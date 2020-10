Von Tabea Laier

Neckar-Odenwald-Kreis. Trockensommer, Dürreperioden, Hitzerekorde – Das sind Begriffe, die in den letzten Jahren immer häufiger gebraucht werden. Dabei ist die Rede nicht unbedingt vom fernen Afrika, in dem extreme Trockenheit auch oft mit Hungersnot und Elend in Verbindung gebracht wird, sondern von Deutschland. Denn auch bei uns steigt die Stärke der Dürre jährlich, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig eindeutig anzeigt. Deutlich lässt sich erkennen, dass in Deutschland vor allem in den letzten Jahren die Länge der Dürreperioden und die absolute Trockenheit stetig angestiegen sind. Davon ist auch der Neckar-Odenwald-Kreis nicht ausgenommen. Im täglich aktualisierten Dürremonitor sind auch für den Kreis der Dürrezustand des Gesamtbodens und des Oberbodens sowie das pflanzenverfügbare Wasser im Boden dokumentiert.

Jede Nacht wird der Dürremonitor des UFZ mithilfe von Daten aus rund 2500 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes aktualisiert. Aus dem Vergleich der Daten mit einem langjährigen Erwartungswert wird der Dürrezustand ermittelt. Auf den Dürrekarten, die ganz Deutschland abbilden, lassen sich auch Werte für den Neckar-Odenwald-Kreis auswerten.

Mitte Oktober (Stand 12.10.20) waren im Dürremonitor des Gesamtbodens im Neckar-Odenwald-Kreis so gut wie alle Trockenheitsstufen abgedeckt. Im Gesamtboden wird hierbei die Bodenfeuchtigkeit bis 1,80 Meter Tiefe gemessen. In fünf verschiedenen Farbabstufungen bildet die Grafik des UFZ den Grad der Dürre von "ungewöhnlich trocken" bis "außergewöhnliche Dürre" ab. Die Festlegung, welcher Dürrezustand herrscht, wird anhand der Abweichung von langjährigen Erwartungswerten vorgenommen. Je nachdem, wie stark die Bodenfeuchte den Erwartungswert unterschreitet, wird ein Dürrezustand zugeordnet. Dabei bildet die Stufe "ungewöhnlich trocken" beispielsweise einen Wert ab, der in weniger als 20 Prozent der Vorjahre vorkommt. Die stärkste Dürrestufe "außergewöhnliche Dürre" wird Werten von null bis zwei Prozent der Vorjahre zugeordnet. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren alle Abstufungen, in südöstliche Richtung absteigend, vorhanden, das heißt es gab Dürrestärken von der Vorwarnstufe bis zur extremsten Trockenheit.

Die Beobachtung des Dürrezustands im Oberboden ist aussagekräftiger in Bezug auf kurzfristige Niederschlagsereignisse, da dieser darauf schneller reagiert. Auch hier wird der Dürrezustand in die gleichen Abstufungen wie im Gesamtboden eingeordnet. Die Bodenfeuchtigkeit im Oberboden wird bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern gemessen. Hier beliefen sich die Werte im Neckar-Odenwald-Kreis auf die Stufen "moderate Dürre" und "ungewöhnlich trocken", der größte Teil des Kreises war jedoch dürrefrei, also in den Normalwerten.

Das pflanzenverfügbare Bodenwasser wird bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern in "nutzbarer Feldkapazität" (%nFK) gemessen. Der Boden enthält neben festen Bodenpartikeln Poren, in denen Wasser gelagert werden kann. Für Pflanzen sind jedoch nur mittelgroße Poren als Wasserspeicher nutzbar, da in diesen das Wasser weder versickert, noch zu fest gebunden ist. Der Füllstand der mittelgroßen Poren ist die "nutzbare Feldkapazität". Diese wird in einer Skala von null Prozent, der sogenannte Welkepunkt, bis über 110 Prozent gemessen, wenn der Boden mehr Wasser aufgenommen hat, als er speichern kann und es zur Versickerung kommt.

Unter 30 %nFK liegt Trockenstress vor, unter 50 %nFK handelt es sich um beginnenden Trockenstress. Im Neckar-Odenwald-Kreis lagen die Werte Mitte Oktober zwischen 60 %nFK und 110 %nFK. Es gab in diesem Zeitraum also keinen Trockenstress. In den animierten Karten des UFZ, die den Verlauf der letzten 14 Tage darstellen, ist jedoch eine Zunahme der Bodenfeuchte zu erkennen. Vor einigen Wochen lagen Teile des Neckar-Odenwald-Kreises nämlich noch im beginnenden Trockenstress.

Auch eine zunehmende Entwicklung der Dürre im Winter ist nicht ausgeschlossen. Der Blick auf die Wintermonate der letzten Jahre zeigt, dass auch zwischen November und Februar oft schwere Dürreperioden stattgefunden haben.