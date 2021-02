Amelie Pfeiffer vom Ferienhof Pfeiffer aus Bödigheim freut sich ebenfalls über die Auszeichnung „Top-Ferienhof 2021 in Baden-Württemberg und Bayern“. Archivfoto: A. Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/RNZ) Gleich drei Ferienhöfe der Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald erhielten die Auszeichnung "Top-Ferienhof 2021 in Baden-Württemberg und Bayern" vom Urlaubsportal "Landreise".

Das Vermittlungsportal für Bauernhof- und Landurlaub hat Ende Januar die Top-Ferienhöfe 2021 ausgezeichnet. Dank sehr positiver Gästebewertungen dürfen sich folgende Urlaubsziele über den Titel freuen: Der Ferienhof Pfeiffer aus Bödigheim mit seinem Slogan "Natururlaub im Blockhaus – nachhaltig gut!", der Ferienhof Schmitt aus Vollmersdorf mit dem Slogan "Natur- und Wellnessurlaub im Odenwald!" und der Ferienhof Sennert aus Preunschen-Kirchzell mit dem Motto "Ankommen – Entspannen – Durchatmen!"

Die Vorsitzende der Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald, Amelie Pfeiffer, freut sich sehr, dass es diesen drei Betrieben trotz der Corona-Pandemie und zeitweisen Einschränkungen beim Reisen im letzten Jahr gelungen ist, online auf LandReise.de genügend positive Bewertungen von Gästen zu erhalten, um mit dem Titel "Top Ferienhof in Baden-Württemberg und Bayern" ausgezeichnet zu werden. Dabei wurden die herzliche Gastfreundschaft genauso positiv hervorgehoben wie komfortable Unterkünfte und ein authentischer Hofalltag mit vielfältigen Angeboten wie Streicheltieren, Reiten, Hof- und Naturerkundungen und Ruheoasen, die die ganze Familie begeistern.

"Das ist eine große Auszeichnung für uns, die wir nun schon zum dritten Mal in Folge bekommen haben", freut sich auch Sabine Schmitt vom Ferienhof Schmitt in Vollmersdorf. Ihre vielen Stammgäste, aber auch viele neue Gäste schätzten die Herzenswärme, mit der sie auf ihrem Ferienhof aufgenommen würden. "Die Natur, der direkte Kontakt zu den Tieren gefällt unseren Gästen. Wir nehmen sie an die Hand und zeigen zum Beispiel den Kindern, wie sie die Hühner füttern oder den Pferdestall ausmisten können und wo man die Eier holen kann."

Mithilfe der Online-Bewertung des Portals gaben zahlreiche Landurlauber ihre eigenen Meinungen über Ausstattung, Service, Freizeitangebote sowie Essen und Trinken ab und unterstützten damit diese Urlaubshöfe so erfolgreich, dass sie jetzt mit dem Titel "Top Ferienhof 2021" ausgezeichnet werden konnten. Nun hoffen alle drei Betriebe sowie ihre Kollegen der Partnerhöfe in der Region, dass die Saison im Frühjahr wieder losgeht, "damit wir Urlaubsanbieterinnen wieder unserer Leidenschaft nachgehen können, unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen", so Pfeiffer.