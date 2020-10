Auch wenn der Abstand einzuhalten war, trugen am Montag in Buchen viele Passanten vorsorglich eine Maske. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Wie erwartet ist der Landkreis am Montag zum Corona-Hotspot geworden: Neun neue Infektionsfälle sorgen dafür, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf 53,7 angestiegen ist. Ob es im Landkreis weitere Verschärfungen der Corona-Regeln geben wird, die über die seit Montag gültige Landesverordnung hinausgehen, ist noch nicht klar. Das Landratsamt werde sich erst im Laufe der Woche zu der neuen Entwicklung äußern, teilte Pressesprecher Jan Egenberger im RNZ-Gespräch mit. Landesweit gilt seit Montag eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem sind private Zusammentreffen auf zehn Personen begrenzt, wenn die Teilnehmer aus mehr als zwei Hausständen kommen.

Neun neue Fälle wurden am Montag im Kreis gemeldet. Bei einer Neuinfektion konnte die Infektionskette nicht nachvollzogen werden. In einem Fall handelt es sich um eine Reiserückkehrerin, die übrigen sieben sind Kontaktpersonen von bereits Infizierten. Bei den 25 Fällen vom Wochenende und den neun vom Montag gingen, so Egenberger, etliche auf private Feiern zurück. Der Ausbruch im Pflegeheim in Michelbach, der in der vergangenen Woche für einen starken Anstieg der Zahlen gesorgt hatte, spiele bei der jüngsten Zunahme dagegen keine Rolle mehr.

77 Neuinfektionen wurden im Landkreis in der zurückliegenden Woche bekannt – so viele wie letztmals im April. Dass der Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche erreicht wird, war bereits am Wochenende absehbar.

Konkrete Folgen für die Bürger gibt es aber noch nicht: Zuerst muss das Gesundheitsministerium in Stuttgart den Landkreis zum Hotspot erklären. Dann wird das Landratsamt eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, in der noch schärfere lokale Maßnahmen aufgeführt werden können als die seit Montag landesweit geltenden. Problematisch werden kann die Situation jedoch für Landkreisbewohner, die in den nächsten Tagen verreisen möchten: In manchen Regionen besteht ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten.

Beim Blick auf die am Montag veröffentlichten Zahlen, fällt sofort die Häufung von 19 Neuinfektionen in Mosbach, 17 in Aglasterhausen und 8 in Osterburken auf. Auch in Buchen (+7) und Hardheim (+6) gab es überdurchschnittliche viele neue Fälle.