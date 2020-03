Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Kinder und ihre Eltern bereiten sich seit Monaten auf den großen Tag vor, Gaststätten und Veranstaltungsräume wurden teilweise bereits Jahre im Voraus angemietet – und jetzt macht das Coronavirus allen Planungen einen Strich durch die Rechnung. In den ersten Seelsorgeeinheiten im Dekanat – etwa in Buchen oder in Hardheim/Höpfingen – wurden am Freitag die für April geplanten Erstkommuniongottesdienste abgesagt. Sie sollen zu einem anderen Zeitpunkt wiederholt werden. Wann, das steht derzeit noch in den Sternen.

Das Erzbistum Freiburg überlässt den Verantwortlichen vor Ort die Entscheidung, ob der Termin verschoben wird oder ob die Erstkommunion als Gottesdienst im kleinen Kreis begangen wird. Hintergrund ist das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern. Deshalb gibt es auch keine Gottesdienste mehr mit mehr als 100 Besuchern. Die Botschaft ist klar: Entweder den Termin verschieben oder im (ganz) kleinen Kreis durchführen.

Für die Erstkommunionvorbereitung in Buchen und Hardheim bedeutet dies konkret, dass Vorbereitungstreffen und Gruppenstunden ausgesetzt sind. Die Schülergottesdienste finden als "normale" Gemeindegottesdienste statt. Wann die Feier der Erstkommunion nachgeholt wird, bleibt offen. Die Gottesdienstorte werden wie geplant beibehalten, die jeweiligen Termine werden frühzeitig bekannt gegeben, sobald sich die Gesundheitssituation gebessert hat und sich die Vorgaben durch das Erzbistum ändern.

Was die Firmung angeht, so gibt es derzeit noch keine Terminverschiebung, lediglich die Vorbereitung wird bis nach den Osterferien ausgesetzt. Nach momentanem Stand sei die Feier der Firmgottesdienste im Juni möglich", heißt es in einer Mitteilung.

Was die übrigen Gottesdienste angeht, schreibt das Erzbistum: "Bei der Vorbereitung der Gottesdienste für die Kar- und Ostertage sollen Gemeinden im Blick behalten, ob bereits angedachte Gestaltungselemente – beispielsweise die Beteiligung von Chören und Orchestern oder die Einladung von besonderen Zielgruppen wie Kindern – zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vertretbar und verhältnismäßig erscheinen. Sind Tauffeiern oder Trauungen geplant, empfiehlt es sich, das Gespräch mit den Familien zu suchen, um zu klären, ob die Feier in einem überschaubaren Rahmen gefeiert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann."

Auch die Pfarrgemeinderatswahl ist von der Coronakrise betroffen: Wer in der Erzdiözese Freiburg bei der Pfarrgemeinderatswahl seine Stimme abgeben möchte, muss dies online oder per Briefwahl tun. Dies hat der Freiburger Erzbischof, Stephan Burger, am Freitag beschlossen. Ursprünglich war am 22. März eine Präsenzwahl geplant. Diese hätte aber ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Wählenden, aber auch für die Mitglieder von Wahlvorständen bedeutet. Noch bis zum 20. März können die rund 1,6 Millionen Wahlberechtigten online ihre Stimme unter www.ebfr.de/pgr-wahl2020 abgeben.