss an die L515 Ballenberg-Oberndorf verbindet. Auch hier gibt es Risse im Fahrbahnbelag, Schäden an den Gehwegkappen sowie Betonabplatzungen an der Unterseite des Bauwerks. Das Sanierungskonzept sieht Abbruch und Erneuerung der Brückenkappen, des Asphaltbelags und der Abdichtungen vor. Ferner sind umfangreiche Betonsanierungen erforderlich. Los gehen könnte es im Frühjahr. Die Baukosten betragen 337.000 Euro (Landeszuschuss: 101.000 Euro). Zudem unterstützt das Land folgende kommunalen Vorhaben:

> Brücke Industriestraße Adelsheim: Wie Adelsheims Bauamtsleiter Stefan Funk auf Anfrage der RNZ mitteilte, dürften die kompletten Sanierungskosten für die Brücke Industriestraße am Adelsheimer Ortseingang bei etwa 460.000 Euro liegen. Wesentliche Maßnahmen wären hier die Erneuerung der Gehwegkappen, die Erneuerung der Lager und Übergänge und die Installierung eines neuen Geländers. Der Zuschuss aus dem Brückenprogramm beträgt 104.000 Euro. Somit müsste die Stadt Adelsheim 360.000 Euro aus Eigenmitteln finanzieren. Das ist viel Geld, zumal Adelsheim mit der Großmaßnahme "Neubau der Eckenberghalle" finanziell schon extrem belastet ist. Stefan Funk: "Der Adelsheimer Gemeinderat wird sich zeitnah mit der Sanierung der Brücke beschäftigen und eine Entscheidung fällen, ob sie im Haushalt darstellbar ist!"

> Sanierung von zwei Brücken in Elztal: In Elztal freut mach sich über Landeszuschüsse für die Sanierung von zwei kleineren Brücken über die Elz: An der "Dachsbaubrücke" und der Viaduktbrücke auf dem Radweg zwischen Dallau und Lohrbach nagt der Zahn der Zeit; beide bedürfen dringend einer Sanierung. Geplant ist eine Instandsetzung des Betons an den Wiederlagern - so bezeichnet man den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm - samt der seitlichen Flügel sowie der Untersicht. Außerdem sollen die Straßenbeläge der Brücken erneuert sowie die Geländer zurückgebaut und durch neue ersetzt werden. Für die Sanierung der Dachsbaubrücke sind 120.000 Euro veranschlagt, für die Viaduktbrücke 104.000 Euro. Jeweils etwa die Hälfte der Kosten steuert nun das Land bei.