Von Martin Bernhard

Buchen. Dass die Stadtkapelle Buchen mit Musikern gut besetzt ist, verdankt sie vor allem der Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule und der guten Gemeinschaft unter ihren Mitgliedern. Dennoch werden erfahrene Musiker immer gesucht sowie Kinder, die ein Blasinstrument erlernen wollen.

Die Stadtkapelle mag zwar in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden sein. Ihre Kommunikationswege sind aber äußerst modern. So haben Mitglieder eine Stadtkapellen-App für Smartphones entwickelt. Mit dieser tauschen die Musiker Informationen rund um den Klangkörper aus. Außerdem sind dort Termine hinterlegt. Bei der Stadtkapelle dreht sich nicht alles um Musik. Auch die Gemeinschaft nimmt einen hohen Stellenwert ein. So brauten erwachsene Mitglieder der Kapelle anlässlich des diesjährigen Jubiläums bei einem Brauseminar ein "Stadtkapellen-Bier". Die Flaschen tragen Etiketten mit Bildern der Stadtkapelle von früher und heute. Demnächst steht zudem eine Brauereibesichtigung auf dem Terminplan.

"Wir haben einen großen Zusammenhalt", betont Vorsitzender Christian Schulze. Er und Dirigent Alexander Monsch führen es unter anderem auf dieses ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl zurück, dass viele Musikerinnen und Musiker dem Ensemble über das Abitur hinaus treu bleiben. Der günstige Probentermin freitagabends trägt seinen Teil sicher dazu bei.

Dirigent Alexander Monsch lobt besonders die musikalische Vielfalt und das hohe Niveau seines Ensembles. Für ihn als Dirigent stelle es eine Herausforderung dar, "diesen Spagat" zu meistern. Denn es gelte, einerseits symphonisch anspruchsvoll beim Frühlingskonzert zu musizieren, dann wiederum mit gewöhnlicher Blasmusik auf Festen wie Fastnacht und Schützenmarkt Stimmung zu machen. Zudem spielt die Kapelle auch bei der Rochusprozession und beim Volkstrauertag. "Für unsere Musiker kommen einschließlich Proben über 100 Termine im Jahr zusammen", sagt Monsch. 80 Musiker spielen derzeit in der Stadtkapelle. Deshalb können sich die Aktiven bei den unterschiedlichen Auftrittsterminen abwechseln.

Lisa Kohlmann nahm bereits im Alter von sechs Jahren an der Buchener Musikschule Klarinettenunterricht. Sie spielte in der Jugendkapelle und später in der Stadtkapelle. An der "Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst" in Mannheim studierte sie die beiden Fächer "Klarinette" und "Elementare Musikpädagogik". Seit dem Jahr 2010 unterrichtet sie an der Musikschule, seit dem Jahr 2017 dirigiert sie die Jugendkapelle.

Nach den Ferien wurde die Jugendkapelle mit der sogenannten ABC-Band vereinigt. In dieser spielten überwiegend Absolventen der Bläserklasse der Jakob-Mayer-Grundschule, einem Projekt der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule. Mangels Teilnehmer konnte man in diesem Jahr keine neue ABC-Band bilden. Doch auch ohne Bläserklasse und ABC-Band können Kinder und Jugendlichen zu besseren finanziellen Konditionen als üblich ein Blasinstrument oder Schlagwerk erlernen. Denn im Rahmen der Vereinsförderung übernimmt die Stadt Buchen pro Kind und Monat 20 Euro der Gebühr für den Instrumentalunterricht an der städtischen Musikschule.

Voraussetzung dafür ist, dass man diesen Zuschuss über einen Musikverein aus dem Stadtgebiet beantragt. Diese Regelung gilt nicht nur für die Stadtkapelle, sondern auch für die Blaskapellen der Stadtteile. Wer kein eigenes Instrument besitzt oder kaufen möchte, kann sich eines bei der Stadtkapelle oder der Musikschule kostenlos leihen.

"Die Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Stadtkapelle ist für mich wie ein Zwei-Komponenten-Kleber", stellt Alexander Monsch fest. Weil diese so gut funktioniere, steht seiner Meinung nach die Stadtkapelle heute so gut da. Andere Ensembles in der Region hätten mit großen Nachwuchsproblemen zu kämpfen oder könnten nur gemeinsam mit anderen Kapellen musizieren.

Dennoch freut sich die Stadtkapelle Buchen immer über Verstärkung, vor allem beim "tiefen Blech", also bei Tenorhorn, Waldhorn, Tuba und Posaune, sowie bei den "Melods", also bei Marimbafon, Vibrafon, Xylofon und Glockenspiel. Eine erste "Schnupperstunde" ist kostenlos. Interessenten wenden sich am besten an Alexander Monsch, Tel. 0151-15880081 oder Lisa Kohlmann, 0151-54717243.

Info: Anlässlich des Jubiläums der Stadtkapelle spielt am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr, die Band "Headline" in der Stadthalle zur Unterhaltung auf.