Henrich Heitmann ist 80 Jahre alt und wuchs in Westfalen aus. Weil seine Eltern ein Gut in Ostpreußen besaßen, wollten sie ihn mit dem Leben auf dem Land vertraut machen. Deshalb verbrachte er als Junge regelmäßig die Ferien in Hainstadt bei der Baronin Edith Rüdt von Collenberg. Seit 20 Jahren verfügt der Jurist über ein Revier in Hornbach. Mit dem Eintritt in den Ruhestand baute er gemeinsam mit seiner Frau einen alten Bauernhof aus. Seitdem wohnt er in dem Walldürner Stadtteil und hat damit sein Jagdrevier direkt vor seiner Haustür.

