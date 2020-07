Die Fleischer-Innung Neckar-Odenwald unterstrich bei ihrer Hauptversammlung die regionale Qualität des Handwerks im Kreis – wie hier bei der Metzgerei Herkert –, die sich von der in die Schlagzeilen geratenen industriellen Fleischfertigung abhebe. Foto: Andreas Hanel

Hainstadt/Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) Hier gibt es keine zwei Meinungen! Das regionale Fleischerhandwerk distanziert sich geschlossen von den Machenschaften von Teilen der industriellen Fleischfabrikation, die im Skandal um den Großbetrieb Tönnies aus Gütersloh offenkundig wurden. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung der Fleischer-Innung Neckar-Odenwald am Dienstag im "Schwanen" in Buchen-Hainstadt deutlich. Man lege großen Wert auf Verbraucherschutz und Tierwohl. Viel Lob erhielt die Fleischer-Innung im Kreis von MdB Alois Gerig, der in der Diskussionsrunde mit den Metzgern betonte: "Das regionale Fleischerhandwerk genießt unsere größte Wertschätzung!"

Obermeister Ralf Herkert begrüßte neben den Innungsmitgliedern besonders MdB Alois Gerig, Geschäftsführer Michael Windmeißer von der Kreishandwerkerschaft und Peter Schlär (Mudau) von der Bäckerinnung sowie als Gäste die Metzgermeister Peter Maurer (Merchingen) und Rainer Heck (Obrigheim).

Und dann stieg man auch schon ein, um über ein topaktuelles Thema zu sprechen, nämlich über "Regionale Qualität im Handwerk im Vergleich zur Industrie". Dabei wurde bekräftigt: Das regionale Handwerk hat mit denen in die Schlagzeilen geratenen Produktionsweisen der Industrie rein gar nichts am Hut.

Dies belegt auch ein Besuch der Rhein-Neckar-Zeitung bei der Metzgerei (mit eigener Schlachtung) Maurer in Merchingen. Der Familienbetrieb von Silvia und Peter Maurer (unterstützt von den Kindern Marie-Louise und Maximilian) setzt auf Qualität und Hygiene.

Obermeister Ralf Herkert betonte in seiner Rede, dass die Anbieter aus dem Kreis größten Wert auf den Gesichtspunkt der Regionalität legen würden: "Regional bleiben liegt uns am Herzen."

Dies sah auch Bundestagsabgeordneter Alois Gerig so: "Diese Regionalität ist gut für Landwirte, die einheimischen Metzger und natürlich auch für die Verbraucher. Je mehr regionale Strukturen es gibt, um so lieber ist mir das!"

Entschieden wandte sich Gerig gegen die in Großbetrieben oftmals herrschenden schlechten Bedingungen: "Dass pro Tag 30.000 Schweine auf engstem Raum von osteuropäischen Leiharbeitern geschlachtet werden – so etwas möchte die Gesellschaft nicht!" Wünschenswert sei vielmehr, dass der Verbraucher erkennen könne, woher das Tier stammt. Von daher sollte man die regionalen Strukturen auch beim Schlachten stärken.

Der Bundestagsabgeordnete erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass man vor einiger Zeit das auf der Kippe stehende Schlachthaus in Schefflenz durch eine Initiative heimischer Politiker retten konnte. Hier würden viele einheimische Metzger schlachten, die kein eigenes Schlachthaus mehr hätten.

Allgemein warb MdB Gerig für ein Qualitätssiegel "Made in der Region", das die Vorzüge von Produkten aus heimischer Erzeugung klar kenntlich machen würde. "Das ist eine Chance für die regionalen Vermarkter!" Mit der Umsetzung des neuen Labels hapere es allerdings noch, denn man müsse bis zur Realisierung viele juristische Hürden meistern. Daraufhin erwiderten die Metzger, dass es unglaublich sei, dass die Umsetzung von Juristen blockiert würde.

Auch Peter Schlär brach eine Lanze für das regionale Handwerk: "Von der Region für die Region – das ist nicht nur ein Slogan, das leben wir auch!" In diesem Zusammenhang unterstrich Schlär das gute Zusammenwirken zwischen Metzgern und Bäckern: "Wir sitzen alle im selben Boot und nehmen in dieses Boot gerne auch unsere Politiker mit dazu."

Den Schulterschluss zwischen den Politikern und der hiesigen Fleischer-Innung betonte auch Michael Windmeißer von der Kreishandwerkerschaft: "Ich freue mich natürlich darüber, dass MdB Alois Gerig heute zu der Sitzung gekommen ist. Mit ihm und Minister Peter Hauk haben wir zwei absolute Ernährungsfachleute in der überregionalen Politik, die unsere Interessen dort nachhaltig vertreten."

Als bedeutenden Punkt, der bei der Diskussion thematisiert wurde, erachtete Windmeißer den in der Ladentheke der Metzgerei angebrachten Hinweis, woher das geschlachtete Tier kommt. Windmeißer: "Das ist zum einen Werbung für unsere Metzgereien, die damit zeigen, dass sie mit anerkannten Landwirten in der Region zusammenarbeiten, und das bürgt natürlich auch für Qualität, und diese Information ist zudem auch ganz im Sinne des Verbrauchers."