Walldürn-Altheim. (dka) Unter 2000 Bewerbern zählte Michaela Bischoff aus Altheim zu den 33 Glücklichen, die mit Michael Patrick Kelly am vergangenen Wochenende in der von der Rotkäppchen Sektkellerei veranstalteten „Nacht der Chöre“ auf der Bühne stehen durfte. Zum zweiten Mal fand die Rotkäppchen-„Nacht der Chöre“ statt. In diesem Jahr stand neben drei Chören auch ein speziell für diese Nacht zusammengestellter „Deutschlandchor“ mit dem eigens geschriebenen Song „Wherever you go“ aus 33 Solistinnen und Solisten auf der Bühne.

Von Mitte Juni bis Mitte September konnten sich diese mit einem Video bewerben. Kurz vor Anmeldeschluss stieß Michaela Bischoff ganz zufällig auf den Aufruf. Ganz spontan nahm sie schließlich mit dem Handy ein Bewerbungsvideo auf mit dem Ziel, mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne zu stehen und zu singen. Bis Ende September fand bereits die Abstimmung der Jury statt, zu der Musikproduzent Dieter Falk gehörte. Bischoff hatte sich mit einem einfachen Video „ohne jeglichen Schnickschnack“beworben und hatte gar nicht damit gerechnet, tatsächlich ausgewählt zu werden. Anfang November bekam sie schließlich Bescheid, dass sie eine der 33 gesuchten Sänger für den erstmalig zusammengestellten Deutschlandchor ist – aus über 2000 Bewerbungen. „Ich war erst einmal fassungslos und konnte es gar nicht gleich realisieren.“

Anders reagierten da Freunde und Bekannte von Michaela Bischoff. Für sie war klar, dass irgendwann der Tag kommen werde, an dem „die große Bühne für Michaela bereit ist“.

Produzent und Leiter des Deutschlandchors, Dieter Falk, schickte nach der Auswahl der Sänger sämtliche Songs sowohl in Notensätzen als auch als Mp3-Demo. Auch die Datei mit der jeweiligen Stimmlage eines jeden Sängers. „Man wusste genau, wie man singen sollte“, so die Solistin. Thorsten Schmitt aus Altheim, Dirigent des Altheimer Kirchenchors, gab ihr hierbei sehr gute Hilfestellung. Daraufhin hieß es: Texte lernen. Die Zeit war kurz, und deshalb wurde jede Minute dafür genutzt. „Ich habe mir alle Texte in der Wohnung aufgehängt und Spickzettel ins Auto gelegt. In jedem CD-Player lag eine CD mit den vier Liedern.“ Große Unterstützung fand sie hier auch bei ihrer Familie, die, so Bischoff dann schmunzelnd, „ohne Probleme beim Auftritt hätte mitwirken können“. Dem Tag der ersten gemeinsamen Probe fieberte Michaela Bischoff sehr entgegen. Hat sie doch ihre Kollegen sowie Chorleiter und Musikproduzent Dieter Falk zuvor noch nicht getroffen. Die Chormitglieder trafen am Freitag also das erste Mal zu einer gemeinsamen Probe aufeinander. Musikproduzent Dieter Falk bereitete die Solosänger auf ihren Auftritt vor.

Die Sängerin berichtet, immer noch sehr bewegt, von diesem Ereignis des vergangenen Wochenendes, dass der Funke bereits nach einigen Sekunden übergesprungen sei. „Dieter Falke schaffte es, dass seine Energie auf uns überschwappte und die Nervosität von allen abfiel. Allen war sofort klar: Das wird etwas ganz Besonderes.“ Dieter Falk zeigte sich auch sehr beeindruckt und bewegt, dass alles gleich so gut harmoniert hat. „Und das pushte umso mehr!“

Vier Stunden vor dem Auftritt traf der Deutschlandchor schließlich auf die anderen drei Chöre und zum ersten Mal auf Michael Patrick Kelly. Dieser war, so Michaela Bischoff, „so dermaßen sympathisch und offen“ und sofort begeistert von seinem neuen Background. Er fühlte sich sichtlich wohl.

Beim Gedanken an den Auftritt kommt Michaela abermals ins Schwärmen. „Der Auftritt am Abend war dann wirklich magisch für mich. Die Bühne, die Beleuchtung, das Backstagefieber, das Warten, bis man endlich raus durfte. Die Bilder und die Emotionen werde ich sicherlich nie vergessen. Ein Erlebnis, dass ich kaum in Worte fassen kann. Unglaublich schön und bewegend.“

Abseits der großen Bühne schlägt ihr Herz für den Musikverein Altheim. Bei den Konzerten des Musikvereins, aber auch als Sängerin der „Kirnautaler“ (MV Altheim), sorgt sie für Gänsehautmomente und Mega-Stimmung.

Daneben singt sie in Chor-Projekten, bei Trauungen und nimmt mit den Kindern des Kindergartens zu dessen Jubiläum auch schonmal eine CD auf („Sing mit uns“, 2015).

In der Adventszeit ist sie gemeinsam mit dem Musikverein Altheim auf den Weihnachtsmärkten in Gerichtstetten (Freitag), Walldürn (Samstag) und natürlich in Altheim (Samstag 14. Dezember) unterwegs. Am Rosenmontag 2020 rockt sie mit den „Kirnautalern“ beim „Bauernball around the world“ die Kirnauhalle in Altheim.