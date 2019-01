Neckar-Odenwald-Kreis. Zum Start ins Jahr der Kommunalwahlen (26. Mai 2019) trafen sich die Freien Wähler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis im "Fideljo" in Mosbach. Die aus dem ganzen Landkreis gekommenen Freien Wähler, Ortsvereinsvorsitzende, Mitglieder des Kreisvorstands, die Kreisräte Uwe Stadler, Eric Bachmann, Marco Eckl, Valentin Knapp, Thomas Ludwig und Bürgermeister Volker Rohm (Hardheim), der für den Kreistag kandidiert, warfen einen Blick auf die aktuellen kommunalen Themen und besonders auf die vielfältigen Herausforderungen kommunalen Handelns in Kreis und Gemeinden.

Kreisvorsitzender Bruno Herberich begrüßte mit einem "Prosit Neujahr" (lateinisch für "Es möge nützen, zuträglich sein"). Mit Blick auf die Bereitschaft und das Engagement sei er sicher, dass die Freien Wähler in den Gemeinden und im Landkreis dem vollständig entsprechen. Die rein auf die Menschen vor Ort ausgerichtete Politik und der Fokus auf die bestmögliche Lösung seien dem Gemeinwohl zuträglich und dienten dem gesellschaftlichen Miteinander.

Im Gegensatz zu Parteien, die vor Ort sicher auch nach guten Möglichkeiten suchten, seien die Freien Wähler unabhängig von Parteiprogrammen, -ideologien und ganz besonders auch von vorgegebenen Richtungen "von Oben". So könne man Probleme und Missstände auch aufzeigen und Änderungen/Lösungen einfordern, ohne in (partei-)politische Verstrickungen zu geraten. Gerade dafür brauche es tatkräftige und mutige Menschen, denen das Allgemeinwohl, der Blick aufs Ganze und die Zukunft vor Ort am Herzen liege. Dies zu vermitteln und dafür, gerade im Hinblick auf die Wahlen zum Kreistag, den Gemeinderäten und Ortschaftsräten, weitere aktive Menschen zu gewinnen, sei ein Schwerpunkt in den nächsten Wochen.

Wichtig sei, was die Menschen vor Ort beschäftige, was die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden sichere und verbessere, sodass es auch weiterhin lebens- und liebenswert sei, hier eine Heimat zu haben. Es sei ein vielfältiges Spektrum kommunalen Handelns von A bis Z vorhanden.

So wurden unter anderem die Themen Alternative Energien, Abfallentsorgung (Stichwort Restmüllfreie Entsorgung), Dieselfahrverbote, Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser, Ärzte, Pflege), Internet, Mobilfunk, ÖPNV, Straßen, Tourismus, Wirtschaft und Wohnen bis hin zum Zustand der öffentlichen Infrastruktur angesprochen.